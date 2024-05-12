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Оккупант подорвался на мотоцикле, наехав на дистанционную мину, размещенную пограничниками. ВИДЕО

Боевые подразделения Государственной пограничной службы Украины продолжают наносить урон российским войскам в районе Бахмута. Они успешно подорвали оккупанта, ехавшего на мотоцикле.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.

"Подрыв оккупанта на мотоцикле и два уничтоженные средствапередвижения - работа пограничников бригады "Помста" на Бахмутском направлении", - написали в ГПСУ.

Согласно информации от пограничной службы, российский военный наехал на дистанционную мину, которая была размещена заранее.

"Еще два брошенных мотоцикла уничтожили операторы ударных БПЛА", - добавили пограничники.

Также смотрите: Российский неонацист Мильчаков призвал к убийству всех украинских военнопленных. ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6425) уничтожение (6916)


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Топ комментарии
+4
А нельзя было такими минами все заминировать раньше? Теперь большой кровью отбиваемся от рашистов которые окружили наши города буквально босеком на мотоциклах и гольфкарах
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12.05.2024 16:49
+2
Скоро будуть новини про "окупант впав і зламав палець". На фоні пройопаних десятків міст і сіл, тільки за останні дні, це виглядає як знущання...
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12.05.2024 16:49
+1
Задостанов?
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12.05.2024 16:20
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Задостанов?
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12.05.2024 16:20 Ответить
Эх, яблочко,
Да золотистое,
Да не водися ты, Ванёк,
С мотоциклами!
Не водися ты, Ванёк,
С мотоциклами!

По неволе ты идёшь,
Аль с охотой,
Ваня, Ваня, пропадёшь
Ни за что ты.
Ваня, Ваня, пропадёшь
Ни за что ты.
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12.05.2024 16:24 Ответить
А що таке "дистанційна міна"? Міна з дистанційним спрацюванням? Знаю з підривачами натяжної дії (з "шнурком" натягнутим) Знаю з сейсмопідривачем - спрацьовує від кроків людини Є з лазерно-оптичним - спрацьовує під час перетинання лазерного променю
Чи все набагато простіше - міна була скинута з дрона?
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12.05.2024 16:33 Ответить
Підірвався - це добре - а 10тис вже під Вовчанськом і не думали підриватись
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12.05.2024 16:40 Ответить
Ніт, стопітсот тис. не менше!
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12.05.2024 20:58 Ответить
Мотоцикліст порушив правила дорожнього руху - рухався без вогнегасника і без знака аварійної зупинки, а замість автоаптечки був тільки китайський турнікет... Був зупинений!
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12.05.2024 16:42 Ответить
Скоро будуть новини про "окупант впав і зламав палець". На фоні пройопаних десятків міст і сіл, тільки за останні дні, це виглядає як знущання...
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12.05.2024 16:49 Ответить
А нельзя было такими минами все заминировать раньше? Теперь большой кровью отбиваемся от рашистов которые окружили наши города буквально босеком на мотоциклах и гольфкарах
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12.05.2024 16:49 Ответить
Яка ж це дістанційна міна , якщо він на неї наїхав ? Як її встановили то вже інша справа .
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12.05.2024 17:51 Ответить
Єтот парєнь бил із тєх, кто проста любіт жізнь... (С)
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12.05.2024 18:13 Ответить
 
 