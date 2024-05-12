Оккупант подорвался на мотоцикле, наехав на дистанционную мину, размещенную пограничниками. ВИДЕО
Боевые подразделения Государственной пограничной службы Украины продолжают наносить урон российским войскам в районе Бахмута. Они успешно подорвали оккупанта, ехавшего на мотоцикле.
Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.
"Подрыв оккупанта на мотоцикле и два уничтоженные средствапередвижения - работа пограничников бригады "Помста" на Бахмутском направлении", - написали в ГПСУ.
Согласно информации от пограничной службы, российский военный наехал на дистанционную мину, которая была размещена заранее.
"Еще два брошенных мотоцикла уничтожили операторы ударных БПЛА", - добавили пограничники.
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+4 Alex Nosov #582146
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+2 Andrew Moon
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Да золотистое,
Да не водися ты, Ванёк,
С мотоциклами!
Не водися ты, Ванёк,
С мотоциклами!
По неволе ты идёшь,
Аль с охотой,
Ваня, Ваня, пропадёшь
Ни за что ты.
Ваня, Ваня, пропадёшь
Ни за что ты.
Чи все набагато простіше - міна була скинута з дрона?