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Российский неонацист Мильчаков призвал к убийству всех украинских военнопленных. ВИДЕО

Российский неонацист из ДШРГ "Русич" Алексей Мильчаков, который воюет против Украины, дал интервью, где открыто призвал к убийству всех украинских военнопленных. По словам Мильчакова, его подразделение убивало пленных еще с 2014 года, а объясняет он это "проявлением гуманности".

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

війна

Как известно, Мильчаков воевал на стороне группировки боевиков "ЛНР" еще с 2014 году. В Украине ему грозит пожизненное лишение свободы за убийства бойцов ВСУ.

Также смотрите: Украинские защитники отразили вражеский штурм в Урожайном. ВИДЕО

Автор: 

пропаганда (3675) россия (95526)


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Топ комментарии
+83
Ця тваринка повинна помирати довго...дуже довго...
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12.05.2024 15:17
+41
Спецслужби світу не можуть парашу "країною"-терористом визнати... А ви щось таке питаєте.
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12.05.2024 15:20
+39
Невже спецслужби світу не можуть розібратись з цією недолюдиною?
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12.05.2024 15:17
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Ця тваринка повинна помирати довго...дуже довго...
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12.05.2024 15:17 Ответить
Це не тваринка. Це типова кацапська нежить.
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12.05.2024 15:55 Ответить
це падло кацапське потрібно колесувати та голодним тваринам кинути,
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12.05.2024 18:39 Ответить
мільчаков просто тупий дебіл який не в курсі золотого морального правила - стався до людей так, як хочешь, щоб вони ставилися до тебе!
взагалі-то, нормально відноситися до військовополонених, це розрахунок, на те, що ворог буде так само відноситися до тебе, якщо потрапиш в полон! тому його і дотримуються більш-меньш цивілізовані люди!
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12.05.2024 18:52 Ответить
тебе, ухилянте, цивілізвція стосується ли ше в питанні ціну на піццу... так як і всіх під прапорами інших країн окрім України. сидіть там і не потякайте.
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12.05.2024 20:23 Ответить
пєдофіл - не патякай
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12.05.2024 22:52 Ответить
а для тебе що новина - кацапи не люди.
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12.05.2024 20:32 Ответить
Неважливо як-головне, щоб не своєю смертю здохла!
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12.05.2024 20:07 Ответить
Невже спецслужби світу не можуть розібратись з цією недолюдиною?
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12.05.2024 15:17 Ответить
Спецслужби світу не можуть парашу "країною"-терористом визнати... А ви щось таке питаєте.
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12.05.2024 15:20 Ответить
Спецслужби і не займаються визнанням.

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221118IPR55707/european-parliament-declares-russia-to-be-a-state-sponsor-of-terrorism
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12.05.2024 15:35 Ответить
Судячи з того, як цей нацик розкабанів, то він точно не на фронті. Сидить в тилу та агітує інших нациків йти вмирати за *****
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12.05.2024 15:21 Ответить
Ну так тим більше, підійшли десь в підворотні ввечері, пирнули ножичком - і все! В ідеалі - демонстративно битами забити...
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12.05.2024 15:25 Ответить
щє підійдуть, такі як мільчаков своєю смертю не вмирають.
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12.05.2024 15:37 Ответить
Спецслужби світу цю війну і заварили. Якщо ЦРУ, наприклад, отримає інфу, що хтось готує замах на Путіна то одразу передадуть інформацію ФСБ. І є 1000 причин чому вони це зроблять
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12.05.2024 15:30 Ответить
кндр з іраном та китаєм, це далеко не світ, а шматочок світу. тим часом у 127 країнах світу спецслужби його взагалі арештують, якщо воно там зʼявиться.
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12.05.2024 15:40 Ответить
Щось ***** козаки та паля згадались... Годувать довічно шмарклю сатанинську? БОГ собі такого ніколи не позволить і ні за яких обставин. АРХ М
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12.05.2024 16:07 Ответить
Дякую за пораду, але я не писав ЗАКОН БОЖИЙ, тож: - питання щодо мене, чи то Сталіна, чи то Леніна, чи то Путіна чи то багатьох інших, що вказані в Біблії відкритій часовим шифром до НЬОГО, - СКОРО БУДЕТЕ БАЧИТИ, та чи гоотові? Як на мене - НІ, БО ПОВНА ВІДСУТНІСТЬ ЗНАНЬ ЗАКОНУ ТА ЙОГО ВИКОНАННЯ, тож - якщо підгорає ЗАД, то питання став собі, - ЧОГО ПІГОРАЄ. А лікар для тих, в кого підгорає, також вказаний в ЗАКОНІ: - М.Амосов, до речі - ТАМ, ДЕ ЧОРНІЄ, чи то "підгорає". Сьогодні відправлю відкриті часом Біблії для всіх, - хочу побачити реакцію, яку добре знаю: - любов до БОГА нелюдів. АРХ М
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13.05.2024 02:16 Ответить
Так вони там всі такі. Розбиратись треба зі всім мордором.
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12.05.2024 16:35 Ответить
Translator

це друг зедебілов
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12.05.2024 17:41 Ответить
В чому тут новина?
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12.05.2024 15:18 Ответить
Ой, як добре, що вiн це скозав. Ще одна моторола.
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12.05.2024 15:19 Ответить
за моторолу і інших гіві, ця влада і садить Червінського
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12.05.2024 15:25 Ответить
Це балакаюча ганьба для ГУР та СБУ. Причому 10 років всім пох. Так переможемо?
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12.05.2024 15:19 Ответить
А ви хіба воюєте, Гаріку?
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12.05.2024 15:43 Ответить
До чого тут воює він чи ні? Спитай у своєї влади як вона воює з Червінским, Крівоносом та іншими патріотами, на боці )(уйла.
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12.05.2024 16:58 Ответить
чому дебіли постійно апелюють до "ваювання"? сбу та гур отримують МІЛЬЯРДИ БЮДЖЕТІВ! і нічого не роблять для того щоб такі як цей садист отримали по заслугам... але на думку дебілів це має зробити забезкоштовно якийсь невідомий чувак без навичок і досвіду
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12.05.2024 18:55 Ответить
Ти диви, як воно розжерлося...

До речі, пост написав такий собі alex parker - колишній киянин (ось пруф від нього самого - https://collectorgene.livejournal.com/267959.html ), який ще з 2014 року воює проти України. Воно отримало поранення і одна рука у нього сильно покалічена (відсутня?), тому зараз воно не на війні. Сидить у Канаді і розкидається фекаліями у телеграмі.

Дивуюся, що як першого, так і другого досі не знищили. Невже це так важко???
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12.05.2024 15:22 Ответить
Видать цей підр поїхав у канаду по cuet, як укр біженць😁
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12.05.2024 15:23 Ответить
візу по куает не дають так зразу, людина чекає кілька місяців протягом яких триває перевірка. не думаю, що участь у війні в лугандолнії пройшла б мимо канадської еміграційної влади.
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12.05.2024 21:39 Ответить
Але ж воно там. Ще й роботу легальну має. Якщо не помиляюся, то щось пов'язане з логістикою.
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13.05.2024 06:46 Ответить
Не в Канаді, а в Колумбії.
.co це є колумбійський домен
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12.05.2024 20:29 Ответить
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13.05.2024 07:06 Ответить
Ви вірите у те, що цеі йолоп каже?
Усі лінки на сайті за Вашим посланням мають колумбійський домен.
Pretend to be Canadian...
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13.05.2024 13:32 Ответить
Які "усі лінки"???
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14.05.2024 22:51 Ответить
Якщо використовувати Ваш лінк, потрапляєш на сторінку такого собі collectorgene. Далі у лівому верхньому кутку тиснути на його аватарку і відкривається його сторінка. Там усі послання на колумбійський домен. До речі автор Х-сторінки такий собі jevgeniLevik, ос тобі і ім'я цього поца. Більшість євгенів в Америці називають себе Gene - collectorgene.
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15.05.2024 04:35 Ответить
Ну ОК. Подивився його профіль на ЖЖ. Останній раз він оновлював записи у 2023 році. Крім того, він надає альтернативний спосіб зв'язку через інстаграм:

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15.05.2024 15:33 Ответить
Перейшов за посиланням на інсту. І що ми там бачимо? Євгеній Левік, мережевий журналіст, Естонія, Таллін:

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15.05.2024 15:35 Ответить
Цей юджин лєвік просто перепостив текст паркера. Ось і все...
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15.05.2024 15:56 Ответить
Алекса Паркера знаємо, відбірне лайно
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13.05.2024 04:18 Ответить
Вы видимо напомнили кому-то свыше...😀

https://www.svoboda.org/a/umer-zhurnalist-maksim-kononenko-parker-iz-zhivogo-zhurnala-/32947334.html
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14.05.2024 22:08 Ответить
На жаль, це не він. Біографія не співпадає. Той, про якого йдеться у новині на цензор, киянин. Народився, виріс і жив у Києві.
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14.05.2024 22:54 Ответить
Спутал, значит. Не очень в них разбираюсь...🙂
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15.05.2024 01:15 Ответить
Ось його канал:

https://t.me/apwagner

Живий і продовжує лайном розкидатися...
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14.05.2024 22:57 Ответить
Золкіну це інтерв'ю згодиться, під час спілкування з полоненими.
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12.05.2024 15:23 Ответить
За цим нацистом тюрма плаче. Адольф в гробу перевертається.
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12.05.2024 15:27 Ответить
Яка тюрьма? Ви ще запропонуйте під заставу його випустити. Це повинна бути показова страта. "Законослухняний громадянин" дивилися?
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12.05.2024 15:30 Ответить
То занадто швидко, у фільмі.
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12.05.2024 16:03 Ответить
Це має бути не просто страта, а така, щоб він просив про пощаду на камеру
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12.05.2024 16:30 Ответить
На дэбила Киву не пожалели ресурсов выследить и пристрелить...хотя воно больше языком трепало.А эту нежить,ну никак не хотят заняться.Уже б питерских гопников что ли наняли.Все ж дешевле и проще.Но эта тварь,должна быть показательно пришпандерина в трусиках за свои преступления...ему только за собачек и кошечек нужно яйца оторвать,садисту
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12.05.2024 15:31 Ответить
кожному москалю настане свій час розплати.
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12.05.2024 15:46 Ответить
Найвірогідніше, Кива набрався боргів у "братви" під майбутні прибутки з "керування" чимось на окупованих територіях. А "братві" похуану колір шкіри та "політичні переконання".
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12.05.2024 16:01 Ответить
І що, чого мовчать різні ''гамнесті''? В рот ''чогось'' набрали
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12.05.2024 15:32 Ответить
Вам легче будет, если гавнести что то скажет?
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12.05.2024 22:34 Ответить
Молодца!
Подписал себе смертный приговор
И если раньше у него был шанс ЖИТЬ
То теперь этого шанса у него уже нет
Охота началась!!!!
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12.05.2024 15:32 Ответить
Дай то Бог!
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12.05.2024 15:36 Ответить
Нашо його сюди витягнули? Пзц.
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12.05.2024 15:38 Ответить
*****, завжди в жопі воюює, за спинами своїх пітарасів русіч, яких майже всіх росхерячили ще до великої війни. Але куля найде свого хероя, доказано моторилом, гівою та іншими болотними *******.
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12.05.2024 15:38 Ответить
Якщо потрапить у наш полон то ви земляки відтепер знаєте що з цім півником робити….
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12.05.2024 15:41 Ответить
якщо "ви земляки", то "у ваш полон".

якщо "ми відтепер знаємо", то "у наш полон".
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12.05.2024 15:49 Ответить
Не чіпляйтесь за слова мадам Петрова, сутність посту зрозуміла. Розплата прийде і до фашиста мільчакова. Тим більш, що він вже давно на небо проситься.
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12.05.2024 17:09 Ответить
Це не Мільчаков такий, це уособлення всіх кацапів. Невже за 300 років важко зрозуміти, хто такі ці тварини?
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12.05.2024 15:41 Ответить
кацап в принципі і є подібна істота , але роки толерування, замилювання очей зробили з них нібито людей , але це не так і чім скоріше до кожного в саіті прийде усвідомлення цього тим краще
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12.05.2024 15:46 Ответить
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12.05.2024 15:52 Ответить
... кацапа мільчакова недовічне,краще на скотомогильник та обробити хлорною извістю,щоб ніяка зараза не відродилася.
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12.05.2024 15:52 Ответить
З їхніми треба так само. Вони ж всеодно впевнені що їх в полоні вб'ють. То навіщо розчаровувати
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12.05.2024 15:58 Ответить
Це генетична московська невдаха ...після того як треба присипати дустом з хлором
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12.05.2024 16:01 Ответить
Питання до ГУР, чому лайно, типу мільчакових, ще живе? Важко якомусь кацапському бомжу бутилку купити, щоб він йому голову проломив? це ж не *****, не лавров, навіть не сраконьян.
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12.05.2024 16:03 Ответить
Гуманоид плять
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12.05.2024 16:05 Ответить
Це той Мільчаков, який в дитинстві відрізав голови цуценятам
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12.05.2024 16:05 Ответить
Цей покидьок і вбивця ще живий ??

Дивно, бо казали , що він здох😡
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12.05.2024 16:06 Ответить
Це позорисько для ГУРу, що цей виродок ще живий.
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12.05.2024 16:07 Ответить
Свинособака обыкновенная.
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12.05.2024 16:19 Ответить
На 2022 рік у нас вже було 57 спецназів різних міністерств і відомств де здоровеньнні мужики роками тренувалися з ************* обладнанням та зброєю і жерли в три горла державні гроші... Мільчаков живий, дає інтервю і вчить дітей вбивати. За 10 років він особисто промив мізки тисячам кацапів і перетворив їх на відморожених вбивць... А наші спецнази продовжують тренуватися...
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12.05.2024 16:31 Ответить
найнебезпечніші чуваки які топляться в Тисі, ви що не знали?
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12.05.2024 18:59 Ответить
Найнебезпечніші ті які мовчки стиснули булки і тихо звіріють. І коли терпець урветься то Коліївщина буде як легкий спомин про гуманізм.
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12.05.2024 20:04 Ответить
цей садист-мільчаков просто може зробити бо-бо комусь з тих 57 різних спєцназів...
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13.05.2024 09:38 Ответить
Маючи гуманітарну освіту вважаю що таких"геббельсів" кацапського нацизму необхідно знищувати як смертельний вірус якнайшвидше, а не дводити до епідемії.
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13.05.2024 12:13 Ответить
Хлопці , не турбуйтеся -- один вже раз сказав "Будєт всьо как ви любітє" ....

Ось й питання -- комусь вдалось у пітері зібрити в труну ті дрібні шматки в які його рознесли ?!

А в яких сочах зара відпочива дашка дугіна чи сашка "рек"явік-ротом" ?!

Просто цей патентованний садюга він не перших усі ці 10 років був у черзі (за білетом до Діябло) . Але й до його руки дійдуть .
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12.05.2024 16:47 Ответить
це ж той садист,що над тваринами знущався,котів підпалював?
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12.05.2024 17:03 Ответить
.......вкрай дивує , що ся дивовижна тваринка ще іSнує ....... .....але пам"ятаємо - гіві , матаRолла , Zахарченко ...... теж багато чого на камеру свистякали і *********** , ...
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12.05.2024 17:32 Ответить
Агов, СБУ, ГУР, а чому цей 3,14здюк ще топче землю?
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12.05.2024 17:40 Ответить
А что там Петровский? Финляндия так и не выдала его?
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12.05.2024 17:50 Ответить
Куди лише Кірюха Буданов дивиться?? Чому це кацапське біосміття ще дає якісь інтерв"ю?? Чому воно в шмаття не розірване? Чи не нагодоване полонієм, щоб перед тим як здохне мучалося? Чи офісна єрмачня таких чіпати забороняє?
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12.05.2024 18:03 Ответить
Я думала , що воно давно здохло , як і ваха бурят ..
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12.05.2024 18:15 Ответить
Коли я його в перший раз побачив із відрізаною головою цуценяти, подумав , яке воно гидке, слабке, і цю гидоту сами цапи накажуть. Але помилився , бо всі цапи на 98 відсотки такі самі йухловці . Булоб непогано , щоб наші хлопці дотягнулись до нього і щоб його цапська голова була разом зарита з тим цуценям. Щоб ті цапи повидихали, яки висрали таку гидоту.
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12.05.2024 18:27 Ответить
Його мати - затята комуністка - ним пишається...
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12.05.2024 18:32 Ответить
цей виплядок приймав участь під час вересневого перемирья в 14 році, в страті волинської сотні Айдару... ..україна чекає смерті цієї недоістоти...
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12.05.2024 18:53 Ответить
а сам він надіється вижити
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12.05.2024 19:03 Ответить
Вот поэтому необходимо поголовное истребление мардовского людоеда и их личинок в любой точке мира. 🤣🤣🤣
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12.05.2024 20:03 Ответить
Меня одно удивляет , почему оно ещё живое ? Оно ведь могло под машину попасть , чебуреком отравиться , или просто повесится .
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12.05.2024 22:58 Ответить
Він диванний воїн тепер , рідко на фронті,а як є то далеко від ЛБЗ , але цьому мокшанському пітуху нацисту довго жити не прийдеться
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14.05.2024 15:31 Ответить
 
 