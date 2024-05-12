Российский неонацист Мильчаков призвал к убийству всех украинских военнопленных. ВИДЕО
Российский неонацист из ДШРГ "Русич" Алексей Мильчаков, который воюет против Украины, дал интервью, где открыто призвал к убийству всех украинских военнопленных. По словам Мильчакова, его подразделение убивало пленных еще с 2014 года, а объясняет он это "проявлением гуманности".
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
Как известно, Мильчаков воевал на стороне группировки боевиков "ЛНР" еще с 2014 году. В Украине ему грозит пожизненное лишение свободы за убийства бойцов ВСУ.
Топ комментарии
+83 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий12.05.2024 15:17
+41 George Highbaud
показать весь комментарий12.05.2024 15:20
+39 Dmitriy Prudko
показать весь комментарий12.05.2024 15:17
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
взагалі-то, нормально відноситися до військовополонених, це розрахунок, на те, що ворог буде так само відноситися до тебе, якщо потрапиш в полон! тому його і дотримуються більш-меньш цивілізовані люди!
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221118IPR55707/european-parliament-declares-russia-to-be-a-state-sponsor-of-terrorism
це друг зедебілов
До речі, пост написав такий собі alex parker - колишній киянин (ось пруф від нього самого - https://collectorgene.livejournal.com/267959.html ), який ще з 2014 року воює проти України. Воно отримало поранення і одна рука у нього сильно покалічена (відсутня?), тому зараз воно не на війні. Сидить у Канаді і розкидається фекаліями у телеграмі.
Дивуюся, що як першого, так і другого досі не знищили. Невже це так важко???
.co це є колумбійський домен
Усі лінки на сайті за Вашим посланням мають колумбійський домен.
Pretend to be Canadian...
https://www.svoboda.org/a/umer-zhurnalist-maksim-kononenko-parker-iz-zhivogo-zhurnala-/32947334.html
https://t.me/apwagner
Живий і продовжує лайном розкидатися...
Подписал себе смертный приговор
И если раньше у него был шанс ЖИТЬ
То теперь этого шанса у него уже нет
Охота началась!!!!
якщо "ми відтепер знаємо", то "у наш полон".
Дивно, бо казали , що він здох😡
Ось й питання -- комусь вдалось у пітері зібрити в труну ті дрібні шматки в які його рознесли ?!
А в яких сочах зара відпочива дашка дугіна чи сашка "рек"явік-ротом" ?!
Просто цей патентованний садюга він не перших усі ці 10 років був у черзі (за білетом до Діябло) . Але й до його руки дійдуть .