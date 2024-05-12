Российский неонацист Мильчаков призвал к убийству всех украинских военнопленных. ВИДЕО

Российский неонацист из ДШРГ "Русич" Алексей Мильчаков, который воюет против Украины, дал интервью, где открыто призвал к убийству всех украинских военнопленных. По словам Мильчакова, его подразделение убивало пленных еще с 2014 года, а объясняет он это "проявлением гуманности".

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Как известно, Мильчаков воевал на стороне группировки боевиков "ЛНР" еще с 2014 году. В Украине ему грозит пожизненное лишение свободы за убийства бойцов ВСУ.

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