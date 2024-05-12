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Украинские защитники отразили вражеский штурм в Урожайном. ВИДЕО

Российские захватчики активно наступают в районе Урожайного, однако воины Отдельной президентской бригады имени Богдана Хмельницкого отбили вражеский штурм и уничтожили технику оккупантов.

Соответствующее видео опубликовали в соцсети, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Оккупант закладывает гранату под бронежилет и подрывает себя под Авдеевкой.. ВИДЕО

Автор: 

штурм (520) Отдельная президентская бригада (68)


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автор бачить це так.....
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12.05.2024 14:33 Ответить
 
 