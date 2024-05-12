Украинские защитники отразили вражеский штурм в Урожайном. ВИДЕО

Российские захватчики активно наступают в районе Урожайного, однако воины Отдельной президентской бригады имени Богдана Хмельницкого отбили вражеский штурм и уничтожили технику оккупантов.

Соответствующее видео опубликовали в соцсети, информирует Цензор.НЕТ.

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