Украинские защитники отразили вражеский штурм в Урожайном. ВИДЕО
Российские захватчики активно наступают в районе Урожайного, однако воины Отдельной президентской бригады имени Богдана Хмельницкого отбили вражеский штурм и уничтожили технику оккупантов.
Соответствующее видео опубликовали в соцсети, информирует Цензор.НЕТ.
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Luk Viktor
показать весь комментарий12.05.2024 14:33 Ответить Мне нравится 0
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