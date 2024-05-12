Українські захисники відбили ворожий штурм в Урожайному. ВIДЕО

Російські загарбники активно наступають в районі Урожайного, однак воїни Окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького відбили ворожий штурм та знищили техніку окупантів.

Відповідне відео опублікували у соцмережі, інформує Цензор.НЕТ.

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