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Українські захисники відбили ворожий штурм в Урожайному. ВIДЕО

Російські загарбники активно наступають в районі Урожайного, однак воїни Окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького відбили ворожий штурм та знищили техніку окупантів.

Відповідне відео опублікували у соцмережі, інформує Цензор.НЕТ.

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штурм (231) Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького (67)


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автор бачить це так.....
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12.05.2024 14:33 Відповісти
 
 