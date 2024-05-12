Російський неонацист Мільчаков закликав до вбивства всіх українських військовополонених. ВIДЕО

Російський неонацист із ДШРГ "Русич" Олексій Мільчаков, який воює проти України, дав інтерв’ю, де відкрито закликав до вбивства всіх українських військовополонених. За словами Мільчакова, його підрозділ убивав полонених ще з 2014 року, а пояснює він це "виявом гуманності".

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Як відомо, Мільчаков воював на боці угруповання бойовиків "ЛНР" ще з 2014 році. В Україні йому загрожує довічне позбавлення волі за вбивства бійців ЗСУ.

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