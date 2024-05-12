Російський неонацист Мільчаков закликав до вбивства всіх українських військовополонених. ВIДЕО
Російський неонацист із ДШРГ "Русич" Олексій Мільчаков, який воює проти України, дав інтерв’ю, де відкрито закликав до вбивства всіх українських військовополонених. За словами Мільчакова, його підрозділ убивав полонених ще з 2014 року, а пояснює він це "виявом гуманності".
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Як відомо, Мільчаков воював на боці угруповання бойовиків "ЛНР" ще з 2014 році. В Україні йому загрожує довічне позбавлення волі за вбивства бійців ЗСУ.
Топ коментарі
+83 Прощай немытая раССея
показати весь коментар12.05.2024 15:17
+41 George Highbaud
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+39 Dmitriy Prudko
показати весь коментар12.05.2024 15:17
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взагалі-то, нормально відноситися до військовополонених, це розрахунок, на те, що ворог буде так само відноситися до тебе, якщо потрапиш в полон! тому його і дотримуються більш-меньш цивілізовані люди!
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221118IPR55707/european-parliament-declares-russia-to-be-a-state-sponsor-of-terrorism
це друг зедебілов
До речі, пост написав такий собі alex parker - колишній киянин (ось пруф від нього самого - https://collectorgene.livejournal.com/267959.html ), який ще з 2014 року воює проти України. Воно отримало поранення і одна рука у нього сильно покалічена (відсутня?), тому зараз воно не на війні. Сидить у Канаді і розкидається фекаліями у телеграмі.
Дивуюся, що як першого, так і другого досі не знищили. Невже це так важко???
.co це є колумбійський домен
Усі лінки на сайті за Вашим посланням мають колумбійський домен.
Pretend to be Canadian...
https://www.svoboda.org/a/umer-zhurnalist-maksim-kononenko-parker-iz-zhivogo-zhurnala-/32947334.html
https://t.me/apwagner
Живий і продовжує лайном розкидатися...
Подписал себе смертный приговор
И если раньше у него был шанс ЖИТЬ
То теперь этого шанса у него уже нет
Охота началась!!!!
якщо "ми відтепер знаємо", то "у наш полон".
Дивно, бо казали , що він здох😡
Ось й питання -- комусь вдалось у пітері зібрити в труну ті дрібні шматки в які його рознесли ?!
А в яких сочах зара відпочива дашка дугіна чи сашка "рек"явік-ротом" ?!
Просто цей патентованний садюга він не перших усі ці 10 років був у черзі (за білетом до Діябло) . Але й до його руки дійдуть .