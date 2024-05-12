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Російський неонацист Мільчаков закликав до вбивства всіх українських військовополонених. ВIДЕО

Російський неонацист із ДШРГ "Русич" Олексій Мільчаков, який воює проти України, дав інтерв’ю, де відкрито закликав до вбивства всіх українських військовополонених. За словами Мільчакова, його підрозділ убивав полонених ще з 2014 року, а пояснює він це "виявом гуманності".

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

війна

Як відомо, Мільчаков воював на боці угруповання бойовиків "ЛНР" ще з 2014 році. В Україні йому загрожує довічне позбавлення волі за вбивства бійців ЗСУ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "У вас не має бути обмежень. Ви не мусите каятися за зроблене. "Злочин і кара" Достоєвського - це мерзенна книга", - російський неонацист Мільчаков, який воював за "Л/ДНР". ВIДЕО

Автор: 

пропаганда (2801) росія (65162)


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Топ коментарі
+83
Ця тваринка повинна помирати довго...дуже довго...
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12.05.2024 15:17
+41
Спецслужби світу не можуть парашу "країною"-терористом визнати... А ви щось таке питаєте.
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12.05.2024 15:20
+39
Невже спецслужби світу не можуть розібратись з цією недолюдиною?
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12.05.2024 15:17
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Ця тваринка повинна помирати довго...дуже довго...
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12.05.2024 15:17 Відповісти
Це не тваринка. Це типова кацапська нежить.
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12.05.2024 15:55 Відповісти
це падло кацапське потрібно колесувати та голодним тваринам кинути,
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12.05.2024 18:39 Відповісти
мільчаков просто тупий дебіл який не в курсі золотого морального правила - стався до людей так, як хочешь, щоб вони ставилися до тебе!
взагалі-то, нормально відноситися до військовополонених, це розрахунок, на те, що ворог буде так само відноситися до тебе, якщо потрапиш в полон! тому його і дотримуються більш-меньш цивілізовані люди!
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12.05.2024 18:52 Відповісти
тебе, ухилянте, цивілізвція стосується ли ше в питанні ціну на піццу... так як і всіх під прапорами інших країн окрім України. сидіть там і не потякайте.
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12.05.2024 20:23 Відповісти
пєдофіл - не патякай
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12.05.2024 22:52 Відповісти
а для тебе що новина - кацапи не люди.
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12.05.2024 20:32 Відповісти
Неважливо як-головне, щоб не своєю смертю здохла!
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12.05.2024 20:07 Відповісти
Невже спецслужби світу не можуть розібратись з цією недолюдиною?
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12.05.2024 15:17 Відповісти
Спецслужби світу не можуть парашу "країною"-терористом визнати... А ви щось таке питаєте.
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12.05.2024 15:20 Відповісти
Спецслужби і не займаються визнанням.

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221118IPR55707/european-parliament-declares-russia-to-be-a-state-sponsor-of-terrorism
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12.05.2024 15:35 Відповісти
Судячи з того, як цей нацик розкабанів, то він точно не на фронті. Сидить в тилу та агітує інших нациків йти вмирати за *****
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12.05.2024 15:21 Відповісти
Ну так тим більше, підійшли десь в підворотні ввечері, пирнули ножичком - і все! В ідеалі - демонстративно битами забити...
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12.05.2024 15:25 Відповісти
щє підійдуть, такі як мільчаков своєю смертю не вмирають.
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12.05.2024 15:37 Відповісти
Спецслужби світу цю війну і заварили. Якщо ЦРУ, наприклад, отримає інфу, що хтось готує замах на Путіна то одразу передадуть інформацію ФСБ. І є 1000 причин чому вони це зроблять
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12.05.2024 15:30 Відповісти
кндр з іраном та китаєм, це далеко не світ, а шматочок світу. тим часом у 127 країнах світу спецслужби його взагалі арештують, якщо воно там зʼявиться.
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12.05.2024 15:40 Відповісти
Щось ***** козаки та паля згадались... Годувать довічно шмарклю сатанинську? БОГ собі такого ніколи не позволить і ні за яких обставин. АРХ М
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12.05.2024 16:07 Відповісти
Дякую за пораду, але я не писав ЗАКОН БОЖИЙ, тож: - питання щодо мене, чи то Сталіна, чи то Леніна, чи то Путіна чи то багатьох інших, що вказані в Біблії відкритій часовим шифром до НЬОГО, - СКОРО БУДЕТЕ БАЧИТИ, та чи гоотові? Як на мене - НІ, БО ПОВНА ВІДСУТНІСТЬ ЗНАНЬ ЗАКОНУ ТА ЙОГО ВИКОНАННЯ, тож - якщо підгорає ЗАД, то питання став собі, - ЧОГО ПІГОРАЄ. А лікар для тих, в кого підгорає, також вказаний в ЗАКОНІ: - М.Амосов, до речі - ТАМ, ДЕ ЧОРНІЄ, чи то "підгорає". Сьогодні відправлю відкриті часом Біблії для всіх, - хочу побачити реакцію, яку добре знаю: - любов до БОГА нелюдів. АРХ М
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13.05.2024 02:16 Відповісти
Так вони там всі такі. Розбиратись треба зі всім мордором.
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12.05.2024 16:35 Відповісти
Translator

це друг зедебілов
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12.05.2024 17:41 Відповісти
В чому тут новина?
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12.05.2024 15:18 Відповісти
Ой, як добре, що вiн це скозав. Ще одна моторола.
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12.05.2024 15:19 Відповісти
за моторолу і інших гіві, ця влада і садить Червінського
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12.05.2024 15:25 Відповісти
Це балакаюча ганьба для ГУР та СБУ. Причому 10 років всім пох. Так переможемо?
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12.05.2024 15:19 Відповісти
А ви хіба воюєте, Гаріку?
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12.05.2024 15:43 Відповісти
До чого тут воює він чи ні? Спитай у своєї влади як вона воює з Червінским, Крівоносом та іншими патріотами, на боці )(уйла.
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12.05.2024 16:58 Відповісти
чому дебіли постійно апелюють до "ваювання"? сбу та гур отримують МІЛЬЯРДИ БЮДЖЕТІВ! і нічого не роблять для того щоб такі як цей садист отримали по заслугам... але на думку дебілів це має зробити забезкоштовно якийсь невідомий чувак без навичок і досвіду
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12.05.2024 18:55 Відповісти
Ти диви, як воно розжерлося...

До речі, пост написав такий собі alex parker - колишній киянин (ось пруф від нього самого - https://collectorgene.livejournal.com/267959.html ), який ще з 2014 року воює проти України. Воно отримало поранення і одна рука у нього сильно покалічена (відсутня?), тому зараз воно не на війні. Сидить у Канаді і розкидається фекаліями у телеграмі.

Дивуюся, що як першого, так і другого досі не знищили. Невже це так важко???
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12.05.2024 15:22 Відповісти
Видать цей підр поїхав у канаду по cuet, як укр біженць😁
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12.05.2024 15:23 Відповісти
візу по куает не дають так зразу, людина чекає кілька місяців протягом яких триває перевірка. не думаю, що участь у війні в лугандолнії пройшла б мимо канадської еміграційної влади.
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12.05.2024 21:39 Відповісти
Але ж воно там. Ще й роботу легальну має. Якщо не помиляюся, то щось пов'язане з логістикою.
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13.05.2024 06:46 Відповісти
Не в Канаді, а в Колумбії.
.co це є колумбійський домен
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12.05.2024 20:29 Відповісти
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13.05.2024 07:06 Відповісти
Ви вірите у те, що цеі йолоп каже?
Усі лінки на сайті за Вашим посланням мають колумбійський домен.
Pretend to be Canadian...
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13.05.2024 13:32 Відповісти
Які "усі лінки"???
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14.05.2024 22:51 Відповісти
Якщо використовувати Ваш лінк, потрапляєш на сторінку такого собі collectorgene. Далі у лівому верхньому кутку тиснути на його аватарку і відкривається його сторінка. Там усі послання на колумбійський домен. До речі автор Х-сторінки такий собі jevgeniLevik, ос тобі і ім'я цього поца. Більшість євгенів в Америці називають себе Gene - collectorgene.
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15.05.2024 04:35 Відповісти
Ну ОК. Подивився його профіль на ЖЖ. Останній раз він оновлював записи у 2023 році. Крім того, він надає альтернативний спосіб зв'язку через інстаграм:

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15.05.2024 15:33 Відповісти
Перейшов за посиланням на інсту. І що ми там бачимо? Євгеній Левік, мережевий журналіст, Естонія, Таллін:

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15.05.2024 15:35 Відповісти
Цей юджин лєвік просто перепостив текст паркера. Ось і все...
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15.05.2024 15:56 Відповісти
Алекса Паркера знаємо, відбірне лайно
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13.05.2024 04:18 Відповісти
Вы видимо напомнили кому-то свыше...😀

https://www.svoboda.org/a/umer-zhurnalist-maksim-kononenko-parker-iz-zhivogo-zhurnala-/32947334.html
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14.05.2024 22:08 Відповісти
На жаль, це не він. Біографія не співпадає. Той, про якого йдеться у новині на цензор, киянин. Народився, виріс і жив у Києві.
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14.05.2024 22:54 Відповісти
Спутал, значит. Не очень в них разбираюсь...🙂
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15.05.2024 01:15 Відповісти
Ось його канал:

https://t.me/apwagner

Живий і продовжує лайном розкидатися...
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14.05.2024 22:57 Відповісти
Золкіну це інтерв'ю згодиться, під час спілкування з полоненими.
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12.05.2024 15:23 Відповісти
За цим нацистом тюрма плаче. Адольф в гробу перевертається.
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12.05.2024 15:27 Відповісти
Яка тюрьма? Ви ще запропонуйте під заставу його випустити. Це повинна бути показова страта. "Законослухняний громадянин" дивилися?
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12.05.2024 15:30 Відповісти
То занадто швидко, у фільмі.
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12.05.2024 16:03 Відповісти
Це має бути не просто страта, а така, щоб він просив про пощаду на камеру
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12.05.2024 16:30 Відповісти
На дэбила Киву не пожалели ресурсов выследить и пристрелить...хотя воно больше языком трепало.А эту нежить,ну никак не хотят заняться.Уже б питерских гопников что ли наняли.Все ж дешевле и проще.Но эта тварь,должна быть показательно пришпандерина в трусиках за свои преступления...ему только за собачек и кошечек нужно яйца оторвать,садисту
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12.05.2024 15:31 Відповісти
кожному москалю настане свій час розплати.
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12.05.2024 15:46 Відповісти
Найвірогідніше, Кива набрався боргів у "братви" під майбутні прибутки з "керування" чимось на окупованих територіях. А "братві" похуану колір шкіри та "політичні переконання".
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12.05.2024 16:01 Відповісти
І що, чого мовчать різні ''гамнесті''? В рот ''чогось'' набрали
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12.05.2024 15:32 Відповісти
Вам легче будет, если гавнести что то скажет?
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12.05.2024 22:34 Відповісти
Молодца!
Подписал себе смертный приговор
И если раньше у него был шанс ЖИТЬ
То теперь этого шанса у него уже нет
Охота началась!!!!
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12.05.2024 15:32 Відповісти
Дай то Бог!
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12.05.2024 15:36 Відповісти
Нашо його сюди витягнули? Пзц.
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12.05.2024 15:38 Відповісти
*****, завжди в жопі воюює, за спинами своїх пітарасів русіч, яких майже всіх росхерячили ще до великої війни. Але куля найде свого хероя, доказано моторилом, гівою та іншими болотними *******.
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12.05.2024 15:38 Відповісти
Якщо потрапить у наш полон то ви земляки відтепер знаєте що з цім півником робити….
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12.05.2024 15:41 Відповісти
якщо "ви земляки", то "у ваш полон".

якщо "ми відтепер знаємо", то "у наш полон".
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12.05.2024 15:49 Відповісти
Не чіпляйтесь за слова мадам Петрова, сутність посту зрозуміла. Розплата прийде і до фашиста мільчакова. Тим більш, що він вже давно на небо проситься.
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12.05.2024 17:09 Відповісти
Це не Мільчаков такий, це уособлення всіх кацапів. Невже за 300 років важко зрозуміти, хто такі ці тварини?
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12.05.2024 15:41 Відповісти
кацап в принципі і є подібна істота , але роки толерування, замилювання очей зробили з них нібито людей , але це не так і чім скоріше до кожного в саіті прийде усвідомлення цього тим краще
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12.05.2024 15:46 Відповісти
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12.05.2024 15:52 Відповісти
... кацапа мільчакова недовічне,краще на скотомогильник та обробити хлорною извістю,щоб ніяка зараза не відродилася.
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12.05.2024 15:52 Відповісти
З їхніми треба так само. Вони ж всеодно впевнені що їх в полоні вб'ють. То навіщо розчаровувати
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12.05.2024 15:58 Відповісти
Це генетична московська невдаха ...після того як треба присипати дустом з хлором
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12.05.2024 16:01 Відповісти
Питання до ГУР, чому лайно, типу мільчакових, ще живе? Важко якомусь кацапському бомжу бутилку купити, щоб він йому голову проломив? це ж не *****, не лавров, навіть не сраконьян.
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12.05.2024 16:03 Відповісти
Гуманоид плять
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12.05.2024 16:05 Відповісти
Це той Мільчаков, який в дитинстві відрізав голови цуценятам
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12.05.2024 16:05 Відповісти
Цей покидьок і вбивця ще живий ??

Дивно, бо казали , що він здох😡
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12.05.2024 16:06 Відповісти
Це позорисько для ГУРу, що цей виродок ще живий.
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12.05.2024 16:07 Відповісти
Свинособака обыкновенная.
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12.05.2024 16:19 Відповісти
На 2022 рік у нас вже було 57 спецназів різних міністерств і відомств де здоровеньнні мужики роками тренувалися з ************* обладнанням та зброєю і жерли в три горла державні гроші... Мільчаков живий, дає інтервю і вчить дітей вбивати. За 10 років він особисто промив мізки тисячам кацапів і перетворив їх на відморожених вбивць... А наші спецнази продовжують тренуватися...
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12.05.2024 16:31 Відповісти
найнебезпечніші чуваки які топляться в Тисі, ви що не знали?
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12.05.2024 18:59 Відповісти
Найнебезпечніші ті які мовчки стиснули булки і тихо звіріють. І коли терпець урветься то Коліївщина буде як легкий спомин про гуманізм.
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12.05.2024 20:04 Відповісти
цей садист-мільчаков просто може зробити бо-бо комусь з тих 57 різних спєцназів...
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13.05.2024 09:38 Відповісти
Маючи гуманітарну освіту вважаю що таких"геббельсів" кацапського нацизму необхідно знищувати як смертельний вірус якнайшвидше, а не дводити до епідемії.
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13.05.2024 12:13 Відповісти
Хлопці , не турбуйтеся -- один вже раз сказав "Будєт всьо как ви любітє" ....

Ось й питання -- комусь вдалось у пітері зібрити в труну ті дрібні шматки в які його рознесли ?!

А в яких сочах зара відпочива дашка дугіна чи сашка "рек"явік-ротом" ?!

Просто цей патентованний садюга він не перших усі ці 10 років був у черзі (за білетом до Діябло) . Але й до його руки дійдуть .
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12.05.2024 16:47 Відповісти
це ж той садист,що над тваринами знущався,котів підпалював?
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12.05.2024 17:03 Відповісти
.......вкрай дивує , що ся дивовижна тваринка ще іSнує ....... .....але пам"ятаємо - гіві , матаRолла , Zахарченко ...... теж багато чого на камеру свистякали і *********** , ...
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12.05.2024 17:32 Відповісти
Агов, СБУ, ГУР, а чому цей 3,14здюк ще топче землю?
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12.05.2024 17:40 Відповісти
А что там Петровский? Финляндия так и не выдала его?
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12.05.2024 17:50 Відповісти
Куди лише Кірюха Буданов дивиться?? Чому це кацапське біосміття ще дає якісь інтерв"ю?? Чому воно в шмаття не розірване? Чи не нагодоване полонієм, щоб перед тим як здохне мучалося? Чи офісна єрмачня таких чіпати забороняє?
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12.05.2024 18:03 Відповісти
Я думала , що воно давно здохло , як і ваха бурят ..
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12.05.2024 18:15 Відповісти
Коли я його в перший раз побачив із відрізаною головою цуценяти, подумав , яке воно гидке, слабке, і цю гидоту сами цапи накажуть. Але помилився , бо всі цапи на 98 відсотки такі самі йухловці . Булоб непогано , щоб наші хлопці дотягнулись до нього і щоб його цапська голова була разом зарита з тим цуценям. Щоб ті цапи повидихали, яки висрали таку гидоту.
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12.05.2024 18:27 Відповісти
Його мати - затята комуністка - ним пишається...
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12.05.2024 18:32 Відповісти
цей виплядок приймав участь під час вересневого перемирья в 14 році, в страті волинської сотні Айдару... ..україна чекає смерті цієї недоістоти...
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12.05.2024 18:53 Відповісти
а сам він надіється вижити
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12.05.2024 19:03 Відповісти
Вот поэтому необходимо поголовное истребление мардовского людоеда и их личинок в любой точке мира. 🤣🤣🤣
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12.05.2024 20:03 Відповісти
Меня одно удивляет , почему оно ещё живое ? Оно ведь могло под машину попасть , чебуреком отравиться , или просто повесится .
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12.05.2024 22:58 Відповісти
Він диванний воїн тепер , рідко на фронті,а як є то далеко від ЛБЗ , але цьому мокшанському пітуху нацисту довго жити не прийдеться
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14.05.2024 15:31 Відповісти
 
 