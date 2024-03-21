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Чехия передала Украине свои последние вертолеты Ми-24, - СМИ

гелікоптер,мі-24

Министр обороны Яна Чернохова отметила, что в Чехии больше нет оборудования, которым можно было бы пожертвовать. Власти Чехии передали Вооруженным силам Украины последнюю партию ударных вертолетов советского производства Ми-24.

Как сообщает Цензор.НЕТ, эту информацию подтвердила министр обороны Чехии Яна Чернохова, передает издание Deník N.

СМИ напоминает, что две недели назад правительство Чехии в режиме секретности одобрило последнюю поставку вертолетов советских времен Украине, которая защищается от российской агрессии. Тогда Яна Чернохова пришла в правительство с секретным документом и предложением, которое впоследствии одобрил Кабинет министров.

Итак, Чехия отправила последние вертолеты Ми-24/35 в Украину, которая уже более двух лет противостоит российской агрессии.

"У нас больше нет оборудования, которым можно было бы пожертвовать", – отметила Чернохова.

Читайте также: Аргентина уже передала Украине два вертолета Ми-17, ранее приобретенные у РФ, - Financial Times

Автор: 

помощь (7882) Чехия (1742) вертолёт (1110)


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Топ комментарии
+33
Дякуємо Чехія!!!
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21.03.2024 20:26 Ответить
+16
Чехи готові віддати нам останнє, а наше зелене бидло готове красти до останнього.
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21.03.2024 20:44 Ответить
+13
То добре, щира подяка!
Сподіваюсь, що на заміну вони отримають якісь "Блек Хаук", що заохотить їх і надалі допомагати Україні
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21.03.2024 20:29 Ответить
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Дякуємо Чехія!!!
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21.03.2024 20:26 Ответить
То добре, щира подяка!
Сподіваюсь, що на заміну вони отримають якісь "Блек Хаук", що заохотить їх і надалі допомагати Україні
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21.03.2024 20:29 Ответить
Нерівноцінна заміна - заміни Мі-24 не існує ні в одній країні світу .
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21.03.2024 20:37 Ответить
Апач. Но в разы дороже. И лучше, конечно.
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21.03.2024 22:20 Ответить
Ось би трішечки вникали в деталі то би знали - Апач то є легкий танк а Мі 24 то є БМП ( Мі 24 одночасно може і удари наносити і десант перевозити - і ні Яструб все таки БТР а не БМП ).
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22.03.2024 06:02 Ответить
"Блек Хаук" краще нічого не пиши більше!
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21.03.2024 22:18 Ответить
🇨🇿🇺🇦
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21.03.2024 20:32 Ответить
Тоесть дальше или Апачи будемпросить или будем лапу сосать. Если так и дальше будем вертолеты про*бывать
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21.03.2024 20:32 Ответить
Чехії дякуємо але чи не пора нам задуматись чому в кацапів вертольоти виробляються а в нас нічого подібного нема
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21.03.2024 20:37 Ответить
бо у нас - асвальтове Крадівництво
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21.03.2024 22:12 Ответить
У РФ почалося масове виробництво тритонних авіаційних бомб ФАБ-3000. Так собі новина..
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21.03.2024 20:41 Ответить
Чекаємо, коли така впаде десь під воронежем..
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21.03.2024 20:47 Ответить
На жаль, деякі до нас таки долітають.
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21.03.2024 20:58 Ответить
У них осталось около сотни Су-34 которые могут сбрасывать ФАБы надеюсь начнут доставать их на аэродромах,правда пока ждем дальнобойных ракет.
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21.03.2024 20:59 Ответить
Носитель ФАБ-3000 Ту-22М3.
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21.03.2024 21:08 Ответить
3 шт!
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21.03.2024 21:24 Ответить
И разрешения их использовать по ублюдочной территории.
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21.03.2024 21:08 Ответить
Це для картинки , щоб полякати .
ФАБ 3000 це виключно для стратегічної авіації , яку ***** навряд чи наважиться використовувати близько до лінії фронту ..
А на жоден винищувач - бомбардувальник таку бомбу не підвісиш .
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21.03.2024 21:15 Ответить
У супроводі істрибителей
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21.03.2024 21:25 Ответить
Винищувачі самі бояться підлітати надто близько до лінії фронту .
ФАБ 3000 надто важка для запуску з модулем керування . Щоб вона долетіла до лінії фронту , її треба буде скидати з висоти 12 км десь за 20-25км - від лінії фронту . Це вдвічі ближче ніж русня скидає ФАБ 500 . Але наше ППО примудряється збивати СУчки 34 навіть на відстані 50 - 60 км від лбз ..
Тож у стратегічних , неповоротких ТУшок , шансів вціліти на такій невеликій дистанції - втричі менше від СУ .
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21.03.2024 21:41 Ответить
поживемо побачимо.
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22.03.2024 00:00 Ответить
Чехи готові віддати нам останнє, а наше зелене бидло готове красти до останнього.
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21.03.2024 20:44 Ответить
вони віддають старий совецький хлам до якого скоро не буде запчастин, а в замін купують у штатів нові гелікоптери.
п.с. добре що передали, а то за місяць "нових підходів" сирника ми втратили 4 вертушки, насправді втрат може бути більше, відео докази є тільки на 4.
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21.03.2024 20:56 Ответить
А про тех кто продали наше оружие до зеленых забудем?На начало 1991 года у нас было свыше 280-ти МИ-24 и не одна тварь не ответила за грабеж оборонных запасов.
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21.03.2024 20:57 Ответить
рашистке ІПСО під кожною новиною згадувати зевладу
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21.03.2024 21:27 Ответить
Повезло найшашличнішому з лохтаратом
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21.03.2024 21:41 Ответить
Завжди симпатизував маленьким країнам з великим серцем.
Віддають останнє Україні.
Хоча могли б і не віддавати останнє і всі б їх зрозуміли.
Чехія віддає останні гелікоптери Україні, Данія віддала всі свої гаубиці М777 Україні.
В зв'зку з цим виникає німе питання до США. А ви, Америка?
Не соромно вам?
Люди останнє віддають для підтримки України.
А ви маєте тої зброї тисячи та тисячи одиниць.
Для штатів, навіть не помітно би було, якби вони передавали Україні кожний рік війни, сотні танків, сотні гаубиць, сотні літаків, сотні гелікоптерів, ітд.
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21.03.2024 21:00 Ответить
если копнуть , у них еще есть
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21.03.2024 21:03 Ответить
Більше немає? А если найду?
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21.03.2024 21:33 Ответить
Щиро дякуємо, друзі.
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21.03.2024 21:08 Ответить
А у нас зато есть Мотор-Сич. Как тебе такое, Чехия?
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21.03.2024 21:24 Ответить
Так он вроде только движки делает.
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21.03.2024 22:11 Ответить
 
 