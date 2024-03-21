Чехия передала Украине свои последние вертолеты Ми-24, - СМИ
Министр обороны Яна Чернохова отметила, что в Чехии больше нет оборудования, которым можно было бы пожертвовать. Власти Чехии передали Вооруженным силам Украины последнюю партию ударных вертолетов советского производства Ми-24.
Как сообщает Цензор.НЕТ, эту информацию подтвердила министр обороны Чехии Яна Чернохова, передает издание Deník N.
СМИ напоминает, что две недели назад правительство Чехии в режиме секретности одобрило последнюю поставку вертолетов советских времен Украине, которая защищается от российской агрессии. Тогда Яна Чернохова пришла в правительство с секретным документом и предложением, которое впоследствии одобрил Кабинет министров.
Итак, Чехия отправила последние вертолеты Ми-24/35 в Украину, которая уже более двух лет противостоит российской агрессии.
"У нас больше нет оборудования, которым можно было бы пожертвовать", – отметила Чернохова.
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Сподіваюсь, що на заміну вони отримають якісь "Блек Хаук", що заохотить їх і надалі допомагати Україні
ФАБ 3000 це виключно для стратегічної авіації , яку ***** навряд чи наважиться використовувати близько до лінії фронту ..
А на жоден винищувач - бомбардувальник таку бомбу не підвісиш .
ФАБ 3000 надто важка для запуску з модулем керування . Щоб вона долетіла до лінії фронту , її треба буде скидати з висоти 12 км десь за 20-25км - від лінії фронту . Це вдвічі ближче ніж русня скидає ФАБ 500 . Але наше ППО примудряється збивати СУчки 34 навіть на відстані 50 - 60 км від лбз ..
Тож у стратегічних , неповоротких ТУшок , шансів вціліти на такій невеликій дистанції - втричі менше від СУ .
п.с. добре що передали, а то за місяць "нових підходів" сирника ми втратили 4 вертушки, насправді втрат може бути більше, відео докази є тільки на 4.
Віддають останнє Україні.
Хоча могли б і не віддавати останнє і всі б їх зрозуміли.
Чехія віддає останні гелікоптери Україні, Данія віддала всі свої гаубиці М777 Україні.
В зв'зку з цим виникає німе питання до США. А ви, Америка?
Не соромно вам?
Люди останнє віддають для підтримки України.
А ви маєте тої зброї тисячи та тисячи одиниць.
Для штатів, навіть не помітно би було, якби вони передавали Україні кожний рік війни, сотні танків, сотні гаубиць, сотні літаків, сотні гелікоптерів, ітд.