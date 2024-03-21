Чехия передала Украине свои последние вертолеты Ми-24, - СМИ

Министр обороны Яна Чернохова отметила, что в Чехии больше нет оборудования, которым можно было бы пожертвовать. Власти Чехии передали Вооруженным силам Украины последнюю партию ударных вертолетов советского производства Ми-24.

Как сообщает Цензор.НЕТ, эту информацию подтвердила министр обороны Чехии Яна Чернохова, передает издание Deník N.

СМИ напоминает, что две недели назад правительство Чехии в режиме секретности одобрило последнюю поставку вертолетов советских времен Украине, которая защищается от российской агрессии. Тогда Яна Чернохова пришла в правительство с секретным документом и предложением, которое впоследствии одобрил Кабинет министров.

Итак, Чехия отправила последние вертолеты Ми-24/35 в Украину, которая уже более двух лет противостоит российской агрессии.

"У нас больше нет оборудования, которым можно было бы пожертвовать", – отметила Чернохова.

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