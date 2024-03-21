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Чехія передала Україні свої останні вертольоти Мі-24, - ЗМІ

гелікоптер,мі-24

Міністр оборони Яна Чернохова зазначила, що у Чехії більше немає обладнання, яким можна було б пожертвувати. Влада Чехії передала Збройним силам України останню партію ударних вертольотів радянського виробництва Мі-24.

Як інформує Цензор.НЕТ, цю інформацію підтвердила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова, передає видання Deník N.

ЗМІ нагадує, що два тижні тому уряд Чехії в режимі секретності схвалив останню поставку гелікоптерів радянських часів Україні, яка відбивається від російської агресії. Тоді Яна Чернохова прийшла до уряду з секретним документом і пропозицією, яку згодом схвалив кабінет міністрів.

Отже, Чехія відправила останні вертольоти Мі-24/35 до України, яка вже понад два роки протистоїть російській агресії.

"У нас більше немає обладнання, яким можна було б пожертвувати", – зазначила Чернохова.

Також читайте: Аргентина вже передала Україні два гелікоптери Мі-17, раніше придбані у РФ, - Financial Times

Автор: 

допомога (8450) Чехія (1655) вертоліт (883)


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Топ коментарі
+33
Дякуємо Чехія!!!
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21.03.2024 20:26 Відповісти
+16
Чехи готові віддати нам останнє, а наше зелене бидло готове красти до останнього.
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21.03.2024 20:44 Відповісти
+13
То добре, щира подяка!
Сподіваюсь, що на заміну вони отримають якісь "Блек Хаук", що заохотить їх і надалі допомагати Україні
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21.03.2024 20:29 Відповісти
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Дякуємо Чехія!!!
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21.03.2024 20:26 Відповісти
То добре, щира подяка!
Сподіваюсь, що на заміну вони отримають якісь "Блек Хаук", що заохотить їх і надалі допомагати Україні
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21.03.2024 20:29 Відповісти
Нерівноцінна заміна - заміни Мі-24 не існує ні в одній країні світу .
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21.03.2024 20:37 Відповісти
Апач. Но в разы дороже. И лучше, конечно.
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21.03.2024 22:20 Відповісти
Ось би трішечки вникали в деталі то би знали - Апач то є легкий танк а Мі 24 то є БМП ( Мі 24 одночасно може і удари наносити і десант перевозити - і ні Яструб все таки БТР а не БМП ).
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22.03.2024 06:02 Відповісти
"Блек Хаук" краще нічого не пиши більше!
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21.03.2024 22:18 Відповісти
🇨🇿🇺🇦
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21.03.2024 20:32 Відповісти
Тоесть дальше или Апачи будемпросить или будем лапу сосать. Если так и дальше будем вертолеты про*бывать
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21.03.2024 20:32 Відповісти
Чехії дякуємо але чи не пора нам задуматись чому в кацапів вертольоти виробляються а в нас нічого подібного нема
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21.03.2024 20:37 Відповісти
бо у нас - асвальтове Крадівництво
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21.03.2024 22:12 Відповісти
У РФ почалося масове виробництво тритонних авіаційних бомб ФАБ-3000. Так собі новина..
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21.03.2024 20:41 Відповісти
Чекаємо, коли така впаде десь під воронежем..
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21.03.2024 20:47 Відповісти
На жаль, деякі до нас таки долітають.
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21.03.2024 20:58 Відповісти
У них осталось около сотни Су-34 которые могут сбрасывать ФАБы надеюсь начнут доставать их на аэродромах,правда пока ждем дальнобойных ракет.
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21.03.2024 20:59 Відповісти
Носитель ФАБ-3000 Ту-22М3.
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21.03.2024 21:08 Відповісти
3 шт!
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21.03.2024 21:24 Відповісти
И разрешения их использовать по ублюдочной территории.
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21.03.2024 21:08 Відповісти
Це для картинки , щоб полякати .
ФАБ 3000 це виключно для стратегічної авіації , яку ***** навряд чи наважиться використовувати близько до лінії фронту ..
А на жоден винищувач - бомбардувальник таку бомбу не підвісиш .
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21.03.2024 21:15 Відповісти
У супроводі істрибителей
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21.03.2024 21:25 Відповісти
Винищувачі самі бояться підлітати надто близько до лінії фронту .
ФАБ 3000 надто важка для запуску з модулем керування . Щоб вона долетіла до лінії фронту , її треба буде скидати з висоти 12 км десь за 20-25км - від лінії фронту . Це вдвічі ближче ніж русня скидає ФАБ 500 . Але наше ППО примудряється збивати СУчки 34 навіть на відстані 50 - 60 км від лбз ..
Тож у стратегічних , неповоротких ТУшок , шансів вціліти на такій невеликій дистанції - втричі менше від СУ .
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21.03.2024 21:41 Відповісти
поживемо побачимо.
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22.03.2024 00:00 Відповісти
Чехи готові віддати нам останнє, а наше зелене бидло готове красти до останнього.
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21.03.2024 20:44 Відповісти
вони віддають старий совецький хлам до якого скоро не буде запчастин, а в замін купують у штатів нові гелікоптери.
п.с. добре що передали, а то за місяць "нових підходів" сирника ми втратили 4 вертушки, насправді втрат може бути більше, відео докази є тільки на 4.
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21.03.2024 20:56 Відповісти
А про тех кто продали наше оружие до зеленых забудем?На начало 1991 года у нас было свыше 280-ти МИ-24 и не одна тварь не ответила за грабеж оборонных запасов.
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21.03.2024 20:57 Відповісти
рашистке ІПСО під кожною новиною згадувати зевладу
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21.03.2024 21:27 Відповісти
Повезло найшашличнішому з лохтаратом
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21.03.2024 21:41 Відповісти
Завжди симпатизував маленьким країнам з великим серцем.
Віддають останнє Україні.
Хоча могли б і не віддавати останнє і всі б їх зрозуміли.
Чехія віддає останні гелікоптери Україні, Данія віддала всі свої гаубиці М777 Україні.
В зв'зку з цим виникає німе питання до США. А ви, Америка?
Не соромно вам?
Люди останнє віддають для підтримки України.
А ви маєте тої зброї тисячи та тисячи одиниць.
Для штатів, навіть не помітно би було, якби вони передавали Україні кожний рік війни, сотні танків, сотні гаубиць, сотні літаків, сотні гелікоптерів, ітд.
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21.03.2024 21:00 Відповісти
если копнуть , у них еще есть
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21.03.2024 21:03 Відповісти
Більше немає? А если найду?
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21.03.2024 21:33 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі.
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21.03.2024 21:08 Відповісти
А у нас зато есть Мотор-Сич. Как тебе такое, Чехия?
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21.03.2024 21:24 Відповісти
Так он вроде только движки делает.
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21.03.2024 22:11 Відповісти
 
 