Чехія передала Україні свої останні вертольоти Мі-24, - ЗМІ

Міністр оборони Яна Чернохова зазначила, що у Чехії більше немає обладнання, яким можна було б пожертвувати. Влада Чехії передала Збройним силам України останню партію ударних вертольотів радянського виробництва Мі-24.

Як інформує Цензор.НЕТ, цю інформацію підтвердила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова, передає видання Deník N.

ЗМІ нагадує, що два тижні тому уряд Чехії в режимі секретності схвалив останню поставку гелікоптерів радянських часів Україні, яка відбивається від російської агресії. Тоді Яна Чернохова прийшла до уряду з секретним документом і пропозицією, яку згодом схвалив кабінет міністрів.

Отже, Чехія відправила останні вертольоти Мі-24/35 до України, яка вже понад два роки протистоїть російській агресії.

"У нас більше немає обладнання, яким можна було б пожертвувати", – зазначила Чернохова.

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