Сили оборони знищили пошкоджену на протитанковій міні БМП-2 окупантів на Соледарському напрямку. ВIДЕО
Прикордонники бригади "Помста" на Соледарському напрямку знищили пошкоджену на протитанковій міні БМП-2, а також бійці уразили укриття окупантів. Один загарбник навіть прикинувся мертвим, але обдурити досвідчених операторів дронів йому не вдалося.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Держприкордонслужби.
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Отримали те, за чим вдерлися, в Мирну Україну!
Дякуємо Західним Партнерам за допомогу!
Дивно, як бухгалтера в ДУС будуть нараховувати виплати отим ухилянтам після 21 травня !! Рішення КСУ від 2014 року треба виконувати!
Пять років і ФСЬО,… бігом до слідчих ГПУ ДБР СБУ НАЗК САП ….
Суддівські, аж напряглися, знаючи статті ККУ!!
Слава Уураїні!