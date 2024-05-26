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Сили оборони знищили пошкоджену на протитанковій міні БМП-2 окупантів на Соледарському напрямку. ВIДЕО

Прикордонники бригади "Помста" на Соледарському напрямку знищили пошкоджену на протитанковій міні БМП-2, а також бійці уразили укриття окупантів. Один загарбник навіть прикинувся мертвим, але обдурити досвідчених операторів дронів йому не вдалося.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Держприкордонслужби.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 40 ОАБр дронами "Дикі Шершні" атакують російських загарбників. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5985) знищення (7235)


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Гарна справа, як кара оркам, за їх ЗЛОЧИНИ в Україні!
Отримали те, за чим вдерлися, в Мирну Україну!
Дякуємо Західним Партнерам за допомогу!
Дивно, як бухгалтера в ДУС будуть нараховувати виплати отим ухилянтам після 21 травня !! Рішення КСУ від 2014 року треба виконувати!
Пять років і ФСЬО,… бігом до слідчих ГПУ ДБР СБУ НАЗК САП ….
Суддівські, аж напряглися, знаючи статті ККУ!!
Слава Уураїні!
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26.05.2024 18:47 Відповісти
Знаменна подія. Це за значущістю приблизно як кацапів з Вовчанська вибити, чи ще крутіше?
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26.05.2024 19:12 Відповісти
В одному з укриттів варили бражку?
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26.05.2024 19:31 Відповісти
 
 