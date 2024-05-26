Сили оборони знищили пошкоджену на протитанковій міні БМП-2 окупантів на Соледарському напрямку. ВIДЕО

Прикордонники бригади "Помста" на Соледарському напрямку знищили пошкоджену на протитанковій міні БМП-2, а також бійці уразили укриття окупантів. Один загарбник навіть прикинувся мертвим, але обдурити досвідчених операторів дронів йому не вдалося.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Держприкордонслужби.

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