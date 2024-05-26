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Воїни 40 ОАБр дронами "Дикі Шершні" атакують російських загарбників. ВIДЕО

Бійці групи "Comanche" 40-ої окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта дронами "Дикі Шершні" з крафтовим іменем Tadas Tumas нищать російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, дрони названі на честь литовського добровольця Тадаса Тумаса, який загинув за Україну в боях під Бахмутом від ворожого дрона. Тадаса Тумаса поховали в Литві з великими почестями, на його похованні був присутній президент Литви Гітанас Науседа.

Тепер дрони з іменем Tadas Tumas нищать окупантів, що є символічним актом помсти й відплати за полеглого побратима.

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40 артилерійська бригада (33) Дикі шершні (231)


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Vot im nuzno bolse dronov.Litva vydelila na FMp droni 3mln evro,nadejus im 40 brigade dostanitsia cast iz nix.Mnogo interesnix dronov skoro pojavitisia Ukraine s Litvi.Pesnia takze na litovskom etom video
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26.05.2024 17:27 Відповісти
Смерть ворогам! Люта Смерть!
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26.05.2024 17:53 Відповісти
Україні дешевше і вигідніше виробляти дешеві дрони ніж снаряди.
Якісний ФПВ дрон можна придбати за $400. Ці дрони є менш потужними, але вони дешевші, часто більш точні і безпечніші, ніж їх класичні аналоги. Вони відіграють важливу роль у військових операціях та можуть змінити світ безпілотних систем назавжди.
Українські виробники продовжують розвивати цю технологію, сприяючи перемозі та безпеці країни.
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26.05.2024 19:24 Відповісти
 
 