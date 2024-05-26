Воїни 40 ОАБр дронами "Дикі Шершні" атакують російських загарбників. ВIДЕО

Бійці групи "Comanche" 40-ої окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта дронами "Дикі Шершні" з крафтовим іменем Tadas Tumas нищать російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, дрони названі на честь литовського добровольця Тадаса Тумаса, який загинув за Україну в боях під Бахмутом від ворожого дрона. Тадаса Тумаса поховали в Литві з великими почестями, на його похованні був присутній президент Литви Гітанас Науседа.

Тепер дрони з іменем Tadas Tumas нищать окупантів, що є символічним актом помсти й відплати за полеглого побратима.

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