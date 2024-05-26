Росіянин застрелив свого пораненого "побратима" замість того, щоб надати допомогу. ВIДЕО

Воїни Kurt & Company 28-ої окремої механізованої бригади атакували дронами-камікадзе окупантів. Один з безпілотників поранив росіянина у ногу. Його "побратим" не став рятувати, а пристрелив. Щоправда, вижившого окупанта потім теж ліквідували дроном.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікували у соцмережі.

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