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Зачищення ворожого окопа на Мар’їнському напрямку. ВIДЕО

Український десантник добиває російського штурмовика у ближньому бою. Цей момент зафіксували пілоти роти ударних БпЛА PERUN GROUP 79-ої десантно-штурмової бригади.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

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Автор: 

ліквідація (3920) 79 окрема десантно-штурмова бригада (199)


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Топ коментарі
+14
Наш десантник зробив все правильно. Нейтралізував та обеззброїв окупанта на бойовій позиції.
Поки окупант тримає зброю він вважається смертельно небезпечним - живий, поранений чи мертвий. Навіть той, хто здається в полон.
Безпечним є лише кожний 200-й окупант без зброї.
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26.05.2024 15:01
+13
Гарне зачищення-підтримую...
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26.05.2024 14:14
+10
Не до конца дохлым - раненым.
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26.05.2024 14:31
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Гарне зачищення-підтримую...
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26.05.2024 14:14 Відповісти
Передивився уважно.
Орк і так був дохлий!
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26.05.2024 14:17 Відповісти
Не до конца дохлым - раненым.
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26.05.2024 14:31 Відповісти
орк ще світився в іфрачервоному спектрі
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26.05.2024 20:37 Відповісти
Невже, це отой ухилянт з Оману, єрмак чи татаров??
А може, це оті сотні помагаїв, з оточення Зеленського в ОПУ, чи служок від калаМойши з ВРУ ???…
Але ж ні, там в Урядовому кварталі95, такі рила вгодовані з кендюхами, що так проворно та майстерно, як Захисник України з орком впорався, тільки гуманітарку і держбюджет можуть розтиндрити серед родичів і послиць…??!
Слава Захисникам України та їх Родинам!
Слава Україні! Пильнуймо простроченого з його шоблою нелегітимною!

Стаття 106. Президент України:

1) забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-14#Text
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26.05.2024 14:20 Відповісти
так це України, а гундосий херпіду тут причому?
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26.05.2024 14:49 Відповісти
Валовий у нас в Україні прапор іншого кольору, не такий як в тебе в аватарці. Тому можеш спокійно йти на йух! Скільки ж вас в наш Цензор з ольгіно набігає…
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26.05.2024 20:30 Відповісти
Так ти, ОСОБИСТО, за перемогу Українців, чи, аби ото потеліпати, отією єрундою, по мережі…?
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26.05.2024 22:03 Відповісти
Нам з тобою кацапчик розмовляти немає про що.
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26.05.2024 22:31 Відповісти
Ось тебе і вирахували, московит клятий! Як тебе пердолить від України !
Смерть оркам московським, та їх прихвостням у мережах!
Буде тобі враже, як Українка скаже, аж до сьомого коліна!
Слава Захисникам України та їх Родинам!
Слава Україні!
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26.05.2024 22:42 Відповісти
«Слава ЗСУ!» розшифровується як Слава Збройним силам України а не «Захисникам» як ти пишеш. Цей лозунг прийнятий в українському суспільстві. Куйово тебе навчали кацапчик. І взагалі нам з тобою розмовляти немає про що, томупішов на йух!
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27.05.2024 00:41 Відповісти
Дуже гарно! Респект
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26.05.2024 14:21 Відповісти
Нашинкував
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26.05.2024 14:23 Відповісти
Вот так и надо разговаривать с каждым руцким.
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26.05.2024 14:55 Відповісти
Наш десантник зробив все правильно. Нейтралізував та обеззброїв окупанта на бойовій позиції.
Поки окупант тримає зброю він вважається смертельно небезпечним - живий, поранений чи мертвий. Навіть той, хто здається в полон.
Безпечним є лише кожний 200-й окупант без зброї.
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26.05.2024 15:01 Відповісти
молодець
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26.05.2024 19:54 Відповісти
 
 