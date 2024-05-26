Зачищення ворожого окопа на Мар’їнському напрямку. ВIДЕО

Український десантник добиває російського штурмовика у ближньому бою. Цей момент зафіксували пілоти роти ударних БпЛА PERUN GROUP 79-ої десантно-штурмової бригади.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

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