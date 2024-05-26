Спецпризначенці ССО показали кадри своєї роботи на фронті та ліквідованих окупантів. ВIДЕО 18+

Сили Спеціальних Операцій Збройних Сил України показали кадри своєї роботи на передовій та у тилу ворога.

Знищені російські окупанти на різних локаціях і в різних позах, полонені, засідки, коригування з коптера, удари мінометів, HIMARS, дронів, - все це можна побачити у наступному ролику, який опублікували спецпризначенці, передає Цензор.НЕТ.

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