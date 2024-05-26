Спецпризначенці ССО показали кадри своєї роботи на фронті та ліквідованих окупантів. ВIДЕО 18+
Сили Спеціальних Операцій Збройних Сил України показали кадри своєї роботи на передовій та у тилу ворога.
Знищені російські окупанти на різних локаціях і в різних позах, полонені, засідки, коригування з коптера, удари мінометів, HIMARS, дронів, - все це можна побачити у наступному ролику, який опублікували спецпризначенці, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+31 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар26.05.2024 13:45
+25 Владислав Сварчевський
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+13 дератизатор
показати весь коментар26.05.2024 14:15
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Созданы 28 июля 2016 года указом президента Украины при поддержке стран-членов НАТО. В ходе войны на Донбассе провели многочисленные боевые и специальные операции на фронте и в тылу противника[2]. 17 января 2019 года президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что с начала вооружённого конфликта на Донбассе погибло 70 военнослужащих из состава ССО[3]. Тогда же он вручил командующему ССО новую символику
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от тільки з гетьманами нам не завжди везло.., а зараз взагалі на дермово-сцарському троні з булавою сидить чорті шо..