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Спецпризначенці ССО показали кадри своєї роботи на фронті та ліквідованих окупантів. ВIДЕО 18+

Сили Спеціальних Операцій Збройних Сил України показали кадри своєї роботи на передовій та у тилу ворога.

Знищені російські окупанти на різних локаціях і в різних позах, полонені, засідки, коригування з коптера, удари мінометів, HIMARS, дронів, - все це можна побачити у наступному ролику, який опублікували спецпризначенці, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїн 79 ОДШБр з ПТРК FGM-148 "Javelin" атакує російську бронетехніку. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (3920) ССО (519)


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Топ коментарі
+31
Увага.Чергове відео рекомендоване для покращення настрою...
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26.05.2024 13:45
+25
Шана і подяка бійцям!
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26.05.2024 13:47
+13
Файний гербарій - П'ЯТЬ!
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26.05.2024 14:15
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Увага.Чергове відео рекомендоване для покращення настрою...
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26.05.2024 13:45 Відповісти
Хорошо смотрятся кадры, в которых воины ССО буднично выгружают уничтоженных орков из кабин подбитой техники, как падаль на скотомогильнике...
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27.05.2024 07:11 Відповісти
Шана і подяка бійцям!
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26.05.2024 13:47 Відповісти
І знову ССО,чому не ЗСУ це вказівка падоляка від опу який в свою чергу влаштував у Львові проросійський форум дав таку вказівку
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26.05.2024 13:49 Відповісти
Хворе, ССО у складі ЗСУ воює.
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26.05.2024 14:58 Відповісти
Силы специальных операций (ССО) (укр. Сили спеціальних операцій) - отдельный род войск Вооружённых сил Украины, который, в соответствии с Законом Украины «О Вооружённых Силах Украины», может привлекаться к осуществлению мер правового режима военного и чрезвычайного положения, проведению информационно-психологических операций, борьбе с терроризмом и пиратством, мероприятиям по защите жизни, здоровья граждан и государственных объектов (имущества) за пределами Украины, обеспечению их безопасности и эвакуации, мероприятиям по усилению охраны государственной границы, защиты суверенных прав Украины в её исключительной (морской) экономической зоне и континентального шельфа Украины, обеспечению безопасности национального морского судоходства Украины в открытом море или в местах, находящихся вне юрисдикции какого-либо государства, мероприятиям по предотвращению распространения оружия массового поражения, противодействию незаконной перевозке оружия и наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров в открытом море, ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также к международным антитеррористическим операциям, борьбе с пиратством и иным операциям по поддержанию мира и безопасности на основании международных договоров Украины и в порядке и на условиях, определённых законодательством Украины[1].

Созданы 28 июля 2016 года указом президента Украины при поддержке стран-членов НАТО. В ходе войны на Донбассе провели многочисленные боевые и специальные операции на фронте и в тылу противника[2]. 17 января 2019 года президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что с начала вооружённого конфликта на Донбассе погибло 70 военнослужащих из состава ССО[3]. Тогда же он вручил командующему ССО новую символику
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26.05.2024 15:28 Відповісти
На 59 секуді що за жирне стойло? Чому його не спахають артою?
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26.05.2024 13:50 Відповісти
Файний гербарій - П'ЯТЬ!
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26.05.2024 14:15 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=yAfzC9lLhxs&list=RDMM&index=2 Орест Лютий -120-й міномет
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26.05.2024 14:53 Відповісти
за останні сто років так звані руські не від кого не отримували такої п и з д и як від українців.
Слава Україні! Слава ЗСУ!
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26.05.2024 15:01 Відповісти
Це дискусійне птання. Німці також під час другої світової війни немало кацапів зробили харошимі.
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26.05.2024 15:17 Відповісти
дякуючи Богу і ЗСУ ми маємо таку розкіш - дискусувати
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26.05.2024 19:01 Відповісти
Аж такі жуткійе, що какошнік задимівся?
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26.05.2024 15:14 Відповісти
Накаті бояри, маня, і впади під лавку.
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26.05.2024 21:10 Відповісти
А в чому їх "жуткость"? Що здох кацап - так то ж нормально.Питання - а якого хера воно приперлось в чужу країну?
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26.05.2024 21:39 Відповісти
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26.05.2024 15:13 Відповісти
..козаки "гуляють", як колись прапрапрадіди "гуляли" сотні років тому, і у тих же самих місцях..
от тільки з гетьманами нам не завжди везло.., а зараз взагалі на дермово-сцарському троні з булавою сидить чорті шо..
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26.05.2024 15:33 Відповісти
Слава ЗСУ
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26.05.2024 19:59 Відповісти
пропав ванька, і не отримає жінка ладу ... з таких зрустиків днк не беруть, навіть як би брали
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26.05.2024 21:43 Відповісти
даже дохлые россияне показывают свой волчий оскал. Звери-дикие звери. только отстреливать. Хотели Украинской земли , так набейте им пасти этой землёй.
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27.05.2024 09:28 Відповісти
 
 