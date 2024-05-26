Спецназовцы ССО показали кадры своей работы на фронте и ликвидированных оккупантов. ВИДЕО 18+
Силы Специальных Операций Вооруженных Сил Украины показали кадры своей работы на передовой и в тылу врага.
Уничтоженные российские оккупанты на разных локациях и в разных позах, пленные, засады, корректировки с коптера, удары минометов, HIMARS, дронов, - все это можно увидеть в следующем ролике, который опубликовали спецназовцы, передает Цензор.НЕТ.
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Созданы 28 июля 2016 года указом президента Украины при поддержке стран-членов НАТО. В ходе войны на Донбассе провели многочисленные боевые и специальные операции на фронте и в тылу противника[2]. 17 января 2019 года президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что с начала вооружённого конфликта на Донбассе погибло 70 военнослужащих из состава ССО[3]. Тогда же он вручил командующему ССО новую символику
Слава Україні! Слава ЗСУ!
от тільки з гетьманами нам не завжди везло.., а зараз взагалі на дермово-сцарському троні з булавою сидить чорті шо..