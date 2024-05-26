Спецназовцы ССО показали кадры своей работы на фронте и ликвидированных оккупантов. ВИДЕО 18+

Силы Специальных Операций Вооруженных Сил Украины показали кадры своей работы на передовой и в тылу врага.

Уничтоженные российские оккупанты на разных локациях и в разных позах, пленные, засады, корректировки с коптера, удары минометов, HIMARS, дронов, - все это можно увидеть в следующем ролике, который опубликовали спецназовцы, передает Цензор.НЕТ.

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