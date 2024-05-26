РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11496 посетителей онлайн
Новости Видео Война
21 814 22

Спецназовцы ССО показали кадры своей работы на фронте и ликвидированных оккупантов. ВИДЕО 18+

Силы Специальных Операций Вооруженных Сил Украины показали кадры своей работы на передовой и в тылу врага.

Уничтоженные российские оккупанты на разных локациях и в разных позах, пленные, засады, корректировки с коптера, удары минометов, HIMARS, дронов, - все это можно увидеть в следующем ролике, который опубликовали спецназовцы, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воин 79 ОДШБр с ПТРК FGM-148 "Javelin" атакует российскую бронетехнику. ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (3538) ССО (526)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+31
Увага.Чергове відео рекомендоване для покращення настрою...
показать весь комментарий
26.05.2024 13:45
+25
Шана і подяка бійцям!
показать весь комментарий
26.05.2024 13:47
+13
Файний гербарій - П'ЯТЬ!
показать весь комментарий
26.05.2024 14:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Увага.Чергове відео рекомендоване для покращення настрою...
показать весь комментарий
26.05.2024 13:45 Ответить
Хорошо смотрятся кадры, в которых воины ССО буднично выгружают уничтоженных орков из кабин подбитой техники, как падаль на скотомогильнике...
показать весь комментарий
27.05.2024 07:11 Ответить
Шана і подяка бійцям!
показать весь комментарий
26.05.2024 13:47 Ответить
І знову ССО,чому не ЗСУ це вказівка падоляка від опу який в свою чергу влаштував у Львові проросійський форум дав таку вказівку
показать весь комментарий
26.05.2024 13:49 Ответить
Хворе, ССО у складі ЗСУ воює.
показать весь комментарий
26.05.2024 14:58 Ответить
Силы специальных операций (ССО) (укр. Сили спеціальних операцій) - отдельный род войск Вооружённых сил Украины, который, в соответствии с Законом Украины «О Вооружённых Силах Украины», может привлекаться к осуществлению мер правового режима военного и чрезвычайного положения, проведению информационно-психологических операций, борьбе с терроризмом и пиратством, мероприятиям по защите жизни, здоровья граждан и государственных объектов (имущества) за пределами Украины, обеспечению их безопасности и эвакуации, мероприятиям по усилению охраны государственной границы, защиты суверенных прав Украины в её исключительной (морской) экономической зоне и континентального шельфа Украины, обеспечению безопасности национального морского судоходства Украины в открытом море или в местах, находящихся вне юрисдикции какого-либо государства, мероприятиям по предотвращению распространения оружия массового поражения, противодействию незаконной перевозке оружия и наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров в открытом море, ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также к международным антитеррористическим операциям, борьбе с пиратством и иным операциям по поддержанию мира и безопасности на основании международных договоров Украины и в порядке и на условиях, определённых законодательством Украины[1].

Созданы 28 июля 2016 года указом президента Украины при поддержке стран-членов НАТО. В ходе войны на Донбассе провели многочисленные боевые и специальные операции на фронте и в тылу противника[2]. 17 января 2019 года президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что с начала вооружённого конфликта на Донбассе погибло 70 военнослужащих из состава ССО[3]. Тогда же он вручил командующему ССО новую символику
показать весь комментарий
26.05.2024 15:28 Ответить
На 59 секуді що за жирне стойло? Чому його не спахають артою?
показать весь комментарий
26.05.2024 13:50 Ответить
Файний гербарій - П'ЯТЬ!
показать весь комментарий
26.05.2024 14:15 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=yAfzC9lLhxs&list=RDMM&index=2 Орест Лютий -120-й міномет
показать весь комментарий
26.05.2024 14:53 Ответить
за останні сто років так звані руські не від кого не отримували такої п и з д и як від українців.
Слава Україні! Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
26.05.2024 15:01 Ответить
Це дискусійне птання. Німці також під час другої світової війни немало кацапів зробили харошимі.
показать весь комментарий
26.05.2024 15:17 Ответить
дякуючи Богу і ЗСУ ми маємо таку розкіш - дискусувати
показать весь комментарий
26.05.2024 19:01 Ответить
Аж такі жуткійе, що какошнік задимівся?
показать весь комментарий
26.05.2024 15:14 Ответить
Накаті бояри, маня, і впади під лавку.
показать весь комментарий
26.05.2024 21:10 Ответить
А в чому їх "жуткость"? Що здох кацап - так то ж нормально.Питання - а якого хера воно приперлось в чужу країну?
показать весь комментарий
26.05.2024 21:39 Ответить
показать весь комментарий
26.05.2024 15:13 Ответить
..козаки "гуляють", як колись прапрапрадіди "гуляли" сотні років тому, і у тих же самих місцях..
от тільки з гетьманами нам не завжди везло.., а зараз взагалі на дермово-сцарському троні з булавою сидить чорті шо..
показать весь комментарий
26.05.2024 15:33 Ответить
Слава ЗСУ
показать весь комментарий
26.05.2024 19:59 Ответить
пропав ванька, і не отримає жінка ладу ... з таких зрустиків днк не беруть, навіть як би брали
показать весь комментарий
26.05.2024 21:43 Ответить
даже дохлые россияне показывают свой волчий оскал. Звери-дикие звери. только отстреливать. Хотели Украинской земли , так набейте им пасти этой землёй.
показать весь комментарий
27.05.2024 09:28 Ответить
 
 