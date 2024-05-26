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Воин 79 ОДШБр с ПТРК FGM-148 "Javelin" атакует российскую бронетехнику. ВИДЕО

Воин 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады в селе Новомихайловка Донецкой области из ПТРК FGM-148 "Javelin" атаковал российскую бронетехнику на расстоянии 2 километра.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Бутусов Плюс.

Также смотрите: Дроны пограничников поразили авто и позицию оккупантов на Южном направлении. ВИДЕО

Автор: 

Донецкая область (9648) 79 отдельная десантно-штурмовая бригада (195) ПТРК (91)


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Топ комментарии
+27
Красень!
Низький уклін Вам, наші справжні воїни!
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26.05.2024 12:26
+15
Рашистські війська із початку травня ц.р. відновили "м'ясні" штурми українських позицій та несуть втрати від 100 осіб в день з незначним просуванням вперед.
Також, попадають під "дружній" вогонь та хаотично відступають із зайнятих раніше рубежів.

Про це скаржаться Z-блогери:

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26.05.2024 12:35
+13
Воїни України, не ТЕРЕВЕНЯМИ займаються, про ТАКУ чи не ТАКУ Мобілізацію, за їх спиною, отих «дивних дристунів» від приблуд95…
Або перемога над окупантами України, або табори нового ГУЛАГУ2 з Крутами2??!
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26.05.2024 12:31
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Красень!
Низький уклін Вам, наші справжні воїни!
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26.05.2024 12:26 Ответить
Лаконичный воин: взял наизготовку комплекс за 6 секунд, произвёл пуск и поразил орковскую сволочь. Коротко отрапортовал одним словом "Есть !"

И весь этот образец воинского искусства за 21 секунду.

Огромный респект.
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27.05.2024 07:03 Ответить
Воїни України, не ТЕРЕВЕНЯМИ займаються, про ТАКУ чи не ТАКУ Мобілізацію, за їх спиною, отих «дивних дристунів» від приблуд95…
Або перемога над окупантами України, або табори нового ГУЛАГУ2 з Крутами2??!
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26.05.2024 12:31 Ответить
Дикий? За 11 лямів баксів на пінгвінах, це не в окопах бігати і не лякати гулагом ... цирк.
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27.05.2024 13:24 Ответить
Рашистські війська із початку травня ц.р. відновили "м'ясні" штурми українських позицій та несуть втрати від 100 осіб в день з незначним просуванням вперед.
Також, попадають під "дружній" вогонь та хаотично відступають із зайнятих раніше рубежів.

Про це скаржаться Z-блогери:

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26.05.2024 12:35 Ответить
Чи ж настане час , коли телепні поставлять правильне питання? Бо ті "вапроси" , яких "много" - явно дебільні.
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26.05.2024 22:08 Ответить
Ткм відстаня явно не 2,5 км...
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26.05.2024 12:55 Ответить
Якщо чесно, ми бачимо тільки старт ракети та далекий вибух.
Вірю, що це є ураження бронетехніки.
Але не бачу.
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26.05.2024 14:26 Ответить
У бронетехники есть на борту боекомплект и топливные баки. Если мимо, то БЧ просто зарылась бы в грунт и максимум был бы фонтан грязи.
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26.05.2024 15:55 Ответить
Гарна робота по утилізаціїї зайвохромосомних.
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26.05.2024 17:45 Ответить
 
 