Воин 79 ОДШБр с ПТРК FGM-148 "Javelin" атакует российскую бронетехнику. ВИДЕО
Воин 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады в селе Новомихайловка Донецкой области из ПТРК FGM-148 "Javelin" атаковал российскую бронетехнику на расстоянии 2 километра.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Бутусов Плюс.
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Низький уклін Вам, наші справжні воїни!
И весь этот образец воинского искусства за 21 секунду.
Огромный респект.
Або перемога над окупантами України, або табори нового ГУЛАГУ2 з Крутами2??!
Також, попадають під "дружній" вогонь та хаотично відступають із зайнятих раніше рубежів.
Про це скаржаться Z-блогери:
Вірю, що це є ураження бронетехніки.
Але не бачу.