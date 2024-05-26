Воин 79 ОДШБр с ПТРК FGM-148 "Javelin" атакует российскую бронетехнику. ВИДЕО

Воин 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады в селе Новомихайловка Донецкой области из ПТРК FGM-148 "Javelin" атаковал российскую бронетехнику на расстоянии 2 километра.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Бутусов Плюс.

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