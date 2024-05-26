Воїн 79 ОДШБр з ПТРК FGM-148 "Javelin" атакує російську бронетехніку. ВIДЕО
Воїн 79-ої окремої десантно-штурмової бригади у селі Новомихайлівка Донецької області з ПТРК FGM-148 "Javelin" атакував російську бронетехніку на відстані 2 кілометри.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
Топ коментарі
+27 Погрібний Олександр
показати весь коментар26.05.2024 12:26
+15 Тонка червона лінія
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+13 Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар26.05.2024 12:31
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Низький уклін Вам, наші справжні воїни!
И весь этот образец воинского искусства за 21 секунду.
Огромный респект.
Або перемога над окупантами України, або табори нового ГУЛАГУ2 з Крутами2??!
Також, попадають під "дружній" вогонь та хаотично відступають із зайнятих раніше рубежів.
Про це скаржаться Z-блогери:
Вірю, що це є ураження бронетехніки.
Але не бачу.