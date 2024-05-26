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Воїн 79 ОДШБр з ПТРК FGM-148 "Javelin" атакує російську бронетехніку. ВIДЕО

Воїн 79-ої окремої десантно-штурмової бригади у селі Новомихайлівка Донецької області з ПТРК FGM-148 "Javelin" атакував російську бронетехніку на відстані 2 кілометри.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Також дивіться: Дрони прикордонників уразили авто та позицію окупантів на Південному напрямку. ВIДЕО

Автор: 

Донецька область (8459) 79 окрема десантно-штурмова бригада (199) ПТРК (94)


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Топ коментарі
+27
Красень!
Низький уклін Вам, наші справжні воїни!
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26.05.2024 12:26
+15
Рашистські війська із початку травня ц.р. відновили "м'ясні" штурми українських позицій та несуть втрати від 100 осіб в день з незначним просуванням вперед.
Також, попадають під "дружній" вогонь та хаотично відступають із зайнятих раніше рубежів.

Про це скаржаться Z-блогери:

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26.05.2024 12:35
+13
Воїни України, не ТЕРЕВЕНЯМИ займаються, про ТАКУ чи не ТАКУ Мобілізацію, за їх спиною, отих «дивних дристунів» від приблуд95…
Або перемога над окупантами України, або табори нового ГУЛАГУ2 з Крутами2??!
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26.05.2024 12:31
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Красень!
Низький уклін Вам, наші справжні воїни!
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26.05.2024 12:26 Відповісти
Лаконичный воин: взял наизготовку комплекс за 6 секунд, произвёл пуск и поразил орковскую сволочь. Коротко отрапортовал одним словом "Есть !"

И весь этот образец воинского искусства за 21 секунду.

Огромный респект.
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27.05.2024 07:03 Відповісти
Воїни України, не ТЕРЕВЕНЯМИ займаються, про ТАКУ чи не ТАКУ Мобілізацію, за їх спиною, отих «дивних дристунів» від приблуд95…
Або перемога над окупантами України, або табори нового ГУЛАГУ2 з Крутами2??!
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26.05.2024 12:31 Відповісти
Дикий? За 11 лямів баксів на пінгвінах, це не в окопах бігати і не лякати гулагом ... цирк.
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27.05.2024 13:24 Відповісти
Рашистські війська із початку травня ц.р. відновили "м'ясні" штурми українських позицій та несуть втрати від 100 осіб в день з незначним просуванням вперед.
Також, попадають під "дружній" вогонь та хаотично відступають із зайнятих раніше рубежів.

Про це скаржаться Z-блогери:

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26.05.2024 12:35 Відповісти
Чи ж настане час , коли телепні поставлять правильне питання? Бо ті "вапроси" , яких "много" - явно дебільні.
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26.05.2024 22:08 Відповісти
Ткм відстаня явно не 2,5 км...
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26.05.2024 12:55 Відповісти
Якщо чесно, ми бачимо тільки старт ракети та далекий вибух.
Вірю, що це є ураження бронетехніки.
Але не бачу.
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26.05.2024 14:26 Відповісти
У бронетехники есть на борту боекомплект и топливные баки. Если мимо, то БЧ просто зарылась бы в грунт и максимум был бы фонтан грязи.
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26.05.2024 15:55 Відповісти
Гарна робота по утилізаціїї зайвохромосомних.
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26.05.2024 17:45 Відповісти
 
 