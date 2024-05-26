Воїн 79 ОДШБр з ПТРК FGM-148 "Javelin" атакує російську бронетехніку. ВIДЕО

Воїн 79-ої окремої десантно-штурмової бригади у селі Новомихайлівка Донецької області з ПТРК FGM-148 "Javelin" атакував російську бронетехніку на відстані 2 кілометри.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Також дивіться: Дрони прикордонників уразили авто та позицію окупантів на Південному напрямку. ВIДЕО