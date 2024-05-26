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Зачистка вражеского окопа на Марьинском направлении. ВИДЕО

Украинский десантник добивает российского штурмовика в ближнем бою. Этот момент зафиксировали пилоты роты ударных БпЛА PERUN GROUP 79-й десантно-штурмовой бригады.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Бутусов Плюс.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Спецназовцы ССО показали кадры своей работы на фронте и ликвидированных оккупантов. ВИДЕО 18+

Автор: 

ликвидация (3538) 79 отдельная десантно-штурмовая бригада (195)


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Топ комментарии
+14
Наш десантник зробив все правильно. Нейтралізував та обеззброїв окупанта на бойовій позиції.
Поки окупант тримає зброю він вважається смертельно небезпечним - живий, поранений чи мертвий. Навіть той, хто здається в полон.
Безпечним є лише кожний 200-й окупант без зброї.
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26.05.2024 15:01
+13
Гарне зачищення-підтримую...
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26.05.2024 14:14
+10
Не до конца дохлым - раненым.
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26.05.2024 14:31
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Гарне зачищення-підтримую...
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26.05.2024 14:14 Ответить
Передивився уважно.
Орк і так був дохлий!
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26.05.2024 14:17 Ответить
Не до конца дохлым - раненым.
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26.05.2024 14:31 Ответить
орк ще світився в іфрачервоному спектрі
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26.05.2024 20:37 Ответить
Невже, це отой ухилянт з Оману, єрмак чи татаров??
А може, це оті сотні помагаїв, з оточення Зеленського в ОПУ, чи служок від калаМойши з ВРУ ???…
Але ж ні, там в Урядовому кварталі95, такі рила вгодовані з кендюхами, що так проворно та майстерно, як Захисник України з орком впорався, тільки гуманітарку і держбюджет можуть розтиндрити серед родичів і послиць…??!
Слава Захисникам України та їх Родинам!
Слава Україні! Пильнуймо простроченого з його шоблою нелегітимною!

Стаття 106. Президент України:

1) забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-14#Text
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26.05.2024 14:20 Ответить
так це України, а гундосий херпіду тут причому?
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26.05.2024 14:49 Ответить
Валовий у нас в Україні прапор іншого кольору, не такий як в тебе в аватарці. Тому можеш спокійно йти на йух! Скільки ж вас в наш Цензор з ольгіно набігає…
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26.05.2024 20:30 Ответить
Так ти, ОСОБИСТО, за перемогу Українців, чи, аби ото потеліпати, отією єрундою, по мережі…?
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26.05.2024 22:03 Ответить
Нам з тобою кацапчик розмовляти немає про що.
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26.05.2024 22:31 Ответить
Ось тебе і вирахували, московит клятий! Як тебе пердолить від України !
Смерть оркам московським, та їх прихвостням у мережах!
Буде тобі враже, як Українка скаже, аж до сьомого коліна!
Слава Захисникам України та їх Родинам!
Слава Україні!
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26.05.2024 22:42 Ответить
«Слава ЗСУ!» розшифровується як Слава Збройним силам України а не «Захисникам» як ти пишеш. Цей лозунг прийнятий в українському суспільстві. Куйово тебе навчали кацапчик. І взагалі нам з тобою розмовляти немає про що, томупішов на йух!
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27.05.2024 00:41 Ответить
Дуже гарно! Респект
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26.05.2024 14:21 Ответить
Нашинкував
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26.05.2024 14:23 Ответить
Вот так и надо разговаривать с каждым руцким.
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26.05.2024 14:55 Ответить
Наш десантник зробив все правильно. Нейтралізував та обеззброїв окупанта на бойовій позиції.
Поки окупант тримає зброю він вважається смертельно небезпечним - живий, поранений чи мертвий. Навіть той, хто здається в полон.
Безпечним є лише кожний 200-й окупант без зброї.
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26.05.2024 15:01 Ответить
молодець
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26.05.2024 19:54 Ответить
 
 