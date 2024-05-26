Зачистка вражеского окопа на Марьинском направлении. ВИДЕО
Украинский десантник добивает российского штурмовика в ближнем бою. Этот момент зафиксировали пилоты роты ударных БпЛА PERUN GROUP 79-й десантно-штурмовой бригады.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Бутусов Плюс.
Топ комментарии
+14 Mykola Blogger
показать весь комментарий26.05.2024 15:01
+13 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий26.05.2024 14:14
+10 Svetlana Bylgakova
показать весь комментарий26.05.2024 14:31
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Орк і так був дохлий!
А може, це оті сотні помагаїв, з оточення Зеленського в ОПУ, чи служок від калаМойши з ВРУ ???…
Але ж ні, там в Урядовому кварталі95, такі рила вгодовані з кендюхами, що так проворно та майстерно, як Захисник України з орком впорався, тільки гуманітарку і держбюджет можуть розтиндрити серед родичів і послиць…??!
Слава Захисникам України та їх Родинам!
Слава Україні! Пильнуймо простроченого з його шоблою нелегітимною!
Стаття 106. Президент України:
1) забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави;
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-14#Text
Смерть оркам московським, та їх прихвостням у мережах!
Буде тобі враже, як Українка скаже, аж до сьомого коліна!
Слава Захисникам України та їх Родинам!
Слава Україні!
Поки окупант тримає зброю він вважається смертельно небезпечним - живий, поранений чи мертвий. Навіть той, хто здається в полон.
Безпечним є лише кожний 200-й окупант без зброї.