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Росіянин застрелив свого пораненого "побратима" замість того, щоб надати допомогу. ВIДЕО

Воїни Kurt & Company 28-ої окремої механізованої бригади атакували дронами-камікадзе окупантів. Один з безпілотників поранив росіянина у ногу. Його "побратим" не став рятувати, а пристрелив. Щоправда, вижившого окупанта потім теж ліквідували дроном.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікували у соцмережі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зачищення ворожого окопа на Мар’їнському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17309) ліквідація (3908) 28 окрема механізована бригада (186)


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Топ коментарі
+32
"Мордор - это страна исключительно для молодых здоровых сильных агрессивных мужчин. Если ты слабый - тебе ******. Если ты старый - тебе ******. Если ты больной - тебе ******. Если ты женщина - ты с ******ом встретишься почти гарантированно. Если тебе просто стало плохо на улице - тебе ******. Не подойдет никто. Сдохнешь в луже, и все. Если ты зимой напился - водила вытащит тебя на минус двадцать в час ночи на пустынной улице, и тут тебе ****** гарантированно. До сих пор офигиваю, если честно". (Аркадий Бабченко)
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26.05.2024 15:36
+31
такова селяві -андрофаги орки своіх добивають
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26.05.2024 15:19
+20
Гиблая пустыня - ни конца, ни кpая.
Общая святыня - мать-земля сыpая.
Топи да болота, степи да чащобы,
Хpамов позолота, а вокpуг - тpущобы!!!

Завывает вьюга, гонит снег по кpугу...
Коpотка кольчуга на спине у дpуга!
Глушь да *******, воpовство да дpаки,
Да сpамные вpаки вечеpом в баpаке.

Пpём с мольбой о чуде пpямиком в тpясину.
Каждому Иуде - личную осину!
Каждому кумиpу возжигаем свечки,
Да гpозимся миpу встать с холодной печки

Вот подымем знамя да пpойдем с боями…
Тем же, кто не с нами, гнить в зловонной яме!
Вытопчем доpогу к вашему поpогу,
Пусть идем не в ногу, но зато нас много!

Пыл наш не умерить, рвемся в бой отважно,
Главное - чтоб верить, а во что, неважно.
Не считаем трупы, не боимся мести,
Ничего, что глупо, главное, что вместе!

Пить - так до упаду, мордой в грязь с размаху!
Нету с нами сладу, во нагнали страху!
Все кругом поруша, перед образами
Изливаем душу пьяными слезами.

Нас видать по pоже, выpосших без нянек,
Нам свой кнут доpоже, чем замоpский пpяник.
Мы в гробу видали ихние конфетки!
Будем жить и далее, как и деды - в клетке.

Нам все перемены - как седло корове,
Гpязи по колено, да по пояс кpови.
Завывает вьюга, свиpипеет стужа,
Ничего, что туго - может быть и хуже.

На таком морозе к черту все приличья!
По уши в навозе веруем в вяличье.
Кто кого замучил на лесоповале?
Нас ничто не учит, мы на всех плевали.

Нас любая подлость может распотешить,
В нас - добро и святость! Тех, кто спорит - вешать!
Нищая лачуга стынет под сугробом,
Завывает вьюга, как вдова над гробом... 1995

Ю. Нестеренко
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26.05.2024 16:37
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такова селяві -андрофаги орки своіх добивають
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26.05.2024 15:19 Відповісти
"Мордор - это страна исключительно для молодых здоровых сильных агрессивных мужчин. Если ты слабый - тебе ******. Если ты старый - тебе ******. Если ты больной - тебе ******. Если ты женщина - ты с ******ом встретишься почти гарантированно. Если тебе просто стало плохо на улице - тебе ******. Не подойдет никто. Сдохнешь в луже, и все. Если ты зимой напился - водила вытащит тебя на минус двадцать в час ночи на пустынной улице, и тут тебе ****** гарантированно. До сих пор офигиваю, если честно". (Аркадий Бабченко)
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26.05.2024 15:36 Відповісти
Чудовий опис "негативної селекції". Дивно інше: як за стільки часу кацапам так і не вдалося самовистругатися з дійсності?
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26.05.2024 15:38 Відповісти
А вони добре навчились їздить по ушам.
З усього дєдавоєвальського контенту лізло - "рускіє сваіх не брасают". Ну от наглядно як це відбувалося...
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26.05.2024 16:24 Відповісти
а він свого і не кинув. так би мовити проявіл образец міласєрдія.
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26.05.2024 17:24 Відповісти
Те, що Ви описали, - лише стимул для ваьок з маньками самовитругуватися з дійсності. Та все ж це не пояснення тому прикрому феноменові, що вони досі наявні в нашій дійсності.
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26.05.2024 21:16 Відповісти
Вот ещё один хороший пример на "рускіє сваіх не брасают".

Орк: "Епа-а-а-ать! Ладно, пацаны, вы тут полежите, а я пошёл":

https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1d0yuuv/drone_dropped_bomb_on_russian_squad_by_the_black/
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26.05.2024 22:39 Відповісти
Орк сказал, что у него ножка болит, другой сказал, что ему по..уй и пошёл дальше:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1d0wq31/ua_flying_skull_drone_team_used_an_antipersonnel/
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26.05.2024 23:53 Відповісти
Гиблая пустыня - ни конца, ни кpая.
Общая святыня - мать-земля сыpая.
Топи да болота, степи да чащобы,
Хpамов позолота, а вокpуг - тpущобы!!!

Завывает вьюга, гонит снег по кpугу...
Коpотка кольчуга на спине у дpуга!
Глушь да *******, воpовство да дpаки,
Да сpамные вpаки вечеpом в баpаке.

Пpём с мольбой о чуде пpямиком в тpясину.
Каждому Иуде - личную осину!
Каждому кумиpу возжигаем свечки,
Да гpозимся миpу встать с холодной печки

Вот подымем знамя да пpойдем с боями…
Тем же, кто не с нами, гнить в зловонной яме!
Вытопчем доpогу к вашему поpогу,
Пусть идем не в ногу, но зато нас много!

Пыл наш не умерить, рвемся в бой отважно,
Главное - чтоб верить, а во что, неважно.
Не считаем трупы, не боимся мести,
Ничего, что глупо, главное, что вместе!

Пить - так до упаду, мордой в грязь с размаху!
Нету с нами сладу, во нагнали страху!
Все кругом поруша, перед образами
Изливаем душу пьяными слезами.

Нас видать по pоже, выpосших без нянек,
Нам свой кнут доpоже, чем замоpский пpяник.
Мы в гробу видали ихние конфетки!
Будем жить и далее, как и деды - в клетке.

Нам все перемены - как седло корове,
Гpязи по колено, да по пояс кpови.
Завывает вьюга, свиpипеет стужа,
Ничего, что туго - может быть и хуже.

На таком морозе к черту все приличья!
По уши в навозе веруем в вяличье.
Кто кого замучил на лесоповале?
Нас ничто не учит, мы на всех плевали.

Нас любая подлость может распотешить,
В нас - добро и святость! Тех, кто спорит - вешать!
Нищая лачуга стынет под сугробом,
Завывает вьюга, как вдова над гробом... 1995

Ю. Нестеренко
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26.05.2024 16:37 Відповісти
Нас любая подлость может распотешить,
В нас - добро и святость! Тех, кто спорит - вешать!
Нищая лачуга стынет под сугробом,
Завывает вьюга, как вдова над гробом... 1995

Ю. Нестеренко

Ну, вот, наконец-то и сформулирована доступным языком для совково-фашистского быдла языком "Национальная идеология" вяликой Раисси ...
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27.05.2024 06:20 Відповісти
youtube: https://www.youtube.com/watch?v=wxIQTL5K3nY Академик Лихачев о ПЕРВОБЫТНОЙ РОССИИ. Лекция историка Александра Палия
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26.05.2024 19:43 Відповісти
Дивлячись як рахувати. За 100 років населення планети виросло в 3 рази. Населення росії навіть зменшилось. Ці тварини рано чи пізно виздихають всі.
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26.05.2024 20:33 Відповісти
Населення планети зросло за рахунок великого приросту серед азіатів та африканців.
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26.05.2024 21:18 Відповісти
"Сегодня поймал себя на мысли - за те два года, что я живу в другой стране, я не помню НИ ОДНОГО случая, чтобы вообще хоть кому-то понадобилась бы моя помощь хоть в чем-то. Ну, разве что вот бабушке-соседке продукты из-за эпидемии носим.

Представить, что если из-за изменения климата тут вдруг даже будет когда-нибудь минус двадцать, и в эти минус двадцать на улицу кто-то сам сознательно выкинет плохо одетого человека - хоть пьяного, хоть бездомного, хоть обоссаного, хоть какого - блин, я даже представить этого не могу.

Контроллер выгнал зимой безбилетного ребенка… Водитель выкинул мальчика с ДЦП на конечной остановке в час ночи… Кондуктор не пустила в салон двух школьниц на трассе - Оймякон-Лабытнанги во время пурги…

Вот эти новости - это новости не из мира людей. Это я вам теперь ответственно говорю.

Это из мира орков. Умри ты сегодня, а я завтра.

Про все остальное я просто молчу. Мне теперь есть с чем сравнивать. Так. Смотрел сейчас в окошко. И вспомнилось что-то.

И как-то сразу начал ценить, что имею. Оглядываться в прошлое иногда очень полезно. Чтобы оно опять не стало будущим.

Чего и вам советую".

https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/3797574433676095 Аркадий Бабченко
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26.05.2024 16:18 Відповісти
И у нас было что без денег ребёнка в поле зимой высадил водила маршрутки и ребёнок замёрз насмерть.Пару лет назад случай был.
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26.05.2024 18:52 Відповісти
Що ти хочеш ЦИМ довести? Що ми - "адинарот"? Виродки є у будь-якому суспільстві Однак тільки в Росії "виродки" складають цілу СИСТЕМУ! І являються її ОСНОВОЮ!
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26.05.2024 18:55 Відповісти
Трохи з трасою - Оймякон-Лабитнанги загнув. Це зовсім різні регіони параші на відстані 9,5 тисяч кілометрів один від одного.
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27.05.2024 05:07 Відповісти
Претензії до Бабченка!
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27.05.2024 06:45 Відповісти
результати об'єктивного контролю показали, що там вже немає чого кому оказивать - пристрелив нежильця

небіжчик був латінос ?
придивіться уважніше: контур обчиччя, волосся. смуглява шкіра...
знову " камрад" із глобального півдня ?
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26.05.2024 17:21 Відповісти
Або зі Сходу. На шерпу з Тібету схожий.
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27.05.2024 10:00 Відповісти
Мои 5 копеек:
Работа Батальона К-2. Мало того, что покрошили кацапов в капусту, так ещё дроном и рацию скиздили:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1d15dwd/feature_ua_54th_mechanized_brigades_battalion_k2/
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26.05.2024 22:12 Відповісти
Правильно зробив.на болотах мяса достатньо
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26.05.2024 15:20 Відповісти
Скрепно, гойда нах.
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26.05.2024 15:22 Відповісти
Пристрелив, бо як напарник в полон попаде, то рідня без білої Лади залишиться, а це не скрепно.
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26.05.2024 15:28 Відповісти
Навряд чи його тіло будуть забирати. А отже, "пропав без вісті", або "дезертир". І ніякої лади.
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26.05.2024 15:32 Відповісти
Вони одне одному мінімум поплічники аж ніяк не побратими...
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26.05.2024 15:30 Відповісти
Співвиконавці воєнних злочинів
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26.05.2024 15:39 Відповісти
Чим міг - тим поміг
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26.05.2024 15:33 Відповісти
100 відсотків
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26.05.2024 15:43 Відповісти
У кацапів заборонено евакуйовувати поранених під-час бою.
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26.05.2024 16:31 Відповісти
Хм, тепер зрозуміло, чому так багато відосів, де кацапи або гранату під бронік пхають, або з автомата стріляються. Гарантовано знають - евакуації не буде...
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26.05.2024 19:32 Відповісти
Мордва завжди була людожерами...
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26.05.2024 15:36 Відповісти
Співвиконавці воєнних злочинів ніколи не будуть побратимами
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26.05.2024 15:40 Відповісти
Не буде, навіть в лапках. Для цього у них є слово "товаріщь", позначає того, з ким до часу вимушено доводиться ділити "товар", тобто награбоване.
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26.05.2024 16:13 Відповісти
Если бы он этого не сделал то это бы сделали солдаты НАТО.
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26.05.2024 15:43 Відповісти
100%
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26.05.2024 17:25 Відповісти
Вот это перл сарказма ! Респект, ув. Говтве...
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27.05.2024 06:24 Відповісти
а щурі в банці шляхетніші за кацапів-асвабадітєлєй...
і з ким там хтось, особливообдарований пєрєсідєнт, збирався "сайтіся гдє-та пасєрєдінє"? от же ж обрали дебіли-експериментатори Вирок-2019 на нашу голову
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26.05.2024 15:43 Відповісти
Получається, що наші хлопці помстилися цьому 3,14дару за жорстоке вбивство 3,14дара
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26.05.2024 15:49 Відповісти
Недолго бегала скотинка.
Раскинув яйца по ветвям
Познала что есть ответка
От Бога по его делам.

(не ругаться за свечка-печка)
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26.05.2024 16:06 Відповісти
Треба відкривати ще одну статистику захерячених орків, своїми ж пітарасами.
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26.05.2024 16:04 Відповісти
он пытался... но решил не мучать...
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26.05.2024 16:05 Відповісти
Якщо ви про події десь на 0:35-0:40, то більш схоже, що зняв з "таваріщя" все більш-менш цінне і спустошив його кишені.
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26.05.2024 16:19 Відповісти
З відірваною ногою орку все-одно хана.
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26.05.2024 16:29 Відповісти
Тю, а я так думаю, шо кацап нам сэкономил одну бомбочку.
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26.05.2024 16:40 Відповісти
Этот сэкономленный дрон его и добил!..
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26.05.2024 19:47 Відповісти
А шо вы хотели. Покажите мне в кацапконгломерате любовь татар, чи бурят, чи коряков до кацапiв... дальше развернуто, но рифмой... -

Рюриковичей род иссяк на Иване Грозном.
В Безвременье и Безвластьи Москвины погрязли.
Не смогли простые люди Русью обозначиться.
И Романовы , на смену, люд тот озадачили:

На манер германца злобный, стали земли умыкать.
Во Сибири , На Востоке, землю кровью орошать.
Не своей, туземца, сиречь. От туземца кровь ту брать.
Так пришел конгломерат к ним - это Кузькина им мать...
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26.05.2024 16:33 Відповісти
які нахрін рюріковичі? москову заснувала звичайна татарва найгіршого посилу. Читайте Білінського а не масковскіє істаріческіє ізвєстія.
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26.05.2024 17:28 Відповісти
ХрюZкіє сваіх гє брасают, ані іх дострєлівают!
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26.05.2024 16:37 Відповісти
...перед тим обiбравши, як обпатрану курку.
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26.05.2024 16:39 Відповісти
Ну єто ж святооооєєє...
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26.05.2024 16:43 Відповісти
" Хрюцкие своих не бросают. " Это должно стать абсолютным мемом.

Респект Ивану.

"Мы хрюцкие ! Какой восторг !"

(генералиссимус-педофил Александр Суворян)
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27.05.2024 06:29 Відповісти
Під хорошу музичку і мочити орків приємніше
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26.05.2024 17:41 Відповісти
"...Міжнародна група вчених, використовуючи нові дані, дійшла висновку, що сарана об'єднується у зграї через острах бути з'їденими своїми побратимами..."
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26.05.2024 18:04 Відповісти
Вот пуля пролєтєла і,ага...
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26.05.2024 18:14 Відповісти
Мы русские своих не бросаем…. Мы их расстреливаем на йух!!! Гнильё!
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26.05.2024 18:17 Відповісти
А потім будуть пафосні пісні складати...

Служили два товарища, ага...
Служили два товарища, ага...
Служили два товарища в одном и том полке.
Служили два товарища в одном и том полке.

Вот пуля пролетела и - ага...
Вот пуля пролетела и - ага...
Вот пуля пролетела и товарищ мой упал...
Вот пуля пролетела и товарищ мой упал.
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26.05.2024 18:55 Відповісти
Лайк 👍
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26.05.2024 19:11 Відповісти
Покажите это по кацапскому тв. Может прозреют.
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26.05.2024 19:25 Відповісти
1. Не повірять.
2. Для тих, хто повірить - це норм.
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26.05.2024 19:39 Відповісти
Ні "побратима", а "спільника"! Чи автор намагається роздивитися щось людське в ціх істотах?
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26.05.2024 20:54 Відповісти
*Стихотворение русского солдата,* которого оперировал херсонский врач:

Мам, я в плену, но ты не плачь.
Заштопали, теперь как новый.
Меня лечил херсонский врач
Уставший, строгий и суровый.

Лечил меня. Ты слышишь, мам:
Я бил по городу из «Градов»,
И полбольницы просто в хлам,
Но он меня лечил: «Так надо».

Мам, я - чудовище, прости.
В потоках лжи мы заблудились.
Всю жизнь мне этот крест нести.
Теперь мои глаза открылись.

Нас провезли по тем местам,
Куда снаряды угодили.
А мы не верили глазам:
Что мы с Херсоном натворили!

В больницах раненых полно.
Здесь каждый русских проклинает.
Отец, белей, чем полотно,
Ребенка мертвого качает.

Мать, я - чудовище, палач.
И нет здесь, мама, террористов.
Здесь только стон людской и плач,
А мы для них страшней фашистов.

Нас, мам, послали на убой,
Не жалко было нас комбату.
Тут мне херсонец крикнул: «Стой!
Ложись, сопляк!» - и дальше матом.

Он не хотел в меня стрелять.
Он - Человек, а я - убийца.
Из боя вынес! Слышишь, мать,
Меня, убийцу, кровопийцу!

А я же, от стыда сгорая,
Впервые сам подумать смог:
Кому нужна война такая? Мы просто на забой идем, своих родных бросая.
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26.05.2024 21:05 Відповісти
этот ролик играл с моими чувствами, как с куклой. сколько эмоций он мне подарил. завтра ещё пару раз посмотрю!
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26.05.2024 23:29 Відповісти
Гуманно так
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27.05.2024 00:59 Відповісти
"Харроший мальчик" (с).
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27.05.2024 07:30 Відповісти
 
 