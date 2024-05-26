РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11569 посетителей онлайн
Новости Видео Война
5 349 3

Воины 40-й ОАБр дронами "Дикі Шершні" атакуют российских захватчиков. ВИДЕО

Бойцы группы "Comanche" 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта дронами "Дикі Шершні" с крафтовым именем Tadas Tumas уничтожают российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, дроны названы в честь литовского добровольца Тадаса Тумаса, погибшего за Украину в боях под Бахмутом от вражеского дрона. Тадаса Тумаса похоронили в Литве с большими почестями, на его захоронении присутствовал президент Литвы Гитанас Науседа.

Теперь дроны с именем Tadas Tumas уничтожают оккупантов, что является символическим актом мести и возмездия за погибшего побратима.

Смотрите также: "Колоды полетели, как спички": гигантский FPV-дрон "Королева Шершнів" сбрасывает 6 кг взрывчатки на блиндажи оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

40 артиллерийская бригада (33) Дикие шершни (226)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Vot im nuzno bolse dronov.Litva vydelila na FMp droni 3mln evro,nadejus im 40 brigade dostanitsia cast iz nix.Mnogo interesnix dronov skoro pojavitisia Ukraine s Litvi.Pesnia takze na litovskom etom video
показать весь комментарий
26.05.2024 17:27 Ответить
Смерть ворогам! Люта Смерть!
показать весь комментарий
26.05.2024 17:53 Ответить
Україні дешевше і вигідніше виробляти дешеві дрони ніж снаряди.
Якісний ФПВ дрон можна придбати за $400. Ці дрони є менш потужними, але вони дешевші, часто більш точні і безпечніші, ніж їх класичні аналоги. Вони відіграють важливу роль у військових операціях та можуть змінити світ безпілотних систем назавжди.
Українські виробники продовжують розвивати цю технологію, сприяючи перемозі та безпеці країни.
показать весь комментарий
26.05.2024 19:24 Ответить
 
 