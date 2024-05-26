Воины 40-й ОАБр дронами "Дикі Шершні" атакуют российских захватчиков. ВИДЕО

Бойцы группы "Comanche" 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта дронами "Дикі Шершні" с крафтовым именем Tadas Tumas уничтожают российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, дроны названы в честь литовского добровольца Тадаса Тумаса, погибшего за Украину в боях под Бахмутом от вражеского дрона. Тадаса Тумаса похоронили в Литве с большими почестями, на его захоронении присутствовал президент Литвы Гитанас Науседа.

Теперь дроны с именем Tadas Tumas уничтожают оккупантов, что является символическим актом мести и возмездия за погибшего побратима.

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