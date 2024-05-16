РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11336 посетителей онлайн
Новости Видео Война
19 313 13

"Колоды полетели, как спички": гигантский FPV-дрон "Королева Шершнів" сбрасывает 6 кг взрывчатки на блиндажи оккупантов. ВИДЕО

Партия новых дронов "Королева Шершнів" успешно завершила тестовые испытания в боевых условиях в умелых руках операторов подразделения "BULAVA" отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого.

Также читайте: "Дикие шершни" благодарят сообщества Цензор.НЕТ и Бутусов Плюс за помощь со сбором на новые FPV-дроны. ВИДЕО

"Королева Шершнів" имеет высокий уровень локализации - дроны собраны из большой части украинских деталей и электроники. Это позволило нам сделать дрон максимально дешевым в производстве.

Сейчас "Дикі Шершні" переходят на этап масштабирования производства. Таких "Королев" надо тысячи по всему фронту, чтобы оккупанты не имели никаких шансов спрятаться. Дальше будет больше! Помогите изготовить мощные дроны для наших защитников:.

🔗 Монобанк send.monobank.ua/jar/7HkJmmYzkb

💳Номер карты банка
5375 4112 1818 0292

PayPal: [email protected]

Напомним, что операторы беспилотников подразделения "Булава" из Отдельной президентской бригады имени Богдана Хмельницкого с помощью FPV-дронов "Дикі Шершні" отбили штурм оккупантов.

Воины уничтожили 4 танка и 1 БТР российских захватчиков. В результате работы украинских защитников, оккупанты потеряли много живой силы и техники.

Смотрите также: 73 морской центр ССО "выкуривает" российских окупантов из блиндажей и уничтожает их имущество и БК дронами "Дикие шершни". ВИДЕО

Автор: 

сбор (300) дроны (3909) Дроны от читателей Цензор.НЕТ (169) Дикие шершни (226)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+12
"Дикі шершні" налетіли
Мруть кацапськії дебіли
Трохи "шершням" задонать
Поможи русню вбивать
показать весь комментарий
16.05.2024 12:22
+10
Гарна робота.
показать весь комментарий
16.05.2024 12:31
+7
Гарна комаха, та "українська електроніка" - це щось з області фантастики.
показать весь комментарий
16.05.2024 12:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Дикі шершні" налетіли
Мруть кацапськії дебіли
Трохи "шершням" задонать
Поможи русню вбивать
показать весь комментарий
16.05.2024 12:22 Ответить
Гарна комаха, та "українська електроніка" - це щось з області фантастики.
показать весь комментарий
16.05.2024 12:24 Ответить
Гарна робота.
показать весь комментарий
16.05.2024 12:31 Ответить
Про що це свідчить ??? Що ніяка фортифікація не збереже від КАБів. Викидання грошей на вітер. Краще б таких Шершнів виробляти за ці гроші. Коли бачу рабицю, дошки в окопах, я питаю себе "Для чого ?" Комфорт ... Якщо тримати позиції як під Авдіївкою - це зрозуміло: літо, осінь, зима, дощі, сніг. Зараз літо, то треба більше ЗВИЧАЙНИХ окопів, траншей. І це ми бачили й бачимо на "лінії суровікіна". Там немає бетону чи заліза, хоча наша авіація не працює так, як у кацапів.
показать весь комментарий
16.05.2024 12:36 Ответить
Задонатив, тримайтесь хлопці.
показать весь комментарий
16.05.2024 12:54 Ответить
Цікаво, як ссилку на банку скинути Шмигалю? Бо він там якісь мільярди кудись виділяє, тількі не відомо куди.

Але сам теж задонатив, справа того вартує. І інших закликаю теж задонатити.
показать весь комментарий
16.05.2024 13:00 Ответить
показать весь комментарий
16.05.2024 13:48 Ответить
Задонатив,але на номерах карт не вказано хто отримувач,зараз повно аферистів які збирають кошти
показать весь комментарий
16.05.2024 13:58 Ответить
.....землянка наша в трі наката..,., Була і нема
показать весь комментарий
16.05.2024 14:14 Ответить
Гарна цяцька-рашистам має сподобатись...
показать весь комментарий
16.05.2024 14:34 Ответить
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=OjIgTJ-73v4 МАДЯР: Ґадя загубилася Дніпром. 7 впевнених хробаків одним запливом.
показать весь комментарий
16.05.2024 15:58 Ответить
+ в банку
показать весь комментарий
16.05.2024 16:30 Ответить
+
показать весь комментарий
16.05.2024 20:12 Ответить
 
 