"Колоды полетели, как спички": гигантский FPV-дрон "Королева Шершнів" сбрасывает 6 кг взрывчатки на блиндажи оккупантов. ВИДЕО

Партия новых дронов "Королева Шершнів" успешно завершила тестовые испытания в боевых условиях в умелых руках операторов подразделения "BULAVA" отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого.

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"Королева Шершнів" имеет высокий уровень локализации - дроны собраны из большой части украинских деталей и электроники. Это позволило нам сделать дрон максимально дешевым в производстве.

Сейчас "Дикі Шершні" переходят на этап масштабирования производства. Таких "Королев" надо тысячи по всему фронту, чтобы оккупанты не имели никаких шансов спрятаться. Дальше будет больше! Помогите изготовить мощные дроны для наших защитников:.

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Напомним, что операторы беспилотников подразделения "Булава" из Отдельной президентской бригады имени Богдана Хмельницкого с помощью FPV-дронов "Дикі Шершні" отбили штурм оккупантов.

Воины уничтожили 4 танка и 1 БТР российских захватчиков. В результате работы украинских защитников, оккупанты потеряли много живой силы и техники.

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