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73 морской центр ССО "выкуривает" российских оккупантов из блиндажей и уничтожает их имущество и БК дронами "Дикие шершни". ВИДЕО

Воины 73 морского центра ССО уничтожают российских оккупантов дронами "Дикие шершни".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Смотрите: Воины 14 ОМБр ударной группы "Харон" уничтожают российских оккупантов дронами "Дикие шершни". ВИДЕО

Автор: 

ССО (526) Дикие шершни (226)


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нищить їх майно

Майно...
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09.05.2024 16:24 Ответить
Зграя свинособак втікла...
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09.05.2024 16:26 Ответить
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