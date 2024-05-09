73 морской центр ССО "выкуривает" российских оккупантов из блиндажей и уничтожает их имущество и БК дронами "Дикие шершни". ВИДЕО
Воины 73 морского центра ССО уничтожают российских оккупантов дронами "Дикие шершни".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Сбор на "Дикие шершни"
Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb
ПриватБанк: 5169335106846666
PayPal: [email protected]
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Майно...
Певно, у них там і обставлені оселі, і електростанції і таке інше...