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73 морський центр ССО "викурює" російських окупантів з бліндажів та нищить їхнє майно і БК дронами "Дикі шершні". ВIДЕО

Воїни 73 морського центру ССО нищать російських окупантів дронами "Дикі шершні".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Дивіться: Воїни 14 ОМБр ударної групи "Харон" нищать російських окупантів дронами "Дикі шершні". ВIДЕО

Автор: 

ССО (519) Дикі шершні (231)


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нищить їх майно

Майно...
Певно, у них там і обставлені оселі, і електростанції і таке інше...
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09.05.2024 16:24 Відповісти
Зграя свинособак втікла...
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09.05.2024 16:26 Відповісти
багато підарів на позиціях..
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09.05.2024 16:46 Відповісти
Знову "Гомер" сотоваріщі втік...
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09.05.2024 17:03 Відповісти
 
 