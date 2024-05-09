73 морський центр ССО "викурює" російських окупантів з бліндажів та нищить їхнє майно і БК дронами "Дикі шершні". ВIДЕО
Воїни 73 морського центру ССО нищать російських окупантів дронами "Дикі шершні".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Збір на "Дикі шершні"
Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb
ПриватБанк: 5169335106846666
PayPal: [email protected]
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Майно...
Певно, у них там і обставлені оселі, і електростанції і таке інше...