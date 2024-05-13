"Дикие шершни" благодарят сообщества Цензор.НЕТ и Бутусов Плюс за помощь со сбором на новые FPV-дроны. ВИДЕО
"Дикие шершни" благодарят читателей Цензор.НЕТ и Бутусов Плюс за помощь со сбором на новые FPV-дроны для украинских воинов, которые ведут оборону на Харьковском направлении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Мы бесконечно благодарны тысячам людей, но дронов надо больше. Просим продолжить сбор, ведь 100 дронов хватит на один день только одному подразделению.
Первые 40 дронов отправляются подразделению Wild Division 82-й ОДШБр.
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отримую 2520грн
перевів 200
рахунок над фото.
ласкаво просимо