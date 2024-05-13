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"Дикие шершни" благодарят сообщества Цензор.НЕТ и Бутусов Плюс за помощь со сбором на новые FPV-дроны. ВИДЕО

"Дикие шершни" благодарят читателей Цензор.НЕТ и Бутусов Плюс за помощь со сбором на новые FPV-дроны для украинских воинов, которые ведут оборону на Харьковском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Мы бесконечно благодарны тысячам людей, но дронов надо больше. Просим продолжить сбор, ведь 100 дронов хватит на один день только одному подразделению.

Первые 40 дронов отправляются подразделению Wild Division 82-й ОДШБр.

Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb

Карточка банка: 5375411207988499

PayPal: [email protected]

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Дроны от читателей Цензор.НЕТ (169) Дикие шершни (226)


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інвалід! 58 років
отримую 2520грн
перевів 200
рахунок над фото.
ласкаво просимо
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13.05.2024 21:07 Ответить
Благослави Вас Господи! 🙏🙏🙏
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14.05.2024 07:41 Ответить
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13.05.2024 21:08 Ответить
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13.05.2024 21:09 Ответить
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13.05.2024 21:10 Ответить
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13.05.2024 22:33 Ответить
Де армія Дронів ?
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14.05.2024 11:36 Ответить
 
 