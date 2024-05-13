"Дикі шершні" дякують спільнотам Цензор.НЕТ та Бутусов Плюс за допомогу із збором на нові FPV-дрони. ВIДЕО
"Дикі шершні" дякують читачам Цензор.НЕТ та Бутусов Плюс за допомогу із збором на нові FPV-дрони для українських воїнів, які ведуть оборону на Харківському напрямку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Ми безмежно вдячні тисячам людей, але дронів треба більше. Просимо продовжити збір, адже 100 дронів вистачить на один день лише одному підрозділу.
Перші 40 дронів відправляються підрозділу Wild Division 82-ї ОДШБр.
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отримую 2520грн
перевів 200
рахунок над фото.
ласкаво просимо