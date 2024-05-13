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"Дикі шершні" дякують спільнотам Цензор.НЕТ та Бутусов Плюс за допомогу із збором на нові FPV-дрони. ВIДЕО

"Дикі шершні" дякують читачам Цензор.НЕТ та Бутусов Плюс за допомогу із збором на нові FPV-дрони для українських воїнів, які ведуть оборону на Харківському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Ми безмежно вдячні тисячам людей, але дронів треба більше. Просимо продовжити збір, адже 100 дронів вистачить на один день лише одному підрозділу.

Перші 40 дронів відправляються підрозділу Wild Division 82-ї ОДШБр.

Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb

Картка банки: 5375411207988499

PayPal: [email protected] 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оголошено терміновий збір на FPV-дрони для українських воїнів на Харківському напрямку. ВIДЕО

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Дрони від читачів Цензор.НЕТ (174) Дикі шершні (231)


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інвалід! 58 років
отримую 2520грн
перевів 200
рахунок над фото.
ласкаво просимо
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13.05.2024 21:07 Відповісти
Благослави Вас Господи! 🙏🙏🙏
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14.05.2024 07:41 Відповісти
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13.05.2024 21:08 Відповісти
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13.05.2024 21:09 Відповісти
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13.05.2024 21:10 Відповісти
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13.05.2024 22:33 Відповісти
Де армія Дронів ?
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14.05.2024 11:36 Відповісти
 
 