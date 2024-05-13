Оголошено терміновий збір на FPV-дрони для українських воїнів на Харківському напрямку. ВIДЕО
Оголошено терміновий збір на FPV-дрони для українських воїнів, які ведуть оборону на Харківському напрямку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Як зазначається, воїнам ЗСУ на Харківщині потрібна наша допомога, зокрема у FPV дронах "Дикі Шершні".
Сьогодні "Дикі Шершні" відправляють на цю ділянку фронту 30 дронів і хочуть до кінця тижня виготовити та відправити ще 100 "Диких Шершнів". Але нам потрібна ваша допомога - щоб на ці рами стала електроніка закиньте будь ласка 100 - 200 гривень, або будь яку іншу суму.
Від вашого донату зараз залежить дуже багато!
Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb
Картка банки: 5375411207988499
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Раніше Цензор.НЕТ інформував, як воїни 73 морського центру ССО нищать російських окупантів дронами "Дикі шершні"
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про укріплення в три поверхи....
як що я порушу закон, піду у відставку.
і місця не вистачить, написати, скільки він наобіцяв.
Заданате подумайте что можете не сьеть выпить кофе, там на Харьковском еще сложнее.
просто пришлите 100 гривен, как бы не было тяжело.
буба перехріпів і фотку зробив, а далі хоч бункер 5й раз по повістці...
харківьяне - дітей вивозьте, а самі до зброї.
бо коли зелені кажуть загрози нема - то перший сігнал вивозити дітей - ждунам не паритися...
визначити учясткі відповідальності вивозьте подалі дітей.
проламана 3я лінія оборони, якої не було як попередніх двух..
Где Министр Обороны?
Где их миллиарды, которые по прежнему идут на дороги!
Мне тоже не нравится Зе шобла. Но пацанам сейчас сложно.
Цім ви більше допоможите вбивати клятих москалів.
Та далі свариться та критикуйте владу у чатиках.