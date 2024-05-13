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Оголошено терміновий збір на FPV-дрони для українських воїнів на Харківському напрямку. ВIДЕО

Оголошено терміновий збір на FPV-дрони для українських воїнів, які ведуть оборону на Харківському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Як зазначається, воїнам ЗСУ на Харківщині потрібна наша допомога, зокрема у FPV дронах "Дикі Шершні".

Сьогодні "Дикі Шершні" відправляють на цю ділянку фронту 30 дронів і хочуть до кінця тижня виготовити та відправити ще 100 "Диких Шершнів". Але нам потрібна ваша допомога - щоб на ці рами стала електроніка закиньте будь ласка 100 - 200 гривень, або будь яку іншу суму.

Від вашого донату зараз залежить дуже багато!

Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb

Картка банки: 5375411207988499

PayPal: [email protected]

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 14 ОМБр ударної групи "Харон" нищать російських окупантів дронами "Дикі шершні". ВIДЕО

Раніше Цензор.НЕТ інформував, як воїни 73 морського центру ССО нищать російських окупантів дронами "Дикі шершні"

Автор: 

благодійність (569) Дикі шершні (231)


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Топ коментарі
+16
5к+
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13.05.2024 15:00
+15
Це усе чим можешь допомогти?
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13.05.2024 15:02
+12
+500
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13.05.2024 15:12
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13.05.2024 14:58 Відповісти
5к+
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13.05.2024 15:00 Відповісти
Дякую! Завтра получу пенсiю i також внесу
свою лепту...
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13.05.2024 15:23 Відповісти
+
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14.05.2024 19:00 Відповісти
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13.05.2024 15:01 Відповісти
Ну ми ж всі -президенти. Так бубачка казав.
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13.05.2024 15:01 Відповісти
Це усе чим можешь допомогти?
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13.05.2024 15:02 Відповісти
Те, що я поставлю + зробить тебе щасливим? Як це відміняє факт,що зелепокидьки самоусунулася?
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13.05.2024 15:08 Відповісти
не ганьбись. Тут про допомогу і зараз. І це нам під силу.
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13.05.2024 15:26 Відповісти
а ще казав про мільйон дронів........
про укріплення в три поверхи....
як що я порушу закон, піду у відставку.
і місця не вистачить, написати, скільки він наобіцяв.
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13.05.2024 15:27 Відповісти
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13.05.2024 15:34 Відповісти
В такие моменты по.уй кто за кого голосовал, кому что нравится.

Заданате подумайте что можете не сьеть выпить кофе, там на Харьковском еще сложнее.

просто пришлите 100 гривен, как бы не было тяжело.
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13.05.2024 15:42 Відповісти
подивимося - слово донат вже стало синонімом слова вкрасти і це не є добре,,,
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13.05.2024 19:25 Відповісти
+
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13.05.2024 15:08 Відповісти
++
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13.05.2024 15:10 Відповісти
+500
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13.05.2024 15:12 Відповісти
Главное что на метро есть деньги, миллиарды. А на дроны просят людей донатить. ****** товарищи.
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13.05.2024 15:12 Відповісти
Ти мені не товарісч..
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13.05.2024 15:15 Відповісти
+
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13.05.2024 15:13 Відповісти
++
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13.05.2024 15:14 Відповісти
Амінь.
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13.05.2024 15:15 Відповісти
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13.05.2024 15:17 Відповісти
там все заміновано і укріплення такі, - от такі, шо хоч ховайся.
буба перехріпів і фотку зробив, а далі хоч бункер 5й раз по повістці...
харківьяне - дітей вивозьте, а самі до зброї.
бо коли зелені кажуть загрози нема - то перший сігнал вивозити дітей - ждунам не паритися...
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13.05.2024 15:20 Відповісти
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13.05.2024 15:20 Відповісти
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13.05.2024 15:22 Відповісти
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13.05.2024 15:23 Відповісти
саме те що би харківському ТРО який, сподіваюсь, існує - зброю роздати,
визначити учясткі відповідальності вивозьте подалі дітей.
проламана 3я лінія оборони, якої не було як попередніх двух..
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13.05.2024 15:31 Відповісти
+ Вдалого Вам полювання на 3,14дорів, хлопці.
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13.05.2024 15:32 Відповісти
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13.05.2024 15:37 Відповісти
я чув і бачів ту травневу зелену казку про шо всьо ******* - вона мені не сподобалася...
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13.05.2024 15:37 Відповісти
+ 150 євро.
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13.05.2024 15:41 Відповісти
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13.05.2024 15:56 Відповісти
А где правительство?
Где Министр Обороны?
Где их миллиарды, которые по прежнему идут на дороги!
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13.05.2024 16:00 Відповісти
просто пришли пацанам 100 - 200 гривен на убийство русских оккупантов.

Мне тоже не нравится Зе шобла. Но пацанам сейчас сложно.
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13.05.2024 17:30 Відповісти
Він кацапській довбень.
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14.05.2024 06:28 Відповісти
Где где, в офшорной Караганде.
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13.05.2024 18:54 Відповісти
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13.05.2024 16:36 Відповісти
агов, просто мовчки задонатте, не зважаючи ні на що.

Цім ви більше допоможите вбивати клятих москалів.

Та далі свариться та критикуйте владу у чатиках.
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13.05.2024 17:33 Відповісти
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13.05.2024 18:13 Відповісти
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13.05.2024 18:51 Відповісти
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13.05.2024 22:51 Відповісти
 
 