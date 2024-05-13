Оголошено терміновий збір на FPV-дрони для українських воїнів на Харківському напрямку. ВIДЕО

Оголошено терміновий збір на FPV-дрони для українських воїнів, які ведуть оборону на Харківському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Як зазначається, воїнам ЗСУ на Харківщині потрібна наша допомога, зокрема у FPV дронах "Дикі Шершні".

Сьогодні "Дикі Шершні" відправляють на цю ділянку фронту 30 дронів і хочуть до кінця тижня виготовити та відправити ще 100 "Диких Шершнів". Але нам потрібна ваша допомога - щоб на ці рами стала електроніка закиньте будь ласка 100 - 200 гривень, або будь яку іншу суму.

Від вашого донату зараз залежить дуже багато!

Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb

Картка банки: 5375411207988499

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