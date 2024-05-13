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Объявлен срочный сбор на FPV-дроны для украинских воинов на Харьковском направлении. ВИДЕО

Объявлен срочный сбор на FPV-дроны для украинских воинов, которые ведут оборону на Харьковском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, воинам ВСУ на Харьковщине нужна наша помощь, в частности в FPV дронах "Дикі Шершні".

Сегодня "Дикі Шершні" отправляют на этот участок фронта 30 дронов и хотят до конца недели изготовить и отправить еще 100 "Диких Шершнів". Но нам нужна ваша помощь - чтобы на эти рамы стала электроника забросьте пожалуйста 100 - 200 гривен, или любую другую сумму.

От вашего доната сейчас зависит очень многое!

Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb

Карточка банка: 5375411207988499

PayPal: [email protected]

Смотрите также: Воинам 409 батальона передали 100 FPV-дронов "Мольфар", 10 Мавиков, передвижную авторемонтную мастерскую и 2 квадроцикла

Ранее Цензор.НЕТ информировал, как воины 73 морского центра ССО уничтожают российских оккупантов дронами "Дикие шершни"

Автор: 

благотворительность (612) Дикие шершни (226)


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Топ комментарии
+16
5к+
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13.05.2024 15:00
+15
Це усе чим можешь допомогти?
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13.05.2024 15:02
+12
+500
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13.05.2024 15:12
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13.05.2024 14:58 Ответить
5к+
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13.05.2024 15:00 Ответить
Дякую! Завтра получу пенсiю i також внесу
свою лепту...
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13.05.2024 15:23 Ответить
+
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14.05.2024 19:00 Ответить
+
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13.05.2024 15:01 Ответить
Ну ми ж всі -президенти. Так бубачка казав.
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13.05.2024 15:01 Ответить
Це усе чим можешь допомогти?
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13.05.2024 15:02 Ответить
Те, що я поставлю + зробить тебе щасливим? Як це відміняє факт,що зелепокидьки самоусунулася?
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13.05.2024 15:08 Ответить
не ганьбись. Тут про допомогу і зараз. І це нам під силу.
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13.05.2024 15:26 Ответить
а ще казав про мільйон дронів........
про укріплення в три поверхи....
як що я порушу закон, піду у відставку.
і місця не вистачить, написати, скільки він наобіцяв.
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13.05.2024 15:27 Ответить
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13.05.2024 15:34 Ответить
В такие моменты по.уй кто за кого голосовал, кому что нравится.

Заданате подумайте что можете не сьеть выпить кофе, там на Харьковском еще сложнее.

просто пришлите 100 гривен, как бы не было тяжело.
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13.05.2024 15:42 Ответить
подивимося - слово донат вже стало синонімом слова вкрасти і це не є добре,,,
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13.05.2024 19:25 Ответить
+
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13.05.2024 15:08 Ответить
++
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13.05.2024 15:10 Ответить
+500
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13.05.2024 15:12 Ответить
Главное что на метро есть деньги, миллиарды. А на дроны просят людей донатить. ****** товарищи.
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13.05.2024 15:12 Ответить
Ти мені не товарісч..
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13.05.2024 15:15 Ответить
+
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13.05.2024 15:13 Ответить
++
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13.05.2024 15:14 Ответить
Амінь.
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13.05.2024 15:15 Ответить
+
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13.05.2024 15:17 Ответить
там все заміновано і укріплення такі, - от такі, шо хоч ховайся.
буба перехріпів і фотку зробив, а далі хоч бункер 5й раз по повістці...
харківьяне - дітей вивозьте, а самі до зброї.
бо коли зелені кажуть загрози нема - то перший сігнал вивозити дітей - ждунам не паритися...
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13.05.2024 15:20 Ответить
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13.05.2024 15:20 Ответить
+
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13.05.2024 15:22 Ответить
+
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13.05.2024 15:23 Ответить
саме те що би харківському ТРО який, сподіваюсь, існує - зброю роздати,
визначити учясткі відповідальності вивозьте подалі дітей.
проламана 3я лінія оборони, якої не було як попередніх двух..
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13.05.2024 15:31 Ответить
+ Вдалого Вам полювання на 3,14дорів, хлопці.
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13.05.2024 15:32 Ответить
+
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13.05.2024 15:37 Ответить
я чув і бачів ту травневу зелену казку про шо всьо ******* - вона мені не сподобалася...
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13.05.2024 15:37 Ответить
+ 150 євро.
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13.05.2024 15:41 Ответить
+
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13.05.2024 15:56 Ответить
А где правительство?
Где Министр Обороны?
Где их миллиарды, которые по прежнему идут на дороги!
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13.05.2024 16:00 Ответить
просто пришли пацанам 100 - 200 гривен на убийство русских оккупантов.

Мне тоже не нравится Зе шобла. Но пацанам сейчас сложно.
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13.05.2024 17:30 Ответить
Він кацапській довбень.
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14.05.2024 06:28 Ответить
Где где, в офшорной Караганде.
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13.05.2024 18:54 Ответить
+
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13.05.2024 16:36 Ответить
агов, просто мовчки задонатте, не зважаючи ні на що.

Цім ви більше допоможите вбивати клятих москалів.

Та далі свариться та критикуйте владу у чатиках.
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13.05.2024 17:33 Ответить
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13.05.2024 18:13 Ответить
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13.05.2024 18:51 Ответить
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13.05.2024 22:51 Ответить
 
 