Объявлен срочный сбор на FPV-дроны для украинских воинов на Харьковском направлении. ВИДЕО

Объявлен срочный сбор на FPV-дроны для украинских воинов, которые ведут оборону на Харьковском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, воинам ВСУ на Харьковщине нужна наша помощь, в частности в FPV дронах "Дикі Шершні".

Сегодня "Дикі Шершні" отправляют на этот участок фронта 30 дронов и хотят до конца недели изготовить и отправить еще 100 "Диких Шершнів". Но нам нужна ваша помощь - чтобы на эти рамы стала электроника забросьте пожалуйста 100 - 200 гривен, или любую другую сумму.

От вашего доната сейчас зависит очень многое!

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Ранее Цензор.НЕТ информировал, как воины 73 морского центра ССО уничтожают российских оккупантов дронами "Дикие шершни"