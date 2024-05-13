Объявлен срочный сбор на FPV-дроны для украинских воинов на Харьковском направлении. ВИДЕО
Объявлен срочный сбор на FPV-дроны для украинских воинов, которые ведут оборону на Харьковском направлении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, воинам ВСУ на Харьковщине нужна наша помощь, в частности в FPV дронах "Дикі Шершні".
Сегодня "Дикі Шершні" отправляют на этот участок фронта 30 дронов и хотят до конца недели изготовить и отправить еще 100 "Диких Шершнів". Но нам нужна ваша помощь - чтобы на эти рамы стала электроника забросьте пожалуйста 100 - 200 гривен, или любую другую сумму.
От вашего доната сейчас зависит очень многое!
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Ранее Цензор.НЕТ информировал, как воины 73 морского центра ССО уничтожают российских оккупантов дронами "Дикие шершни"
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свою лепту...
про укріплення в три поверхи....
як що я порушу закон, піду у відставку.
і місця не вистачить, написати, скільки він наобіцяв.
Заданате подумайте что можете не сьеть выпить кофе, там на Харьковском еще сложнее.
просто пришлите 100 гривен, как бы не было тяжело.
буба перехріпів і фотку зробив, а далі хоч бункер 5й раз по повістці...
харківьяне - дітей вивозьте, а самі до зброї.
бо коли зелені кажуть загрози нема - то перший сігнал вивозити дітей - ждунам не паритися...
визначити учясткі відповідальності вивозьте подалі дітей.
проламана 3я лінія оборони, якої не було як попередніх двух..
Где Министр Обороны?
Где их миллиарды, которые по прежнему идут на дороги!
Мне тоже не нравится Зе шобла. Но пацанам сейчас сложно.
Цім ви більше допоможите вбивати клятих москалів.
Та далі свариться та критикуйте владу у чатиках.