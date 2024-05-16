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"Колоди полетіли, як сірники": гігантський FPV-дрон "Королева Шершнів" скидає 6 кілограмів вибухівки на бліндажі окупантів. ВIДЕО

Партія нових дронів "Королева Шершнів" успішно завершила тестові випробування у бойових умовах в умілих руках операторів підрозділу "BULAVA" окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Дикі шершні" дякують спільнотам Цензор.НЕТ та Бутусов Плюс за допомогу із збором на нові FPV-дрони. ВIДЕО

"Королева Шершнів" має високий рівень локалізації - дрони зібрані із великої частини українських деталей та електроніки. Це дозволило нам зроби дрон максимально дешевим у виробництві.

Зараз "Дикі шершні" переходять на етап масштабування виробництва. Таких "Королев" треба тисячі по всьому фронту, щоб окупанти не мали жодних шансів сховатися. Далі буде більше! Допоможіть виготовити потужні дрони для наших захисників:.

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Нагадаємо, що оператори безпілотників підрозділу "Булава" із Окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького за допомогою FPV-дронів "Дикі Шершні" відбили штурм окупантів.

Воїни знищили 4 танки та 1 БТР російських загарбників. В результаті роботи українських захисників, окупанти втратили багато живої сили та техніки.

Дивіться: 73 морський центр ССО "викурює" російських окупантів з бліндажів та нищить їхнє майно і БК дронами "Дикі шершні". ВIДЕО

Автор: 

збір (334) дрони (4690) Дрони від читачів Цензор.НЕТ (174) Дикі шершні (231)


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Топ коментарі
+12
"Дикі шершні" налетіли
Мруть кацапськії дебіли
Трохи "шершням" задонать
Поможи русню вбивать
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16.05.2024 12:22
+10
Гарна робота.
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16.05.2024 12:31
+7
Гарна комаха, та "українська електроніка" - це щось з області фантастики.
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16.05.2024 12:24
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"Дикі шершні" налетіли
Мруть кацапськії дебіли
Трохи "шершням" задонать
Поможи русню вбивать
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16.05.2024 12:22 Відповісти
Гарна комаха, та "українська електроніка" - це щось з області фантастики.
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16.05.2024 12:24 Відповісти
Гарна робота.
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16.05.2024 12:31 Відповісти
Про що це свідчить ??? Що ніяка фортифікація не збереже від КАБів. Викидання грошей на вітер. Краще б таких Шершнів виробляти за ці гроші. Коли бачу рабицю, дошки в окопах, я питаю себе "Для чого ?" Комфорт ... Якщо тримати позиції як під Авдіївкою - це зрозуміло: літо, осінь, зима, дощі, сніг. Зараз літо, то треба більше ЗВИЧАЙНИХ окопів, траншей. І це ми бачили й бачимо на "лінії суровікіна". Там немає бетону чи заліза, хоча наша авіація не працює так, як у кацапів.
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16.05.2024 12:36 Відповісти
Задонатив, тримайтесь хлопці.
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16.05.2024 12:54 Відповісти
Цікаво, як ссилку на банку скинути Шмигалю? Бо він там якісь мільярди кудись виділяє, тількі не відомо куди.

Але сам теж задонатив, справа того вартує. І інших закликаю теж задонатити.
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16.05.2024 13:00 Відповісти
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16.05.2024 13:48 Відповісти
Задонатив,але на номерах карт не вказано хто отримувач,зараз повно аферистів які збирають кошти
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16.05.2024 13:58 Відповісти
.....землянка наша в трі наката..,., Була і нема
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16.05.2024 14:14 Відповісти
Гарна цяцька-рашистам має сподобатись...
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16.05.2024 14:34 Відповісти
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=OjIgTJ-73v4 МАДЯР: Ґадя загубилася Дніпром. 7 впевнених хробаків одним запливом.
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16.05.2024 15:58 Відповісти
+ в банку
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16.05.2024 16:30 Відповісти
+
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16.05.2024 20:12 Відповісти
 
 