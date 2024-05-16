"Колоди полетіли, як сірники": гігантський FPV-дрон "Королева Шершнів" скидає 6 кілограмів вибухівки на бліндажі окупантів. ВIДЕО

Партія нових дронів "Королева Шершнів" успішно завершила тестові випробування у бойових умовах в умілих руках операторів підрозділу "BULAVA" окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького.

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"Королева Шершнів" має високий рівень локалізації - дрони зібрані із великої частини українських деталей та електроніки. Це дозволило нам зроби дрон максимально дешевим у виробництві.

Зараз "Дикі шершні" переходять на етап масштабування виробництва. Таких "Королев" треба тисячі по всьому фронту, щоб окупанти не мали жодних шансів сховатися. Далі буде більше! Допоможіть виготовити потужні дрони для наших захисників:.

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Нагадаємо, що оператори безпілотників підрозділу "Булава" із Окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького за допомогою FPV-дронів "Дикі Шершні" відбили штурм окупантів.

Воїни знищили 4 танки та 1 БТР російських загарбників. В результаті роботи українських захисників, окупанти втратили багато живої сили та техніки.

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