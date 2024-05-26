Силы обороны отбивают атаки врага в районах Волчанска и Липцев, продолжается бой недалеко от Белогоровки, - Генштаб
С начала суток больше всего враг атаковал на Покровском направлении. Также повышенная активность противника наблюдается на Харьковщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, наши воины жестко отвечают на штурмовые и наступательные действия захватчиков, уничтожают пехоту и технику.
С начала суток общее количество боевых столкновений - 57.
Обстановка на Харьковщине
По данным Генштаба, на Харьковском направлении российские оккупанты проводили восемь штурмовых и наступательных действий. Шесть раз были отброшены назад вблизи населенных пунктов Терновая и Липцы. Сейчас украинские воины продолжают отражать по одной атаке противника в районах Волчанска и Липцев. По этим же населенным пунктам, а также по районам Нескучного, Зеленого и Глубокого, враг нанес в сумме восемь авиаударов - сбросил почти два десятка управляемых авиабомб.
На Купянском направлении сегодня враг 10 раз пытался продвинуться вперед неподалеку Синьковки, Новоегоровки и Невского. Семь атак отбиты, боевые действия продолжаются. Ситуация контролируемая.
Обстановка на Востоке
На Северском направлении продолжается бой неподалеку Белогоровки. Оккупанты били неуправляемыми авиаракетами в район Спорного.
Дважды захватчики попытались атаковать на Краматорском направлении - возле Ивановского и Андреевки. В районе последнего боевое столкновение продолжается. Враг активно задействует на направлении авиацию - произошло четыре авиаудара по районам Дружбы, Часового Яра и Северного.
На Покровском направлении самая высокая на сегодня интенсивность атак врага - всего уже 24 раза российские оккупанты пытались улучшить тактическое положение. В настоящее время происходят пять боевых столкновений возле Новоалександровки и Яснобродовки, еще по одному - в районах Калинового, Сокола и Уманского.
Четыре раза с начала суток россияне прибегали к штурмовым действиям на Кураховском направлении - в районах Красногоровки, Георгиевки, Парасковиевки и Константиновки. Все атаки отражены нашими воинами.
Обстановка на Юге
На Времовском направлении враг применил восемь НАРов по району Старомайорского. Безуспешными были три атаки оккупантов - возле того же Старомайорского и в районе Раздольного.
На Ореховском направлении оккупанты ударили почти тремя десятками неуправляемых авиаракет в район Лобкового и проводили одно штурмовое действие в сторону Малой Токмачки. Захватчики получили достойный отпор и отошли.
На Приднепровском направлении количество боевых столкновений возросло до трех. Восемь КАБов российские террористы сбросили в районы Берислава, Высокого, Тягинки и Велетенского.
На остальных направлениях обстановка без особых изменений.
Обстановка на Севере
Под огнем артиллерии россиян находились 10 приграничных населенных пунктов Черниговской и Сумской областей. Среди них - Порозок, Рясное, Мирополье и Поповка.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чого тільки він не зробив з 2019 року, після Оманщини для них, щоб десь пасєрєдінє…
ФСЬО … Зеля … давай…. Пока!! Дасвіданія !! Рішення КСУ треба виконувати, а не тлумачити, усіляким фотографам, радникам, тамадам, послицям, та керівникам курсів з мінєту… з ОПУ
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-14#Text