Общие боевые потери РФ с начала войны – около 501 190 человек (+1110 за сутки), 7662 танка, 12953 артсистемы, 14803 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 501 190 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.05.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 501190 (+1110) человек,

танков - 7662 (+12) ед,

боевых бронированных машин - 14803 (+17) ед,

артиллерийских систем - 12953 (+24) ед,

РСЗО - 1083 (+1) ед,

средства ППО - 814 (+0) ед,

самолетов - 357 (+1) ед,

вертолетов - 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 10425 (+11),

крылатые ракеты - 2209 (+0),

корабли/катера - 27 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 17639 (+31) ед,

специальная техника - 2111 (+7).

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