Общие боевые потери РФ с начала войны – около 501 190 человек (+1110 за сутки), 7662 танка, 12953 артсистемы, 14803 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 501 190 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.05.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 501190 (+1110) человек,
- танков - 7662 (+12) ед,
- боевых бронированных машин - 14803 (+17) ед,
- артиллерийских систем - 12953 (+24) ед,
- РСЗО - 1083 (+1) ед,
- средства ППО - 814 (+0) ед,
- самолетов - 357 (+1) ед,
- вертолетов - 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 10425 (+11),
- крылатые ракеты - 2209 (+0),
- корабли/катера - 27 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 17639 (+31) ед,
- специальная техника - 2111 (+7).
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92! одиниці техніки, 1! пєпєлац та 1110! чумардосів за день.
Арта 25, броня 29, логістика 31.
Сукупна кількість знищеної техніки перевалила за 57 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 501 000!!! це більше, ніж таке місто як Чебоксари. Кількість населення за 2 роки зменшилась на 2000!
Только что фонд соц. и пенс. страхования, оглядываясь и дрожа, зачем-то огласил запредельную цифирь.
Из нее явствует, что на учет для получения кресла-коляски и протезов конечностей встало рекордное количество россиян; 466 тысяч "свеженьких" инвалидов.
В это количество калек, потерявших способность к самостоятельному передвижению не входят соискатели т.н. " мобильного стул-кресла с санитарным оснащением".
Это -отдельная песня. Таковых насчиталось 101 тысяча 600 особей.
"Стул -кресло" это выездной горшок, оснащенный "спец-приемником для твердых и жидких выделений". (недержание всех типов -частое следствие контузий и ранений головного и спинного мозга ).
Такое кресло позволяет калеке передвигаться на приличные расстоянии даже без общ. или частного транспорта.
Впрочем, особо обольщаться не стоит; то что именуется "спец-приемником" -это обычное подвесное ведро.
Эти цифры опять всплыли на всеобщее обозрение. У режима не хватает ума их засекретить.
Впрочем, вероятно, россия не считает, что дорого платит за капризы кремлевского упыря.
Невзоров
Пропаганда:
Из нее явствует, что на учет для получения кресла-коляски и протезов конечностей встало рекордное количество россиян; 466 тысяч "свеженьких" инвалидов.
Реальність:
На учёте Фонда социального и пенсионного страхования к концу 2023 года стояли более 466 тысяч россиян с инвалидностью, которым необходимо обеспечение креслами-колясками ... Если с 2013 по 2022 год число людей, которым требуется обеспечение средствами реабилитации, ... находилось в диапазоне от 307 до 331 тысячи, то в 2023 году оно увеличилось почти на 42% (более чем на 137 тысяч человек).
Те що інформація для інтелектуалів - пропаганда для всіх інших.
Тобі "повилазило" - що я привів слова Нєвзорова? Йому й висувай претензії!
- «Українці» з тріском натягують «вишиванку» на сраку;
«граждане Британии» їдять, матюкаючись, «чёртову авсянку»;
«граждане США» постійно поправляють на голові ковбойський капелюх з лопуха;
«Германии» - через раз згадують про «гамбургери», не знаючи, що до Гамбурга вони не мають ніякого стосунку, бо придумані в Канзасі;
"Французи" вважають що "арманьяк" придумали емігранти-вірмени;
А «граждане Сингапура», взагалі, носять лапті з кокосового лика, а не з липового чи вербового…
А "ВнутріМКАДівські румуни" тут удають великих любителів мамалиги…
Лежу и слышу как жена
Со всей семьёю делит шкуру
В бою убитого меня!
Жена и тёща подгоняют:
"Иди скорей в военкомат!"
Рюкзак мне старый собирают:
Буханку, кружку, "Доширак"...
"Не вздумай сдуру в плен сдаваться!
И без вести не пропади!
Чтоб труп оформили - как надо!
И "гробовые" к нам пришли!
Не шуткали: СЕМЬ МИЛЛИОНОВ!
Мы купим всё, что захотим!
Кредиты наши все закроем!
А летом все поедем в Крым!"
Жена кричит: "Куплю машину!"
Сынишка: "Новый самокат!"
А тестю - новую теплицу
И самогонный аппарат!
Вот тесть кричит: "Ты будь героем!
В атаку первым там иди!"
И тут я, наконец-то, понял
Как много значу для семьи!...
(Андрей Поляков)