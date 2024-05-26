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Новини
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 501 190 осіб (+1110 за добу), 7662 танки, 12953 артсистеми, 14803 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 501 190 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.05.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 501190 (+1110) осіб,
  • танків ‒ 7662 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14803 (+17) од,
  • артилерійських систем – 12953 (+24) од,
  • РСЗВ – 1083 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 814 (+0) од,
  • літаків – 357 (+1) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10425 (+11),
  • крилаті ракети ‒ 2209 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 17639 (+31) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2111 (+7).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Упродовж доби Сили оборони півдня ліквідували 78 окупантів і 31 одиницю озброєння й військової техніки росіян

Втрати РФ

Автор: 

армія рф (17309) Генштаб ЗС (6549) ліквідація (3908) знищення (7199)


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Топ коментарі
+27
Минув 3745 день москальсько-української війни.
92! одиниці техніки, 1! пєпєлац та 1110! чумардосів за день.
Арта 25, броня 29, логістика 31.
Сукупна кількість знищеної техніки перевалила за 57 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 501 000!!! це більше, ніж таке місто як Чебоксари. Кількість населення за 2 роки зменшилась на 2000!
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26.05.2024 08:05
+26
У россии есть шанс породить истинно национальный вид спорта: гонки с препятствиями на инвалидных колясках и креслах с "санитарным оснащением".

Только что фонд соц. и пенс. страхования, оглядываясь и дрожа, зачем-то огласил запредельную цифирь.
Из нее явствует, что на учет для получения кресла-коляски и протезов конечностей встало рекордное количество россиян; 466 тысяч "свеженьких" инвалидов.
В это количество калек, потерявших способность к самостоятельному передвижению не входят соискатели т.н. " мобильного стул-кресла с санитарным оснащением".
Это -отдельная песня. Таковых насчиталось 101 тысяча 600 особей.
"Стул -кресло" это выездной горшок, оснащенный "спец-приемником для твердых и жидких выделений". (недержание всех типов -частое следствие контузий и ранений головного и спинного мозга ).
Такое кресло позволяет калеке передвигаться на приличные расстоянии даже без общ. или частного транспорта.
Впрочем, особо обольщаться не стоит; то что именуется "спец-приемником" -это обычное подвесное ведро.

Эти цифры опять всплыли на всеобщее обозрение. У режима не хватает ума их засекретить.
Впрочем, вероятно, россия не считает, что дорого платит за капризы кремлевского упыря.
Невзоров
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26.05.2024 08:30
+22
Пришла с военкомата мне повестка...
Лежу и слышу как жена
Со всей семьёю делит шкуру
В бою убитого меня!

Жена и тёща подгоняют:
"Иди скорей в военкомат!"
Рюкзак мне старый собирают:
Буханку, кружку, "Доширак"...

"Не вздумай сдуру в плен сдаваться!
И без вести не пропади!
Чтоб труп оформили - как надо!
И "гробовые" к нам пришли!

Не шуткали: СЕМЬ МИЛЛИОНОВ!
Мы купим всё, что захотим!
Кредиты наши все закроем!
А летом все поедем в Крым!"

Жена кричит: "Куплю машину!"
Сынишка: "Новый самокат!"
А тестю - новую теплицу
И самогонный аппарат!

Вот тесть кричит: "Ты будь героем!
В атаку первым там иди!"
И тут я, наконец-то, понял
Как много значу для семьи!...
(Андрей Поляков)
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26.05.2024 08:37
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Снаряди Павела вже доіхали? -- бо хлопці кажуть - вони по нас 10 - ми 1
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26.05.2024 08:02 Відповісти
Ещё нет. Как доедут, узнаешь по кацапским воплям. А сейчас уже не один к десяти. Со снарядами намного получше стало.
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26.05.2024 08:21 Відповісти
Вчора офіцер з Часіка - вони 12 - ми 1 - може десь і краще - він за себе
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26.05.2024 08:26 Відповісти
Кацапня скулит, что у нас проблем со снарядами не наблюдается.
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26.05.2024 08:31 Відповісти
Ну то тобі б так хотілося , ботва
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26.05.2024 10:38 Відповісти
Шо хотілося? - солдати з передка а кому тоді довіряти?
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26.05.2024 10:57 Відповісти
Як це кому? Звісно, простроченому щеневтіку. Він офіційно заявив, що вистачає і дронів і снарядів.
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26.05.2024 11:29 Відповісти
Минув 3745 день москальсько-української війни.
92! одиниці техніки, 1! пєпєлац та 1110! чумардосів за день.
Арта 25, броня 29, логістика 31.
Сукупна кількість знищеної техніки перевалила за 57 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 501 000!!! це більше, ніж таке місто як Чебоксари. Кількість населення за 2 роки зменшилась на 2000!
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26.05.2024 08:05 Відповісти
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26.05.2024 08:06 Відповісти
У россии есть шанс породить истинно национальный вид спорта: гонки с препятствиями на инвалидных колясках и креслах с "санитарным оснащением".

Только что фонд соц. и пенс. страхования, оглядываясь и дрожа, зачем-то огласил запредельную цифирь.
Из нее явствует, что на учет для получения кресла-коляски и протезов конечностей встало рекордное количество россиян; 466 тысяч "свеженьких" инвалидов.
В это количество калек, потерявших способность к самостоятельному передвижению не входят соискатели т.н. " мобильного стул-кресла с санитарным оснащением".
Это -отдельная песня. Таковых насчиталось 101 тысяча 600 особей.
"Стул -кресло" это выездной горшок, оснащенный "спец-приемником для твердых и жидких выделений". (недержание всех типов -частое следствие контузий и ранений головного и спинного мозга ).
Такое кресло позволяет калеке передвигаться на приличные расстоянии даже без общ. или частного транспорта.
Впрочем, особо обольщаться не стоит; то что именуется "спец-приемником" -это обычное подвесное ведро.

Эти цифры опять всплыли на всеобщее обозрение. У режима не хватает ума их засекретить.
Впрочем, вероятно, россия не считает, что дорого платит за капризы кремлевского упыря.
Невзоров
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26.05.2024 08:30 Відповісти
Чим відрізняється пропаганда від реальності і чому до будь-якої інформації потрібно ставиться критично.

Пропаганда:
Из нее явствует, что на учет для получения кресла-коляски и протезов конечностей встало рекордное количество россиян; 466 тысяч "свеженьких" инвалидов.

Реальність:
На учёте Фонда социального и пенсионного страхования к концу 2023 года стояли более 466 тысяч россиян с инвалидностью, которым необходимо обеспечение креслами-колясками ... Если с 2013 по 2022 год число людей, которым требуется обеспечение средствами реабилитации, ... находилось в диапазоне от 307 до 331 тысячи, то в 2023 году оно увеличилось почти на 42% (более чем на 137 тысяч человек).
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26.05.2024 11:19 Відповісти
Для "критичного ставлення" потрібен ІНТЕЛЕКТ
Те що інформація для інтелектуалів - пропаганда для всіх інших.
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26.05.2024 11:56 Відповісти
"Du-te în fund!"
Тобі "повилазило" - що я привів слова Нєвзорова? Йому й висувай претензії!
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26.05.2024 12:06 Відповісти
Не дякуйте. Я завжди готовий допомогти виправити неточність і тобі і твоєму Нєвзорову.
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26.05.2024 12:31 Відповісти
-Чим відрізняються мордвин та удмурт з чувашом, від «граждан» України Британії, США, Німеччини, Франції на «Цензорі»?
- «Українці» з тріском натягують «вишиванку» на сраку;
«граждане Британии» їдять, матюкаючись, «чёртову авсянку»;
«граждане США» постійно поправляють на голові ковбойський капелюх з лопуха;
«Германии» - через раз згадують про «гамбургери», не знаючи, що до Гамбурга вони не мають ніякого стосунку, бо придумані в Канзасі;
"Французи" вважають що "арманьяк" придумали емігранти-вірмени;
А «граждане Сингапура», взагалі, носять лапті з кокосового лика, а не з липового чи вербового…

А "ВнутріМКАДівські румуни" тут удають великих любителів мамалиги
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26.05.2024 12:38 Відповісти
Це Прапор Бельгії (сьогодні навчаю вас безкоштовно
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26.05.2024 12:48 Відповісти
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26.05.2024 13:02 Відповісти
Коли вони вже ***** закінчаться? цеж просто геноцид орків на нашій землі,а вони все лізуть і лізуть
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26.05.2024 08:12 Відповісти
у них на болотах нехилая финансовая составляющая - бабы сами мужей выгоняют на рекрутинговые пункты... или хорошая з/п, или лада-калина посмертно
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26.05.2024 08:18 Відповісти
Пришла с военкомата мне повестка...
Лежу и слышу как жена
Со всей семьёю делит шкуру
В бою убитого меня!

Жена и тёща подгоняют:
"Иди скорей в военкомат!"
Рюкзак мне старый собирают:
Буханку, кружку, "Доширак"...

"Не вздумай сдуру в плен сдаваться!
И без вести не пропади!
Чтоб труп оформили - как надо!
И "гробовые" к нам пришли!

Не шуткали: СЕМЬ МИЛЛИОНОВ!
Мы купим всё, что захотим!
Кредиты наши все закроем!
А летом все поедем в Крым!"

Жена кричит: "Куплю машину!"
Сынишка: "Новый самокат!"
А тестю - новую теплицу
И самогонный аппарат!

Вот тесть кричит: "Ты будь героем!
В атаку первым там иди!"
И тут я, наконец-то, понял
Как много значу для семьи!...
(Андрей Поляков)
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26.05.2024 08:37 Відповісти
це нормально !!! добрий кацап - мертвий кацап !!
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26.05.2024 08:18 Відповісти
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26.05.2024 09:17 Відповісти
Ха..Так и вижу-как Кабздон приветливо машет париком своим фоловерам.
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26.05.2024 09:23 Відповісти
Хіба що голос зірве. Але й тоді проблем ніт - є ще ж "Хір Алєксандрова".
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26.05.2024 15:10 Відповісти
А як правильно "Хір алєксандрова" чи "Хєр александрова"?
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26.05.2024 21:10 Відповісти
А як Ви думаєте? (с)
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26.05.2024 21:20 Відповісти
В принципі "какя разніца, как називаєтся" (с), важливо де той хір з хєром зараз.
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26.05.2024 21:23 Відповісти
Спершу я подумав так і написати: Акакаяразніца? (с), але потім передумав.
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27.05.2024 00:48 Відповісти
 
 