Упродовж доби Сили оборони півдня ліквідували 78 окупантів і 31 одиницю озброєння й військової техніки росіян

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. За добу знищено 78 окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Сили оборони півдня.

Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 78 осіб.

Також росіяни втратили 31 одиницю озброєння та військової техніки, зокрема:

2 реактивні системи залпового вогню;

1 танк;

6 гармат;

2 міномети;

14 одиниць авто-бронетехніки;

6 човнів.

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Крім того, українські захисники знищили польовий пункт боєпостачання, спостережний пункт та пункт управління БпЛА.