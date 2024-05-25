Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 500 080 осіб (+1140 за добу), 7 650 танків, 12 929 артсистем, 14 786 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 500 080 російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.05.24 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 500080 (+1140) осіб,
- танків - 7650 (+15) од,
- бойових броньованих машин - 14786 (+11) од,
- артилерійських систем - 12929 (+27) од,
- РСЗВ - 1082 (+2) од,
- засоби ППО - 814 (+1) од,
- літаків - 356 (+0) од,
- гелікоптерів - 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10414 (+4),
- крилаті ракети - 2209 (+0),
- кораблі /катери - 27 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 17608 (+39) од,
- спеціальна техніка - 2104 (+3)
"УВАГА! У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - БпЛА оперативно-тактичного рівня. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі. Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
Топ коментарі
+55 ZoV KobZona
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+48 Михаил Сергиенко #582158
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+36 Олександр ВАЛОВИЙ
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Злодіїв, катів,
Вбивць і крадіїв!
Півмільйона їжі для круків,
Їжі для вовків
І для хробаків!
Як би не намагався єрмак з татаровим за участі ухилянта зелі нагадити ЗСУ та Україні, Українці продовжують ЗАХИЩАТИ РІДНУ УКРАЇНУ!!
Смерть московітам та та ЖДУНам ригоАНАЛЬНИМ з ВРУ !
Слава Україні! 500,000 орків з московії закобзонили Українці!!
Длина такой колонны (если по 4 рыла в ряд) около 125 км. Слава ЗСУ !!!
а если лёжа по четыре в ряд - то длинна этого шедевра будет ≈212км 534м...!
Героям слава !!!!!
твою премиюпервые пол-миллиона! Дай бог не последняя!
только хочется качественный - интересный - красивый...!!!
"Бо ж погані вони - москалі!" (с)
13 квітня 1961 року, ранок. Один гуцул каже іншому:
- Дмитре, а ви чули? Москалі в Космос полетіли!
- Що, усі?
до того ж можна почитати що пишуть московити у своїх тєлєгах
Суббота 18 мая 2024г., в утреннем отчете секретарю Совета Безопасности РФ Николаю Патрушеву безвозвратные военно-оперативные потери живой силы
личного состава ВС РФ- 489884 человека
. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня. Эта цифра
без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, вторник 1 августа это
76192 погибших. Большинство российских ЧВК перешли под контроль министерства обороны РФ и их потери теперь есть неотъемлемой частью общих потерь, с 1 августа отдельный подсчёт не ведётся.
з нею неможливо боротися, фізично.
поки, сама себе не вижере, не заспокоїться.
або витравити хімією, або спалити напалмом.
98! одиниць техніки та 1140! чумардосів за день.
Арта 29, броня 26, логістика 39
Ліквідовані москалі перевалили за 500 000, сукупна арта за 14 000.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 500 000!!! це більше, ніж таке місто як Чебоксари. Кількість населення за 2 роки зменшилась на 2000!
Особливо коли черговому кацапоїду рве попу від слова ЛІКВІДОВАНІ НАЗАВЖДИ!!!
Я просто кожен ранок з кавою кайфую від кацапської пінічної атаки...
Так тримати!!!
Просто вірте в ЗСУ і допомагайте. 3 дні, які москалі відводили на взяття Києва тягнуться вже 750 днів, а до взяття Києва більше ніж "Як до Києва рачки" ))
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/world/295539_1716614775
Пророча картина Верещагіна. Черепа російських солдатів на тлі українського прапора.
Там розумних збирають….
Воєнний злочинець гадить прямо під себе, чемодани наповнені отими 500.000 орками, як біоМотлохом…
Вялічіє СРУСЬкага міфа…
Слава Захисникам України та їх Родинам!! Це їх, важка та вимушена робота з очищення СВІТУ від московитів, що вдерлися в Україну!
В РФ за 2023 год отмечается резкий рост на 42% - более чем на 137 тысяч человек россиян, которым требовались кресла-каталки, кресла-стулья и протезы ног.