Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 500 080 осіб (+1140 за добу), 7 650 танків, 12 929 артсистем, 14 786 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 500 080 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.05.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 500080 (+1140) осіб,

танків - 7650 (+15) од,

бойових броньованих машин - 14786 (+11) од,

артилерійських систем - 12929 (+27) од,

РСЗВ - 1082 (+2) од,

засоби ППО - 814 (+1) од,

літаків - 356 (+0) од,

гелікоптерів - 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10414 (+4),

крилаті ракети - 2209 (+0),

кораблі /катери - 27 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 17608 (+39) од,

спеціальна техніка - 2104 (+3)

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"УВАГА! У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - БпЛА оперативно-тактичного рівня. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі. Дані уточнюються", - додають у Генштабі.