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Новини Фото Війна
10 560 98

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 500 080 осіб (+1140 за добу), 7 650 танків, 12 929 артсистем, 14 786 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 500 080 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.05.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 500080 (+1140) осіб,
  • танків - 7650 (+15) од,
  • бойових броньованих машин - 14786 (+11) од,
  • артилерійських систем - 12929 (+27) од,
  • РСЗВ - 1082 (+2) од,
  • засоби ППО - 814 (+1) од,
  • літаків - 356 (+0) од,
  • гелікоптерів - 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10414 (+4),
  • крилаті ракети - 2209 (+0),
  • кораблі /катери - 27 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 17608 (+39) од,
  • спеціальна техніка - 2104 (+3)

Читайте на "Цензор.НЕТ": На півдні за добу знищено майже 100 окупантів та відбито 11 ворожих штурмів, - Сили оборони

ліквідація військ РФ за добу

"УВАГА! У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - БпЛА оперативно-тактичного рівня. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі. Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17373) Генштаб ЗС (6574) ліквідація (3920) знищення (7235)


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Топ коментарі
+55
Колонна дохлых свинособак в чёрных пакетах идёт на концерт кабздона.
Длина такой колонны (если по 4 рыла в ряд) около 125 км. Слава ЗСУ !!!
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25.05.2024 08:04
+48
Півмільйона дохлих москалів

Злодіїв, катів,

Вбивць і крадіїв!

Півмільйона їжі для круків,

Їжі для вовків

І для хробаків!
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25.05.2024 08:01
+36
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Як би не намагався єрмак з татаровим за участі ухилянта зелі нагадити ЗСУ та Україні, Українці продовжують ЗАХИЩАТИ РІДНУ УКРАЇНУ!!
Смерть московітам та та ЖДУНам ригоАНАЛЬНИМ з ВРУ !
Слава Україні! 500,000 орків з московії закобзонили Українці!!
показати весь коментар
25.05.2024 08:03
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Правила форума Рада форумчан
Півмільйона дохлих москалів

Злодіїв, катів,

Вбивць і крадіїв!

Півмільйона їжі для круків,

Їжі для вовків

І для хробаків!
показати весь коментар
25.05.2024 08:01 Відповісти
вчора казав - на ранок буде півляма гарних рузьких
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25.05.2024 08:13 Відповісти
Також цікаво було взнати, яка кількість з того півмільйона залишилась живими, але нездатними воювати далі. Такі, можливо, ще корисніші, бо як-неяк навантажують кацапський бюджет.
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25.05.2024 08:20 Відповісти
Не так кацапський бюджет, як кацапські електрички.
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25.05.2024 09:06 Відповісти
невідомо але враховуючи що московити ложили в більшості випадків на евакуацію поранених думаю там фіфті-фіфті
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25.05.2024 09:14 Відповісти
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Як би не намагався єрмак з татаровим за участі ухилянта зелі нагадити ЗСУ та Україні, Українці продовжують ЗАХИЩАТИ РІДНУ УКРАЇНУ!!
Смерть московітам та та ЖДУНам ригоАНАЛЬНИМ з ВРУ !
Слава Україні! 500,000 орків з московії закобзонили Українці!!
показати весь коментар
25.05.2024 08:03 Відповісти
Супер!І артсистеми вже майже 13 000,і танчики наближаються до 7000!!!!
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25.05.2024 08:10 Відповісти
8000!!!
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25.05.2024 09:15 Відповісти
спасибів вам,шановні австрійці за дяку! продовжуй дякувати і надалі,хер естеррайхішен!
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25.05.2024 09:12 Відповісти
Ну, не заплакав, то хоть скривився, і за те, дякуємо!
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25.05.2024 10:28 Відповісти
Колонна дохлых свинособак в чёрных пакетах идёт на концерт кабздона.
Длина такой колонны (если по 4 рыла в ряд) около 125 км. Слава ЗСУ !!!
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25.05.2024 08:04 Відповісти
ну это наверное колонна стоя...)))
а если лёжа по четыре в ряд - то длинна этого шедевра будет ≈212км 534м...!
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25.05.2024 08:13 Відповісти
А якщо лежачі по одному, то ~ 850 км
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25.05.2024 08:25 Відповісти
Тобто суб'єктивно до Києва дійшли ))
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25.05.2024 08:48 Відповісти
Можно и так считать. Средний вес- 80 кг. Итого 40000 тонн биомусора. Примерно так:
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25.05.2024 08:35 Відповісти
приблизительно 100 тонн пепла....10 фур самосвальных при условии если от погорелого орка остается 200 г
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25.05.2024 13:27 Відповісти
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25.05.2024 08:15 Відповісти
Страшно дивитися на цей мрак ходячих мертвяків із кацапії 🙄
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25.05.2024 11:15 Відповісти
Потрібно бити - бо ***** кому на планеті Земля - такии біомусор потрібен
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25.05.2024 08:06 Відповісти
Хіба хробакам.
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26.05.2024 04:11 Відповісти
Вітаю, шановне панство!!!!!
Героям слава !!!!!
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25.05.2024 08:11 Відповісти
За твою премию первые пол-миллиона! Дай бог не последняя!

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25.05.2024 08:13 Відповісти
ДЯКУЄМО ЗСУ!!!!! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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25.05.2024 08:15 Відповісти
дайте рекламный плакат Юбилейного концерта Кабздона...!!!

только хочется качественный - интересный - красивый...!!!
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25.05.2024 08:15 Відповісти
ЗСУ - ТИТАНИ!!!
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25.05.2024 08:17 Відповісти
Або затягнула на дно світового океану ))
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25.05.2024 08:50 Відповісти
Бажано без скафандрів. Бо ще якусь планетку загадять та споплюжать.
"Бо ж погані вони - москалі!" (с)
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25.05.2024 11:44 Відповісти
Нагадався давній анекдот.
13 квітня 1961 року, ранок. Один гуцул каже іншому:
- Дмитре, а ви чули? Москалі в Космос полетіли!
- Що, усі?
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26.05.2024 04:15 Відповісти
Патєрь нєт!
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25.05.2024 08:22 Відповісти
Враховуючи історичний досвід мені здавалось що коли втрати кацапів досягнуть 300 тисяч вони врешті помітять що йде війна і зададуться питанням навіщо воно їм треба такою ціною. Так було раніше. Наприклад в 1905 та 1917. Але ******* кацапи це "щось"! Лише на 390 тисяч вони відреагували разовим розклеюванням листівок з вимогою припинити бійню на стовпах в москві та пітері. Ось вже їх втрати перевищили 500 тисяч. І яка ж реакція населення? Схоже кацапам пофіг. Це дійсно азіатський підхід в своєму найбільш цинічному ставленні до втрати своїх солдат...
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25.05.2024 08:24 Відповісти
Втрати це те що в результаті ураження перестало рухатись і приймати участь в війні. На початок війни з 1 млн. 80 тисяч військових ********** 370 тисяч були елітні штурмові частини заточені на захоплення. Решта це внутрішні війська та прикордонники. Ми вже знищили ударну професійну армію півтора рази. Ті що воюють сьогодні це "заготовки" або як їх називають "мобіки". Тому чим довше буде війна тим більшими будуть втрати наступаючих кацапів. При наступі мінімальні втрати наступаючих 5 до 1. На деяких напрямках втрати кацапів досягали 18 до 1. Тому "байки" про "бєсконєчний рєсурс" і перевагу в людській силі це дійсно байки. Кацапи закінчаться раніше...
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25.05.2024 08:49 Відповісти
серед тих 500 тис не всі убиті. але без руки-ноги сильно не повоюєш.
до того ж можна почитати що пишуть московити у своїх тєлєгах

Суббота 18 мая 2024г., в утреннем отчете секретарю Совета Безопасности РФ Николаю Патрушеву безвозвратные военно-оперативные потери живой силы

личного состава ВС РФ- 489884 человека

. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня. Эта цифра

без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, вторник 1 августа это

76192 погибших. Большинство российских ЧВК перешли под контроль министерства обороны РФ и их потери теперь есть неотъемлемой частью общих потерь, с 1 августа отдельный подсчёт не ведётся.
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25.05.2024 08:52 Відповісти
Ви правда вірите, що можна ось так запросто почитати стенограми совбезу рф? Вас же просто тролять.
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25.05.2024 10:34 Відповісти
Население радостно пропивает гробовые. Реакция будет с лагом по времени, когда бабло закончится.
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25.05.2024 08:59 Відповісти
поезд с пассажирами на концерт Кобзона прибывает в Рязань 10-го июня. Просьба пассажирам быть готовым к посадке. Вещи можно не брать.
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25.05.2024 08:32 Відповісти
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25.05.2024 08:32 Відповісти
це, як сарана.
з нею неможливо боротися, фізично.
поки, сама себе не вижере, не заспокоїться.
або витравити хімією, або спалити напалмом.
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25.05.2024 08:34 Відповісти
Неможливо, але ЗСУ справляються )) 3 дні тягнуться вже 750 днів. Слава ЗСУ!
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25.05.2024 08:54 Відповісти
Минув 3744 день москальсько-української війни.
98! одиниць техніки та 1140! чумардосів за день.
Арта 29, броня 26, логістика 39
Ліквідовані москалі перевалили за 500 000, сукупна арта за 14 000.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 500 000!!! це більше, ніж таке місто як Чебоксари. Кількість населення за 2 роки зменшилась на 2000!
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25.05.2024 08:39 Відповісти
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25.05.2024 08:42 Відповісти
Вчора було рівно 25 місяців з початку повномасштабного вторгнення. Тобто усереднено по 20 000 чумардосів на місяць. Сьогодні пів мільйона знищених москальських військових. Слава Україні!!!
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25.05.2024 08:45 Відповісти
не будь Божою коровою друже! 500000 це вбиті+поранені,а вбитої русні там не більше третини. зрозумів? да..і не продави диван від надмірних емоцій!
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25.05.2024 09:11 Відповісти
Дякую, що переживаєш про мій диван. Він в порядку, він дома, а я поки ні ...
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25.05.2024 09:17 Відповісти
а де ж ти? в екзилі? тому й пишеш тут такі недалекі пости? таке враження,що ти інопланетянин....
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25.05.2024 09:20 Відповісти
Я в ЗСУ, а тебе пам'ятаю на форумі, любиш залишати свої випорожнення тут ... За кораблем!
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25.05.2024 09:24 Відповісти
в ЗСУ??? і тупо не розумієш елементарних речей про війну і дії ЗСУ?? і що це в тебе за ЗСУ,якщо ти сидиш тут днями? чи просто тупо набрехав?
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25.05.2024 09:39 Відповісти
Гошааа, я не буду з тобою сперечатись і щось доказувати. Тема про втрати постійно з'являється в цій щоденній гілці форума. Кожен раз пояснювати набридло. Якщо цікаво зайди хоча би у вчорашній форум, там це теж було. А якщо копнути глибше, то нема тижня, щоб ця тема не піднімалась тут.
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25.05.2024 09:45 Відповісти
Друже! "Забий" на кацапоїда...
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25.05.2024 09:53 Відповісти
- ти кращий
Особливо коли черговому кацапоїду рве попу від слова ЛІКВІДОВАНІ НАЗАВЖДИ!!!
Я просто кожен ранок з кавою кайфую від кацапської пінічної атаки...
Так тримати!!!
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25.05.2024 12:19 Відповісти
Из этих раненых еще часть возвращаются в строй после лечения. Аналогично и техника после ремонта.
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25.05.2024 10:32 Відповісти
Ви з Гошею в одному офісі сидите? Він тебе лайкає, ти його ))
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25.05.2024 10:40 Відповісти
Это что факториал?
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25.05.2024 10:35 Відповісти
Колосальні втрати, а вони все лізуть. *уйло пішло ва-банк. Його так просто не зупиниш. Союзникам таки доведеться заводити сюди війська..
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25.05.2024 08:43 Відповісти
Цитата: Його так просто не зупиниш.
Просто вірте в ЗСУ і допомагайте. 3 дні, які москалі відводили на взяття Києва тягнуться вже 750 днів, а до взяття Києва більше ніж "Як до Києва рачки" ))
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25.05.2024 08:57 Відповісти
821 доба - 500 000 чумардосів.
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25.05.2024 11:09 Відповісти
Щиро вітаю зі святом пів ляма кацапошашликів! Дякуємо ЗСУ!
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25.05.2024 08:44 Відповісти
500 tysiac ubytyx i ecio gde to stolko budet tiazelo ranenix kotoryje uze nebudet vojevat u kacapov.Bolsinstve bomzovskoj rosiji zarabatyvajet gde to 300 dolarov,tak poka naxodit novyx durakov na vojnu
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25.05.2024 08:52 Відповісти
ні не так. дані генштабу це вбити+ поранені. з названої цифри,вбитої русні десь 1/3,не більше...
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25.05.2024 09:09 Відповісти
малоросс иди на путина...
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25.05.2024 09:30 Відповісти
Ты ещё и оптимист
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25.05.2024 11:17 Відповісти
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25.05.2024 09:04 Відповісти
По данным чиновника, на данный момент в Германии находится почти 1 млн беженцев из Украины. Из них около 200 тысяч, предположительно, являются уклонистами. Министр назвал такую ситуацию "неприемлемой". "Неприемлемо, что мы принимаем их и позволяем им уклоняться от обязательной военной службы", - сказал Германн. Он считает неправильным тот факт, что Берлин, с одной стороны, поддерживает Украину в ее борьбе с российской агрессией, а с другой стороны, укрывает у себя уклонистов. Для решения проблемы чиновник предлагает лишить выплат мужчин Украины призывного возраста.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/world/295539_1716614775
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25.05.2024 09:07 Відповісти
А що, ухилянти ще й виплати отримують? Типу, як постраждалі від війни? І мабуть отой херой з Одеси, що узяв рейхстаг дроном з власовським прапорцем?
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25.05.2024 09:46 Відповісти
А ви усе просвіщаєте… Вам би, в оту ОПУ, просвітителем влаштуватися для зелєрмаків
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25.05.2024 10:39 Відповісти
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25.05.2024 09:13 Відповісти
Маємо опрокинути мем "баби еще наражают" шляхом массовового застосування дронів та касетників. У андрофагів і так демографічна невдача та заміщення етносу. Іншого вибору ми не маємо.
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25.05.2024 09:19 Відповісти
Таджики нарожают умних таджиков - а кацапи пускай подыхают
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25.05.2024 12:29 Відповісти
Дякуємо ЗСУ за цей визначний результат. Вашою мужністю та самопожертвою, день за днем.
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25.05.2024 09:57 Відповісти
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25.05.2024 10:01 Відповісти
500 080 осіб вбитими та пораненими. Це навіть неможливо уявити таку кількість, якщо б зібрати їх в одне місце. Навіть одні черепа вбитих москалів.

Пророча картина Верещагіна. Черепа російських солдатів на тлі українського прапора.

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25.05.2024 10:02 Відповісти
Не потрібно це представляти. Адже доведеться уявити і свої втрати. Логіка підказує, що вони не менші.
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25.05.2024 10:30 Відповісти
По законам війни, ті, які захищаються несуть втрати в 3-4 рази менші.
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25.05.2024 10:32 Відповісти
Вам би, до зелієрмака в ОПУ, у помічники! Щоб їх просвітити…
Там розумних збирають….
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25.05.2024 10:37 Відповісти
Це якщо сили приблизно рівні. А не коли прилітають КАБи по 1,5 тонни.
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25.05.2024 10:38 Відповісти
Історичний досвід - наступаюча сторона завжди втрачає у 3-5 разів більше, якщо тільки не прорвано фронт, з оточенням угруповань. Коли це кацапи у нас фронт прорвали? Так що кацапчику - йди за координатами "Мацкви".
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25.05.2024 10:37 Відповісти
Менші. Значно менші. Крім того, нашу тактичну медицину навіть порівнювати не можна з кацапським "бінтом", "жгутом" і "йодом".
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25.05.2024 11:37 Відповісти
Логіка підказує, що їх тактична медицина не може бути гіршою.
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25.05.2024 11:41 Відповісти
Ага. Саме тому кацапські "підранки" масово здійснюють самогубство. Тут таких відосів багато... А ще дуже радіють коли вдається "затрофеїти" українську аптечку...
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25.05.2024 11:59 Відповісти
Якщо орієнтуватися не на логіку, а на відосики , то Ви праві звичайно.
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25.05.2024 12:02 Відповісти
Де логіка в "заградотрядах", "мясних штурмах" і "обнулєніі" тих хто відмовився приймати в них участь?
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25.05.2024 12:13 Відповісти
Теж відосики?
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25.05.2024 12:16 Відповісти
Ні. Їх соціальні мережі. Став собі VPN і влазь. Там "всьо чудєсатєє і чудасатєє" з кожним днем.
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25.05.2024 13:17 Відповісти
Влазив. Там одні кажуть, що все погано, інші - все добре. Один одного називають ЦИПСО (путіна/зеленського). Коментарі в мережі це не об'єктивний критерій.
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25.05.2024 13:54 Відповісти
Там така ж каша в головах як і на їхньому тв. У нас же все просто "Смерть фашистським окупантам".
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25.05.2024 16:15 Відповісти
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25.05.2024 10:54 Відповісти
Це ювілейна цифра, ящщєтаю 😅 Можна й чарочку підняти, за вічне пекло скаженій псоті
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25.05.2024 10:18 Відповісти
Слава нашим рідним ЗСУ!
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25.05.2024 10:30 Відповісти
У прутіна пішли дивні лінії, але зовсім не червоні, проте ж і смердючі…
Воєнний злочинець гадить прямо під себе, чемодани наповнені отими 500.000 орками, як біоМотлохом…
Вялічіє СРУСЬкага міфа…
Слава Захисникам України та їх Родинам!! Це їх, важка та вимушена робота з очищення СВІТУ від московитів, що вдерлися в Україну!
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25.05.2024 10:35 Відповісти
Броня 26 одиниць найменше в цьому місяці, проте на разі 30 240 чумардосів, попередній мічяний рекорд 29 970 грудень 23-го
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25.05.2024 11:13 Відповісти
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25.05.2024 11:50 Відповісти
З повідомлень ЗМІ:

В РФ за 2023 год отмечается резкий рост на 42% - более чем на 137 тысяч человек россиян, которым требовались кресла-каталки, кресла-стулья и протезы ног.
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25.05.2024 12:40 Відповісти
просто цікаво: коли наступні півмільона?
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25.05.2024 14:53 Відповісти
 
 