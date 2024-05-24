На півдні за добу знищено майже 100 окупантів та відбито 11 ворожих штурмів, - Сили оборони
Минулої доби, 23 травня, на півдні Сили оборони ліквідували 98 окупантів і 37 одиниць озброєння й військової техніки росіян.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборони півдня.
"Протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 98 осіб. Також ворог втратив 37 одиниць озброєння та військової техніки, з них:
- 1 реактивна система залпового вогню;
- 7 гармат;
- 2 міномети;
- 22 одиниці автобронетехніки;
- 2 розвідувальні БпЛА;
- 3 човни.
Знищено польовий пункт боєпостачання, спостережний пункт, 2 пункти управління БпЛА та бліндаж.
Протягом минулої доби на Оріхівському напрямку окупанти здійснили 2 безуспішні штурми, з них 1 в районі Старомайорського та 1 в районі Роботиного. На лівобережжі Дніпра тимчасово окупованої Херсонщини ворог здійснив 9 штурмів. Зазнавши втрат, відійшов на свої вихідні позиції.
Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 498 940 осіб.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль