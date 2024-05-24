На півдні за добу знищено майже 100 окупантів та відбито 11 ворожих штурмів, - Сили оборони

Минулої доби, 23 травня, на півдні Сили оборони ліквідували 98 окупантів і 37 одиниць озброєння й військової техніки росіян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборони півдня.

"Протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 98 осіб. Також ворог втратив 37 одиниць озброєння та військової техніки, з них:

1 реактивна система залпового вогню;

7 гармат;

2 міномети;

22 одиниці автобронетехніки;

2 розвідувальні БпЛА;

3 човни.

Знищено польовий пункт боєпостачання, спостережний пункт, 2 пункти управління БпЛА та бліндаж.

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Протягом минулої доби на Оріхівському напрямку окупанти здійснили 2 безуспішні штурми, з них 1 в районі Старомайорського та 1 в районі Роботиного. На лівобережжі Дніпра тимчасово окупованої Херсонщини ворог здійснив 9 штурмів. Зазнавши втрат, відійшов на свої вихідні позиції.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 498 940 осіб.