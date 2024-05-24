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Росіяни не просто штурмують Часів Яр, вони його знищують. КАБами компенсують нестачу наступальних озброєнь, - пресофіцер 26-ї бригади Калашніков

Росіяни знищують Часів Яр

Російські загарбники сконцентрували свої зусилля біля у районі Часового Яру, поблизу Кліщіївки та Андріївки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів начальник пресслужби 26 артбригади Олег Калашніков.

Російські військові знищують Часів Яр своєю "терористичною практикою", а не просто штурмують його. Для цього задіюють усі наявні ресурси.

 "На сьогодні можемо бачити, що він штурмує механізованою складовою", - зазначив Калашніков.

Разом з авіацією ворог активно застосовує системи РСЗВ. Артилерійських потужностей росіянам не вистачає для ударів по місту, тому застосовують КАБи. За словами речника, подібне спостерігалося в Авдіївці. 

"Від 30 до 50 за добу саме на нашому напрямку", - каже Калашніков.

Нагадаємо, днями аналітики DeepState повідомили, що росіяни просунулися біля міста Часів Яр, а також у Кліщіївці та Красногорівці Донецької області.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 10 бронемашин та понад 50 штурмовиків знищили українські воїни під час атаки окупантів на Часів Яр. ВIДЕО бою

Автор: 

Донецька область (8401) бойові дії (3754) 26 артилерійська бригада (32) Часів Яр (327)


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Топ коментарі
+6
я за гендерне рівноправ"я але не розумію,
що роблять мужики на жіночих посадах
чи писати та писдіти ротом це не жіноча робота???
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24.05.2024 10:42
+6
зі всією повагою до воїнів захисників, але:
пресофіцер 26-ї бригади калашніков, тільки про це дізнався, що кацапи знищують україну, фізично?
чи, кому він про це розказав, глядачам марафону?
а, ну, може вони до сьогодні не знали.
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24.05.2024 10:47
+3
До чого тут взагалі Часів яр. Вони знищують українців. Змушують відступати під дією як раз наступальних озброєнь. Де є український спротив туди спрямовують все що є.
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24.05.2024 10:51
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я за гендерне рівноправ"я але не розумію,
що роблять мужики на жіночих посадах
чи писати та писдіти ротом це не жіноча робота???
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24.05.2024 10:42 Відповісти
У вас перше та останнє речення протирічить один одному. Така ж шизофренія як і русні.
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24.05.2024 11:20 Відповісти
якщо взяти нинішній час, то на фронті не вистачає саме мужиків
як що ти не зрозумів про що я
і що я хотів сказати що здорові бики поховалися за посадами які моглиб зайняти жінки
то сам ти недалекий шизофрен
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24.05.2024 11:44 Відповісти
Просунулися днями біля Кліщіївка і Красногорівка, карта тае показує, а що знищують усе живе і усі будівлі, то що тут нового. Протистояти потрібно, а не записувати відео і давати інтерв'ю. Наразі Каби по Харківщині, не доведіть до прямого вогню по місту,бо інакше кажучи кошти на мости столиці не в' яжуться з війною
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24.05.2024 10:42 Відповісти
Бажаю цей бумеранг російським містам...
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24.05.2024 10:46 Відповісти
зі всією повагою до воїнів захисників, але:
пресофіцер 26-ї бригади калашніков, тільки про це дізнався, що кацапи знищують україну, фізично?
чи, кому він про це розказав, глядачам марафону?
а, ну, може вони до сьогодні не знали.
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24.05.2024 10:47 Відповісти
Він інформує тих, хто не знає, яка там зараз ситуація і вимагає цього інформування. І він знає набагато більше тебе, адже і знаходиться набагато ближче за тебе від Часового Яру.
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24.05.2024 11:06 Відповісти
я не зрозумів, про що комент.
який молодець калашніков, чи яке я кінчене гімно, що не в часовому яру?
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24.05.2024 11:13 Відповісти
Ні про те, ні про те. Калашников лише поінформував, що саме на сьогодні відбувається у Часовому Яру, на напрямку його бригади, не більше того. А от до чого був твій перший комент-дійсно незрозуміло.
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24.05.2024 11:21 Відповісти
все. я зрозумів. у нього така робота. створювати інфо шум, про все і про шо, одночасно.
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24.05.2024 11:27 Відповісти
У мене друзі зараз під Часовим, тож я знаю можливо більше когось іншого, що там відбувається саме зараз. А хтось вимагає новин і обурюється "чому усі мовчать, чому нас на інформують". А в когось робота така-поливати лайном зміст якоїсь новини, розповідати про "інфо-шум".
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24.05.2024 11:37 Відповісти
знову не зрозумів.
то, не можна коментувати?
чи, не можна коментувати, те, що ти знаєш більш за інших?
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24.05.2024 11:40 Відповісти
Ти так і не зрозумів, що ота твоя "іронія" до офіцеру (нехай й з приставкою прес-) бойової бригади-не дуже доречна. Він замається не популізмом, а інформуванням поточної ситуації.
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24.05.2024 11:51 Відповісти
яка інформація, такий і комент.
роботу, по різному можна виконувати. а бо, професійно та якісно, а бо, як попало.
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24.05.2024 12:09 Відповісти
До чого тут взагалі Часів яр. Вони знищують українців. Змушують відступати під дією як раз наступальних озброєнь. Де є український спротив туди спрямовують все що є.
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24.05.2024 10:51 Відповісти
Не вірю. Російські дурні наступають м'ясом на роботів з кулеметами.
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24.05.2024 10:59 Відповісти
Нацрада рекомендувала не називати російських окупантів «чмонями», «орками» та «руснею».
Отакоєот...
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24.05.2024 11:37 Відповісти
Ймовірно, кагал вже починає знімати серіальчики для подальшого продажу у РФ/РБ.
Ось ішак і "вазбуділся", тепер тільки "хероїчні воіни-ослАбудітєлі".
Бо інакше пропаде бабло, з бюджета на пАтужний розвиток мистецького хронту крадене.
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24.05.2024 12:09 Відповісти
Нема чого жалітися. На війні нема ані правил, ані законів.
Ніщо й ніхто не заважає теж саме робити із ворогом на його землі.
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24.05.2024 11:14 Відповісти
У нас немає такої кількості авіації та кабів.
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24.05.2024 11:38 Відповісти
А что нас "верховный главнокомандующий" клоун делает для того что бы нас, и наши города КАБАми не уничтожали? Ведь это в конце концов его прямая обязанность по конституции. А то это выглядит как "это же КАБЫ, что мы можем против них сделать?" Мы против них бессильны. Его обязанность с этим что то сделать, а не тупо ныть по телевизору. А не можешь или не хочешь этим заниматься, пшел найух с этой должности, освободи место тем кто будет этим заниматься.
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24.05.2024 12:19 Відповісти
констітуція ж на паузі щоб це не означало
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24.05.2024 19:31 Відповісти
 
 