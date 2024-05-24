Росіяни не просто штурмують Часів Яр, вони його знищують. КАБами компенсують нестачу наступальних озброєнь, - пресофіцер 26-ї бригади Калашніков
Російські загарбники сконцентрували свої зусилля біля у районі Часового Яру, поблизу Кліщіївки та Андріївки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів начальник пресслужби 26 артбригади Олег Калашніков.
Російські військові знищують Часів Яр своєю "терористичною практикою", а не просто штурмують його. Для цього задіюють усі наявні ресурси.
"На сьогодні можемо бачити, що він штурмує механізованою складовою", - зазначив Калашніков.
Разом з авіацією ворог активно застосовує системи РСЗВ. Артилерійських потужностей росіянам не вистачає для ударів по місту, тому застосовують КАБи. За словами речника, подібне спостерігалося в Авдіївці.
"Від 30 до 50 за добу саме на нашому напрямку", - каже Калашніков.
Нагадаємо, днями аналітики DeepState повідомили, що росіяни просунулися біля міста Часів Яр, а також у Кліщіївці та Красногорівці Донецької області.
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що роблять мужики на жіночих посадах
чи писати та писдіти ротом це не жіноча робота???
як що ти не зрозумів про що я
і що я хотів сказати що здорові бики поховалися за посадами які моглиб зайняти жінки
то сам ти недалекий шизофрен
пресофіцер 26-ї бригади калашніков, тільки про це дізнався, що кацапи знищують україну, фізично?
чи, кому він про це розказав, глядачам марафону?
а, ну, може вони до сьогодні не знали.
який молодець калашніков, чи яке я кінчене гімно, що не в часовому яру?
то, не можна коментувати?
чи, не можна коментувати, те, що ти знаєш більш за інших?
роботу, по різному можна виконувати. а бо, професійно та якісно, а бо, як попало.
Отакоєот...
Ось ішак і "вазбуділся", тепер тільки "хероїчні воіни-ослАбудітєлі".
Бо інакше пропаде бабло, з бюджета на пАтужний розвиток мистецького хронту крадене.
Ніщо й ніхто не заважає теж саме робити із ворогом на його землі.