Росіяни не просто штурмують Часів Яр, вони його знищують. КАБами компенсують нестачу наступальних озброєнь, - пресофіцер 26-ї бригади Калашніков

Російські загарбники сконцентрували свої зусилля біля у районі Часового Яру, поблизу Кліщіївки та Андріївки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів начальник пресслужби 26 артбригади Олег Калашніков.

Російські військові знищують Часів Яр своєю "терористичною практикою", а не просто штурмують його. Для цього задіюють усі наявні ресурси.

"На сьогодні можемо бачити, що він штурмує механізованою складовою", - зазначив Калашніков.

Разом з авіацією ворог активно застосовує системи РСЗВ. Артилерійських потужностей росіянам не вистачає для ударів по місту, тому застосовують КАБи. За словами речника, подібне спостерігалося в Авдіївці.

"Від 30 до 50 за добу саме на нашому напрямку", - каже Калашніков.

Нагадаємо, днями аналітики DeepState повідомили, що росіяни просунулися біля міста Часів Яр, а також у Кліщіївці та Красногорівці Донецької області.

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