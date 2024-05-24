Россияне не просто штурмуют Часов Яр, они его уничтожают. КАБами компенсируют нехватку наступательных вооружений, - пресс-офицер 26-й бригады Калашников

Российские захватчики сконцентрировали свои усилия в районе Часового Яра, вблизи Клещиевки и Андреевки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал начальник пресс-службы 26 артбригады Олег Калашников.

Российские военные уничтожают Часов Яр своей "террористической практикой", а не просто штурмуют его. Для этого задействуют все имеющиеся ресурсы.

"На сегодня можем видеть, что он штурмует механизированной составляющей", - отметил Калашников.

Вместе с авиацией враг активно применяет системы РСЗО. Артиллерийских мощностей россиянам не хватает для ударов по городу, поэтому применяют КАБы. По словам спикера, подобное наблюдалось в Авдеевке.

"От 30 до 50 в сутки именно на нашем направлении", - говорит Калашников.

Напомним, на днях аналитики DeepState сообщили, что россияне продвинулись возле города Часов Яр, а также в Клещиевке и Красногоровке Донецкой области.

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