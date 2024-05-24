Россияне не просто штурмуют Часов Яр, они его уничтожают. КАБами компенсируют нехватку наступательных вооружений, - пресс-офицер 26-й бригады Калашников
Российские захватчики сконцентрировали свои усилия в районе Часового Яра, вблизи Клещиевки и Андреевки.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал начальник пресс-службы 26 артбригады Олег Калашников.
Российские военные уничтожают Часов Яр своей "террористической практикой", а не просто штурмуют его. Для этого задействуют все имеющиеся ресурсы.
"На сегодня можем видеть, что он штурмует механизированной составляющей", - отметил Калашников.
Вместе с авиацией враг активно применяет системы РСЗО. Артиллерийских мощностей россиянам не хватает для ударов по городу, поэтому применяют КАБы. По словам спикера, подобное наблюдалось в Авдеевке.
"От 30 до 50 в сутки именно на нашем направлении", - говорит Калашников.
Напомним, на днях аналитики DeepState сообщили, что россияне продвинулись возле города Часов Яр, а также в Клещиевке и Красногоровке Донецкой области.
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що роблять мужики на жіночих посадах
чи писати та писдіти ротом це не жіноча робота???
як що ти не зрозумів про що я
і що я хотів сказати що здорові бики поховалися за посадами які моглиб зайняти жінки
то сам ти недалекий шизофрен
пресофіцер 26-ї бригади калашніков, тільки про це дізнався, що кацапи знищують україну, фізично?
чи, кому він про це розказав, глядачам марафону?
а, ну, може вони до сьогодні не знали.
який молодець калашніков, чи яке я кінчене гімно, що не в часовому яру?
то, не можна коментувати?
чи, не можна коментувати, те, що ти знаєш більш за інших?
роботу, по різному можна виконувати. а бо, професійно та якісно, а бо, як попало.
Отакоєот...
Ось ішак і "вазбуділся", тепер тільки "хероїчні воіни-ослАбудітєлі".
Бо інакше пропаде бабло, з бюджета на пАтужний розвиток мистецького хронту крадене.
Ніщо й ніхто не заважає теж саме робити із ворогом на його землі.