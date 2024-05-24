На юге за сутки уничтожено почти 100 оккупантов и отбито 11 вражеских штурмов, - Силы обороны
За минувшие сутки, 23 мая, на юге Силы обороны ликвидировали 98 оккупантов и 37 единиц вооружения и военной техники россиян.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.
"В течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 98 человек. Также враг потерял 37 единиц вооружения и военной техники, из них:
- 1 реактивную систему залпового огня;
- 7 пушек;
- 2 минометов;
- 22 единицы автобронетехники;
- 2 разведывательных БПЛА;
- 3 лодки.
Уничтожен полевой пункт боеснабжения, наблюдательный пункт, 2 пункта управления БПЛА и блиндаж.
За минувшие сутки на Ореховском направлении оккупанты совершили 2 безуспешных штурма, из них 1 - в районе Старомайорского и 1 - в районе Работино. На левобережье Днепра временно оккупированной Херсонщины враг совершил 9 штурмов. Понеся потери, отошел на свои исходные позиции.
Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 498 940 человек.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль