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На юге за сутки уничтожено почти 100 оккупантов и отбито 11 вражеских штурмов, - Силы обороны

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За минувшие сутки, 23 мая, на юге Силы обороны ликвидировали 98 оккупантов и 37 единиц вооружения и военной техники россиян.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

"В течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 98 человек. Также враг потерял 37 единиц вооружения и военной техники, из них:

  • 1 реактивную систему залпового огня;
  • 7 пушек;
  • 2 минометов;
  • 22 единицы автобронетехники;
  • 2 разведывательных БПЛА;
  • 3 лодки.

Уничтожен полевой пункт боеснабжения, наблюдательный пункт, 2 пункта управления БПЛА и блиндаж.

Также смотрите: Две вражеские лодки уничтожены на южном направлении. ВИДЕО

За минувшие сутки на Ореховском направлении оккупанты совершили 2 безуспешных штурма, из них 1 - в районе Старомайорского и 1 - в районе Работино. На левобережье Днепра временно оккупированной Херсонщины враг совершил 9 штурмов. Понеся потери, отошел на свои исходные позиции.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 498 940 человек.

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ликвидация (3523) уничтожение (6883) боевые действия (4005) Силы обороны юга (301)


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24.05.2024 14:35 Ответить
 
 