На юге за сутки уничтожено почти 100 оккупантов и отбито 11 вражеских штурмов, - Силы обороны

За минувшие сутки, 23 мая, на юге Силы обороны ликвидировали 98 оккупантов и 37 единиц вооружения и военной техники россиян.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

"В течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 98 человек. Также враг потерял 37 единиц вооружения и военной техники, из них:

1 реактивную систему залпового огня;

7 пушек;

2 минометов;

22 единицы автобронетехники;

2 разведывательных БПЛА;

3 лодки.

Уничтожен полевой пункт боеснабжения, наблюдательный пункт, 2 пункта управления БПЛА и блиндаж.

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За минувшие сутки на Ореховском направлении оккупанты совершили 2 безуспешных штурма, из них 1 - в районе Старомайорского и 1 - в районе Работино. На левобережье Днепра временно оккупированной Херсонщины враг совершил 9 штурмов. Понеся потери, отошел на свои исходные позиции.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 498 940 человек.