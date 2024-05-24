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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 498 940 человек (+1240 за сутки), 7 635 танков, 12 902 артсистемы, 14 775 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 498 940 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.05.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 498940 (+1240) человек,
  • танков - 7635 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин - 14775 (+27) ед,
  • артиллерийских систем - 12902 (+42) ед,
  • РСЗО - 1080 (+3) ед,
  • средства ППО - 813 (+0) ед,
  • самолетов - 356 (+1) ед,
  • вертолетов - 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 10401 (+10),
  • крылатые ракеты - 2209 (+0),
  • корабли /катера - 27 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 17569 (+56) ед,
  • специальная техника - 2101 (+7)

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Покровском направлении состоялось 22 боевых столкновения. Силы обороны уничтожили 250 оккупантов на этом направлении, - Генштаб

інфографіка

Автор: 

армия РФ (19143) Генштаб ВС (6238) ликвидация (3517) уничтожение (6878)


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Топ комментарии
+24
Слава ЗСУ 👍🏼🙏🏼❤️
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24.05.2024 07:31
+23
Єдина приємна ранкова новина це як наші Славні Захисники невтомно знищують рашиську нечисть. Слава ЗСУ !
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24.05.2024 07:34
+22
Завтра, с утра, не грех и шампанское открыть!
Не каждый день отмечается пол миллиона прибабаханных орков.....
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24.05.2024 07:50
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Правила форума Совет форумчан
Слава ЗСУ 👍🏼🙏🏼❤️
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24.05.2024 07:31 Ответить
Героям Слава! Смерть ворогам!
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24.05.2024 08:25 Ответить
Слава ЗСУ.
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24.05.2024 07:33 Ответить
Єдина приємна ранкова новина це як наші Славні Захисники невтомно знищують рашиську нечисть. Слава ЗСУ !
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24.05.2024 07:34 Ответить
Завтра?
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24.05.2024 07:48 Ответить
100500% ))
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24.05.2024 09:24 Ответить
Завтра, с утра, не грех и шампанское открыть!
Не каждый день отмечается пол миллиона прибабаханных орков.....
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24.05.2024 07:50 Ответить
Так, завтра велике свято. А ще би Х..ло здохло, то було би і міжнародним ))
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24.05.2024 09:03 Ответить
Зворотній відлік - 1 060
Восьмий борт в цьому місяці, лютий потрібно випередить (14)
Наземка 11 тисяч з початку весни
Арта вийшла на ювілейну пряму
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24.05.2024 07:53 Ответить
на ранок 25.05 має бути пів ляма гарних раісян
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24.05.2024 08:04 Ответить
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24.05.2024 08:13 Ответить
Зараз Qqq знову буде казати, що був на бойовому завданні...
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24.05.2024 08:22 Ответить
Ні, сьогодні по плану: нарада, кава, поточна робота ... ))
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24.05.2024 09:04 Ответить
Завтра готовим баяны !!! Юбилейный концерт !!!
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24.05.2024 08:23 Ответить
Минув 3743 день москальсько-української війни.
148! одиниць техніки та 1240! чумардосів.
Арта 45, броня 40, логістика 56!
Спецтехніка закрила чергову сотню.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 498 000!!! це більше, ніж таке місто як Чебоксари. Кількість населення за 2 роки зменшилась на 2000!
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24.05.2024 08:52 Ответить
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24.05.2024 08:56 Ответить
Колега, закінчуйте вже з "ліквідацією особового складу", ГШ ЗСУ нічого такого не пише.
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24.05.2024 09:34 Ответить
Дивлячись що розуміти під словом ліквідований. На початковому етапі повносмаштабного вторгнення Генштаб подавав статистику саме так, саме в такому вигляді. Особисто я, можливо суб'єктивно, вважаю в даному випадку, що ліквідовані це ті, що вже не можуть воювати. Тобто вбиті, тяжкопоранені, каліки, тощо.
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24.05.2024 09:50 Ответить
ЛІКВІДАЦІЯ
Тлумачення із "Словника української мови"*
Припинення існування, знищення чого-небудь. Ліквідація куркульства як класу і колективізація - події надзвичайної політичної ваги (Довж., І, 1958, 23); Стирання відмінностей між людьми розумової і фізичної діяльності не означає, звичайно, ліквідації фізичної праці (Ком. Укр., 11, 1962, 17); // Фізичне знищення кого-небудь. Свій табір військовополонених вони мали здати для ліквідації спеціальній команді СС (Ю. Бедзик, Полки.., 1959, 131).
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24.05.2024 10:44 Ответить
Цитата: ... Припинення існування, знищення чого-небудь....
Давайте будемо рахувати як припинення існування бойової одиниці? Бо те що він залишився небоєздатним самоваром, то по навантаженню на їхній бюджет і моральнопсихологічний стан ще краще. Да і сама картинка в кольоровій гаммі мені подобається, бо в тій що зараз я зі своїм зором нічого не бачу, колір фона дуже зливається з помаранчевим, рахуйте це моїм протестом проти нового зображення ))
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24.05.2024 11:05 Ответить
"ліквідація" - це супер!!! так тримати
а кацапський троль нехай біситься...
особливо поржав над криком души "Колега, закінчуйте"
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24.05.2024 12:04 Ответить
Якщо ти повний дебіл, то можеш і далі ржати, бо створінням з однією звивиною, ще й прямою, інше не доступно
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24.05.2024 22:52 Ответить
Пропоную спочатку хоч прочитати, що таке бойові втрати, а потім вже свої бажання висловлювати.
І так, не треба звіт ГШ ЗСУ перетворювати на посміховисько.
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24.05.2024 22:55 Ответить
Я Вас почув, але Ви мене цим не переконаєте, вибачте )) Я сподіваюсь, що ми в одній обоймі. І я не збираюсь вступати в конфронтацію з однодумцями )) Але я в попередьному пості висловив свою думку, вона на мені здається відображає реальний стан справ на даний час. І повірте, щоб я її змінив треба рельні аргументи )) А бажань у мене не багато: хутін ху..ло, Україна понад усе, смерть москалям.
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25.05.2024 01:21 Ответить
Зеленський натриндів про загиблих 30 тис українських воїнів. 500 тис дохлих орків не вписувались в таку концепцію.
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24.05.2024 11:34 Ответить
Сьогодні рівно 25 місяців з початку повномасштабного вторгнення. Тобто усереднено по 20 000 чумардосів на місяць. Доречи нацрада не рекомендувала називати окупантів орками, чмонями і руснею. Але про чумардосів нічого не сказала )) А взагалі це наша справа, як називати окупантів, може ще Ху..ло не називати Х..йлом? ))
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24.05.2024 09:01 Ответить
Наші Вояки називають свинособак підарами...Нацрада не проти?
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24.05.2024 09:46 Ответить
Нацрада сама орки і чмоні. Тому і ображаються.
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24.05.2024 09:51 Ответить
Нацрада, ОПа, депутуни та інші депутани живуть у своїй "дійсності", а ми з Вами - у своїй. І, чесно, мені якось байдуже на їхні рекомендації. А Вам?
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24.05.2024 10:19 Ответить
Я думаю, що з мого поста понятно, що так само по прутню ))
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24.05.2024 14:38 Ответить
А про папєлац де?
Черговий "грач" долітався.
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24.05.2024 09:51 Ответить
В статистику вніс. В опис не добавив )) Слава ППО!
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24.05.2024 09:57 Ответить
1 день відділяє нас від чергового ювілею...
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24.05.2024 09:00 Ответить
860/970/980/1 030/1 040 - добові втрати які були в цьому травні.
Проте середньодобові 1 265 дають непохитну віру в те, що гала концерт відбудеться таки завтра.
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24.05.2024 09:46 Ответить
 
 