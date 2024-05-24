Общие боевые потери РФ с начала войны – около 498 940 человек (+1240 за сутки), 7 635 танков, 12 902 артсистемы, 14 775 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 498 940 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.05.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 498940 (+1240) человек,
- танков - 7635 (+13) ед,
- боевых бронированных машин - 14775 (+27) ед,
- артиллерийских систем - 12902 (+42) ед,
- РСЗО - 1080 (+3) ед,
- средства ППО - 813 (+0) ед,
- самолетов - 356 (+1) ед,
- вертолетов - 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 10401 (+10),
- крылатые ракеты - 2209 (+0),
- корабли /катера - 27 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 17569 (+56) ед,
- специальная техника - 2101 (+7)
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Не каждый день отмечается пол миллиона прибабаханных орков.....
Восьмий борт в цьому місяці, лютий потрібно випередить (14)
Наземка 11 тисяч з початку весни
Арта вийшла на ювілейну пряму
148! одиниць техніки та 1240! чумардосів.
Арта 45, броня 40, логістика 56!
Спецтехніка закрила чергову сотню.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 498 000!!! це більше, ніж таке місто як Чебоксари. Кількість населення за 2 роки зменшилась на 2000!
Тлумачення із "Словника української мови"*
Припинення існування, знищення чого-небудь. Ліквідація куркульства як класу і колективізація - події надзвичайної політичної ваги (Довж., І, 1958, 23); Стирання відмінностей між людьми розумової і фізичної діяльності не означає, звичайно, ліквідації фізичної праці (Ком. Укр., 11, 1962, 17); // Фізичне знищення кого-небудь. Свій табір військовополонених вони мали здати для ліквідації спеціальній команді СС (Ю. Бедзик, Полки.., 1959, 131).
Давайте будемо рахувати як припинення існування бойової одиниці? Бо те що він залишився небоєздатним самоваром, то по навантаженню на їхній бюджет і моральнопсихологічний стан ще краще. Да і сама картинка в кольоровій гаммі мені подобається, бо в тій що зараз я зі своїм зором нічого не бачу, колір фона дуже зливається з помаранчевим, рахуйте це моїм протестом проти нового зображення ))
а кацапський троль нехай біситься...
особливо поржав над криком души "Колега, закінчуйте"
І так, не треба звіт ГШ ЗСУ перетворювати на посміховисько.
Черговий "грач" долітався.
Проте середньодобові 1 265 дають непохитну віру в те, що гала концерт відбудеться таки завтра.