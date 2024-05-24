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Новини
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 498 940 осіб (+1240 за добу), 7 635 танків, 12 902 артсистеми, 14 775 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 498 940 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.05.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 498940 (+1240) осіб,
  • танків ‒ 7635 (+13) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14775 (+27) од,
  • артилерійських систем  – 12902 (+42) од,
  • РСЗВ  – 1080 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 813 (+0) од,
  • літаків – 356 (+1) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10401 (+10),
  • крилаті ракети ‒ 2209 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 17569 (+56) од,
  • спеціальна техніка  ‒ 2101 (+7)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Покровському напрямку відбулось 22 бойових зіткнення. Сили оборони знищили 250 окупантів на цьому напрямку, - Генштаб

інфографіка

Автор: 

армія рф (17302) Генштаб ЗС (6544) ліквідація (3905) знищення (7194)


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Топ коментарі
+24
Слава ЗСУ 👍🏼🙏🏼❤️
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24.05.2024 07:31
+23
Єдина приємна ранкова новина це як наші Славні Захисники невтомно знищують рашиську нечисть. Слава ЗСУ !
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24.05.2024 07:34
+22
Завтра, с утра, не грех и шампанское открыть!
Не каждый день отмечается пол миллиона прибабаханных орков.....
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24.05.2024 07:50
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Слава ЗСУ 👍🏼🙏🏼❤️
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24.05.2024 07:31 Відповісти
Героям Слава! Смерть ворогам!
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24.05.2024 08:25 Відповісти
Слава ЗСУ.
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24.05.2024 07:33 Відповісти
Єдина приємна ранкова новина це як наші Славні Захисники невтомно знищують рашиську нечисть. Слава ЗСУ !
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24.05.2024 07:34 Відповісти
Завтра?
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24.05.2024 07:48 Відповісти
100500% ))
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24.05.2024 09:24 Відповісти
Завтра, с утра, не грех и шампанское открыть!
Не каждый день отмечается пол миллиона прибабаханных орков.....
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24.05.2024 07:50 Відповісти
Так, завтра велике свято. А ще би Х..ло здохло, то було би і міжнародним ))
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24.05.2024 09:03 Відповісти
Зворотній відлік - 1 060
Восьмий борт в цьому місяці, лютий потрібно випередить (14)
Наземка 11 тисяч з початку весни
Арта вийшла на ювілейну пряму
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24.05.2024 07:53 Відповісти
на ранок 25.05 має бути пів ляма гарних раісян
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24.05.2024 08:04 Відповісти
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24.05.2024 08:13 Відповісти
Зараз Qqq знову буде казати, що був на бойовому завданні...
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24.05.2024 08:22 Відповісти
Ні, сьогодні по плану: нарада, кава, поточна робота ... ))
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24.05.2024 09:04 Відповісти
Завтра готовим баяны !!! Юбилейный концерт !!!
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24.05.2024 08:23 Відповісти
Минув 3743 день москальсько-української війни.
148! одиниць техніки та 1240! чумардосів.
Арта 45, броня 40, логістика 56!
Спецтехніка закрила чергову сотню.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 498 000!!! це більше, ніж таке місто як Чебоксари. Кількість населення за 2 роки зменшилась на 2000!
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24.05.2024 08:52 Відповісти
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24.05.2024 08:56 Відповісти
Колега, закінчуйте вже з "ліквідацією особового складу", ГШ ЗСУ нічого такого не пише.
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24.05.2024 09:34 Відповісти
Дивлячись що розуміти під словом ліквідований. На початковому етапі повносмаштабного вторгнення Генштаб подавав статистику саме так, саме в такому вигляді. Особисто я, можливо суб'єктивно, вважаю в даному випадку, що ліквідовані це ті, що вже не можуть воювати. Тобто вбиті, тяжкопоранені, каліки, тощо.
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24.05.2024 09:50 Відповісти
ЛІКВІДАЦІЯ
Тлумачення із "Словника української мови"*
Припинення існування, знищення чого-небудь. Ліквідація куркульства як класу і колективізація - події надзвичайної політичної ваги (Довж., І, 1958, 23); Стирання відмінностей між людьми розумової і фізичної діяльності не означає, звичайно, ліквідації фізичної праці (Ком. Укр., 11, 1962, 17); // Фізичне знищення кого-небудь. Свій табір військовополонених вони мали здати для ліквідації спеціальній команді СС (Ю. Бедзик, Полки.., 1959, 131).
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24.05.2024 10:44 Відповісти
Цитата: ... Припинення існування, знищення чого-небудь....
Давайте будемо рахувати як припинення існування бойової одиниці? Бо те що він залишився небоєздатним самоваром, то по навантаженню на їхній бюджет і моральнопсихологічний стан ще краще. Да і сама картинка в кольоровій гаммі мені подобається, бо в тій що зараз я зі своїм зором нічого не бачу, колір фона дуже зливається з помаранчевим, рахуйте це моїм протестом проти нового зображення ))
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24.05.2024 11:05 Відповісти
"ліквідація" - це супер!!! так тримати
а кацапський троль нехай біситься...
особливо поржав над криком души "Колега, закінчуйте"
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24.05.2024 12:04 Відповісти
Якщо ти повний дебіл, то можеш і далі ржати, бо створінням з однією звивиною, ще й прямою, інше не доступно
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24.05.2024 22:52 Відповісти
Пропоную спочатку хоч прочитати, що таке бойові втрати, а потім вже свої бажання висловлювати.
І так, не треба звіт ГШ ЗСУ перетворювати на посміховисько.
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24.05.2024 22:55 Відповісти
Я Вас почув, але Ви мене цим не переконаєте, вибачте )) Я сподіваюсь, що ми в одній обоймі. І я не збираюсь вступати в конфронтацію з однодумцями )) Але я в попередьному пості висловив свою думку, вона на мені здається відображає реальний стан справ на даний час. І повірте, щоб я її змінив треба рельні аргументи )) А бажань у мене не багато: хутін ху..ло, Україна понад усе, смерть москалям.
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25.05.2024 01:21 Відповісти
Зеленський натриндів про загиблих 30 тис українських воїнів. 500 тис дохлих орків не вписувались в таку концепцію.
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24.05.2024 11:34 Відповісти
Сьогодні рівно 25 місяців з початку повномасштабного вторгнення. Тобто усереднено по 20 000 чумардосів на місяць. Доречи нацрада не рекомендувала називати окупантів орками, чмонями і руснею. Але про чумардосів нічого не сказала )) А взагалі це наша справа, як називати окупантів, може ще Ху..ло не називати Х..йлом? ))
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24.05.2024 09:01 Відповісти
Наші Вояки називають свинособак підарами...Нацрада не проти?
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24.05.2024 09:46 Відповісти
Нацрада сама орки і чмоні. Тому і ображаються.
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24.05.2024 09:51 Відповісти
Нацрада, ОПа, депутуни та інші депутани живуть у своїй "дійсності", а ми з Вами - у своїй. І, чесно, мені якось байдуже на їхні рекомендації. А Вам?
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24.05.2024 10:19 Відповісти
Я думаю, що з мого поста понятно, що так само по прутню ))
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24.05.2024 14:38 Відповісти
А про папєлац де?
Черговий "грач" долітався.
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24.05.2024 09:51 Відповісти
В статистику вніс. В опис не добавив )) Слава ППО!
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24.05.2024 09:57 Відповісти
1 день відділяє нас від чергового ювілею...
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24.05.2024 09:00 Відповісти
860/970/980/1 030/1 040 - добові втрати які були в цьому травні.
Проте середньодобові 1 265 дають непохитну віру в те, що гала концерт відбудеться таки завтра.
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24.05.2024 09:46 Відповісти
 
 