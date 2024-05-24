Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 498 940 осіб (+1240 за добу), 7 635 танків, 12 902 артсистеми, 14 775 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 498 940 російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.05.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 498940 (+1240) осіб,
- танків ‒ 7635 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14775 (+27) од,
- артилерійських систем – 12902 (+42) од,
- РСЗВ – 1080 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 813 (+0) од,
- літаків – 356 (+1) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10401 (+10),
- крилаті ракети ‒ 2209 (+0),
- кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17569 (+56) од,
- спеціальна техніка ‒ 2101 (+7)
Топ коментарі
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Не каждый день отмечается пол миллиона прибабаханных орков.....
Восьмий борт в цьому місяці, лютий потрібно випередить (14)
Наземка 11 тисяч з початку весни
Арта вийшла на ювілейну пряму
148! одиниць техніки та 1240! чумардосів.
Арта 45, броня 40, логістика 56!
Спецтехніка закрила чергову сотню.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 498 000!!! це більше, ніж таке місто як Чебоксари. Кількість населення за 2 роки зменшилась на 2000!
Тлумачення із "Словника української мови"*
Припинення існування, знищення чого-небудь. Ліквідація куркульства як класу і колективізація - події надзвичайної політичної ваги (Довж., І, 1958, 23); Стирання відмінностей між людьми розумової і фізичної діяльності не означає, звичайно, ліквідації фізичної праці (Ком. Укр., 11, 1962, 17); // Фізичне знищення кого-небудь. Свій табір військовополонених вони мали здати для ліквідації спеціальній команді СС (Ю. Бедзик, Полки.., 1959, 131).
Давайте будемо рахувати як припинення існування бойової одиниці? Бо те що він залишився небоєздатним самоваром, то по навантаженню на їхній бюджет і моральнопсихологічний стан ще краще. Да і сама картинка в кольоровій гаммі мені подобається, бо в тій що зараз я зі своїм зором нічого не бачу, колір фона дуже зливається з помаранчевим, рахуйте це моїм протестом проти нового зображення ))
а кацапський троль нехай біситься...
особливо поржав над криком души "Колега, закінчуйте"
І так, не треба звіт ГШ ЗСУ перетворювати на посміховисько.
Черговий "грач" долітався.
Проте середньодобові 1 265 дають непохитну віру в те, що гала концерт відбудеться таки завтра.