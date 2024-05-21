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Две вражеские лодки уничтожены на южном направлении. ВИДЕО

Украинские пограничники сбросами с FPV-дронов уничтожили 2 вражеские лодки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга.

"Две вражеские лодки были уничтожены в результате точного сброса с FPV-дрона пограничников на Юге", - говорится в сообщении.

Больше подробностей пока не сообщается.

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Ранее Цензор.НЕТ информировал, что на Юге уничтожены три вражеские лодки с экипажем.

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уничтожение (6923) лодка (19) Силы обороны юга (304)


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21.05.2024 12:12 Ответить
Розікрали за два роки усі дачі під Херсоном.
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21.05.2024 13:06 Ответить
..а рівно 5 років тому пєрєсідєнт Зєлєнскій обіцяв усим лохам "манну небесну" від його прездобольства і "сАйтість посєрєдінє" (напевне по Дніпру) - от дУрні й поплатилися і затягли усю Україну у пекло дермового Вошьдя..
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21.05.2024 13:22 Ответить
А їх же було - Херсон 82%, Миколаєв 85%, Одеса 92% - за піаніста.
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21.05.2024 13:28 Ответить
 
 