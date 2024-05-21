Две вражеские лодки уничтожены на южном направлении. ВИДЕО

Украинские пограничники сбросами с FPV-дронов уничтожили 2 вражеские лодки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга.

"Две вражеские лодки были уничтожены в результате точного сброса с FPV-дрона пограничников на Юге", - говорится в сообщении.

Больше подробностей пока не сообщается.

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Ранее Цензор.НЕТ информировал, что на Юге уничтожены три вражеские лодки с экипажем.