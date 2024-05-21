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Два ворожі човни знищено на південному напрямку. ВIДЕО

Українські прикордонники скидами з FPV-дронів знищили 2 ворожі човни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня.

"Два ворожі човни були знищені в результаті влучного скиду з FPV-дрона прикордонників на Півдні", - йдеться у повідомленні.

Більше подробиць наразі не повідомляється.

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Раніше Цензор.НЕТ інформував, що на Півдні знищено три ворожі човни з екіпажем.

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знищення (7235) човен (22) Сили оборони півдня (329)


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21.05.2024 12:12 Відповісти
Розікрали за два роки усі дачі під Херсоном.
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21.05.2024 13:06 Відповісти
..а рівно 5 років тому пєрєсідєнт Зєлєнскій обіцяв усим лохам "манну небесну" від його прездобольства і "сАйтість посєрєдінє" (напевне по Дніпру) - от дУрні й поплатилися і затягли усю Україну у пекло дермового Вошьдя..
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21.05.2024 13:22 Відповісти
А їх же було - Херсон 82%, Миколаєв 85%, Одеса 92% - за піаніста.
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21.05.2024 13:28 Відповісти
 
 