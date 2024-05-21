Два ворожі човни знищено на південному напрямку. ВIДЕО
Українські прикордонники скидами з FPV-дронів знищили 2 ворожі човни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня.
"Два ворожі човни були знищені в результаті влучного скиду з FPV-дрона прикордонників на Півдні", - йдеться у повідомленні.
Більше подробиць наразі не повідомляється.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що на Півдні знищено три ворожі човни з екіпажем.
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