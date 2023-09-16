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На Юге уничтожены три вражеские лодки с экипажем, - ОК "Південь"

гуменюк,наталя

Силы обороны за прошедшие сутки уничтожили около 20 оккупантов, 3 лодки и 5 крупнокалиберных орудий в зоне ответственности оперативного командования "Південь" .

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" отметила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Південь" Наталия Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Минус 5 крупнокалиберных орудий за прошедшие сутки - это мощный результат Сил обороны, минус 18 оккупантов и еще три лодки, на которых они пытались маневрировать среди островов и размещать там свои наблюдательные пункты. Один из таких пунктов тоже уничтожен", - сообщила она.

Гуменюк также отметила, что враг продолжает тактику террора и развернул информационную кампанию по обстрелу оккупантами Новой Каховки. Все факты обстрелов россиянами задокументированы и собрана доказательная база.

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"Ситуация остается достаточно напряженной, потому что враг не отказался от своих планов продолжать терроризировать население правого берега, и как показала вчерашняя ситуация, прибавляется очень тяжелый огневой террор левобережья. Потому что не имея правильной организации того, что они запланировали, они способны бомбить и те направления даже, где расположены и их подразделения. Это, например, вчерашний сброс управляемой авиабомбой на Новую Каховку, которая расположена на временно оккупированной территории, где пострадали мирные люди и оккупанты в панике начали крупную мощную информационную кампанию по поводу того, что такие удары наносят Силы обороны. Но все факты задокументированы и приведена доказательная база для того, чтобы констатировать факт терроризма врага", - отметила Гуменюк.

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уничтожение (6837) Гуменюк Наталья (577) лодка (19) Херсонская область (4724)


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Чому так кардинально - знищили? Може вони просто прийняли участь в екологічному проекті по підтримці кормової бази бичків, крабів, камбали....
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16.09.2023 09:16 Ответить
краби дуже вдячні за виток нафтопродуктів у їхнє инвайромент
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16.09.2023 09:29 Ответить
Добре що не катери. Бо одного разу Наташа - тєльняшка два дні підряд розповідала про знищені катери, хоча було відео про човни моторки вкрадені у місцевих
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16.09.2023 09:45 Ответить
 
 