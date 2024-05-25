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Новости Фото Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 500 080 человек (+1140 за сутки), 7 650 танков, 12 929 артсистем, 14 786 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 500 080 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.05.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 500080 (+1140) человек,
  • танков - 7650 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин - 14786 (+11) ед,
  • артиллерийских систем - 12929 (+27) ед,
  • РСЗО - 1082 (+2) ед,
  • средства ППО - 814 (+1) ед,
  • самолетов - 356 (+0) ед,
  • вертолетов - 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 10414 (+4),
  • крылатые ракеты - 2209 (+0),
  • корабли /катера - 27 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 17608 (+39) ед,
  • специальная техника - 2104 (+3)

Также читайте: На юге за сутки уничтожено почти 100 оккупантов и отбито 11 вражеских штурмов, - Силы обороны

ліквідація військ РФ за добу

"ВНИМАНИЕ! В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника - БпЛА оперативно-тактического уровня. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме. Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (19224) Генштаб ВС (6275) ликвидация (3538) уничтожение (6923)


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Топ комментарии
+55
Колонна дохлых свинособак в чёрных пакетах идёт на концерт кабздона.
Длина такой колонны (если по 4 рыла в ряд) около 125 км. Слава ЗСУ !!!
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25.05.2024 08:04
+48
Півмільйона дохлих москалів

Злодіїв, катів,

Вбивць і крадіїв!

Півмільйона їжі для круків,

Їжі для вовків

І для хробаків!
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25.05.2024 08:01
+36
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Як би не намагався єрмак з татаровим за участі ухилянта зелі нагадити ЗСУ та Україні, Українці продовжують ЗАХИЩАТИ РІДНУ УКРАЇНУ!!
Смерть московітам та та ЖДУНам ригоАНАЛЬНИМ з ВРУ !
Слава Україні! 500,000 орків з московії закобзонили Українці!!
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25.05.2024 08:03
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Правила форума Совет форумчан
Півмільйона дохлих москалів

Злодіїв, катів,

Вбивць і крадіїв!

Півмільйона їжі для круків,

Їжі для вовків

І для хробаків!
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25.05.2024 08:01 Ответить
вчора казав - на ранок буде півляма гарних рузьких
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25.05.2024 08:13 Ответить
Також цікаво було взнати, яка кількість з того півмільйона залишилась живими, але нездатними воювати далі. Такі, можливо, ще корисніші, бо як-неяк навантажують кацапський бюджет.
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25.05.2024 08:20 Ответить
Не так кацапський бюджет, як кацапські електрички.
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25.05.2024 09:06 Ответить
невідомо але враховуючи що московити ложили в більшості випадків на евакуацію поранених думаю там фіфті-фіфті
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25.05.2024 09:14 Ответить
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Як би не намагався єрмак з татаровим за участі ухилянта зелі нагадити ЗСУ та Україні, Українці продовжують ЗАХИЩАТИ РІДНУ УКРАЇНУ!!
Смерть московітам та та ЖДУНам ригоАНАЛЬНИМ з ВРУ !
Слава Україні! 500,000 орків з московії закобзонили Українці!!
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25.05.2024 08:03 Ответить
Супер!І артсистеми вже майже 13 000,і танчики наближаються до 7000!!!!
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25.05.2024 08:10 Ответить
8000!!!
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25.05.2024 09:15 Ответить
спасибів вам,шановні австрійці за дяку! продовжуй дякувати і надалі,хер естеррайхішен!
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25.05.2024 09:12 Ответить
Ну, не заплакав, то хоть скривився, і за те, дякуємо!
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25.05.2024 10:28 Ответить
Колонна дохлых свинособак в чёрных пакетах идёт на концерт кабздона.
Длина такой колонны (если по 4 рыла в ряд) около 125 км. Слава ЗСУ !!!
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25.05.2024 08:04 Ответить
ну это наверное колонна стоя...)))
а если лёжа по четыре в ряд - то длинна этого шедевра будет ≈212км 534м...!
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25.05.2024 08:13 Ответить
А якщо лежачі по одному, то ~ 850 км
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25.05.2024 08:25 Ответить
Тобто суб'єктивно до Києва дійшли ))
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25.05.2024 08:48 Ответить
Можно и так считать. Средний вес- 80 кг. Итого 40000 тонн биомусора. Примерно так:
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25.05.2024 08:35 Ответить
приблизительно 100 тонн пепла....10 фур самосвальных при условии если от погорелого орка остается 200 г
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25.05.2024 13:27 Ответить
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25.05.2024 08:15 Ответить
Страшно дивитися на цей мрак ходячих мертвяків із кацапії 🙄
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25.05.2024 11:15 Ответить
Потрібно бити - бо ***** кому на планеті Земля - такии біомусор потрібен
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25.05.2024 08:06 Ответить
Хіба хробакам.
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26.05.2024 04:11 Ответить
Вітаю, шановне панство!!!!!
Героям слава !!!!!
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25.05.2024 08:11 Ответить
За твою премию первые пол-миллиона! Дай бог не последняя!

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25.05.2024 08:13 Ответить
ДЯКУЄМО ЗСУ!!!!! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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25.05.2024 08:15 Ответить
дайте рекламный плакат Юбилейного концерта Кабздона...!!!

только хочется качественный - интересный - красивый...!!!
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25.05.2024 08:15 Ответить
ЗСУ - ТИТАНИ!!!
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25.05.2024 08:17 Ответить
Або затягнула на дно світового океану ))
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25.05.2024 08:50 Ответить
Бажано без скафандрів. Бо ще якусь планетку загадять та споплюжать.
"Бо ж погані вони - москалі!" (с)
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25.05.2024 11:44 Ответить
Нагадався давній анекдот.
13 квітня 1961 року, ранок. Один гуцул каже іншому:
- Дмитре, а ви чули? Москалі в Космос полетіли!
- Що, усі?
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26.05.2024 04:15 Ответить
Патєрь нєт!
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25.05.2024 08:22 Ответить
Враховуючи історичний досвід мені здавалось що коли втрати кацапів досягнуть 300 тисяч вони врешті помітять що йде війна і зададуться питанням навіщо воно їм треба такою ціною. Так було раніше. Наприклад в 1905 та 1917. Але ******* кацапи це "щось"! Лише на 390 тисяч вони відреагували разовим розклеюванням листівок з вимогою припинити бійню на стовпах в москві та пітері. Ось вже їх втрати перевищили 500 тисяч. І яка ж реакція населення? Схоже кацапам пофіг. Це дійсно азіатський підхід в своєму найбільш цинічному ставленні до втрати своїх солдат...
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25.05.2024 08:24 Ответить
Втрати це те що в результаті ураження перестало рухатись і приймати участь в війні. На початок війни з 1 млн. 80 тисяч військових ********** 370 тисяч були елітні штурмові частини заточені на захоплення. Решта це внутрішні війська та прикордонники. Ми вже знищили ударну професійну армію півтора рази. Ті що воюють сьогодні це "заготовки" або як їх називають "мобіки". Тому чим довше буде війна тим більшими будуть втрати наступаючих кацапів. При наступі мінімальні втрати наступаючих 5 до 1. На деяких напрямках втрати кацапів досягали 18 до 1. Тому "байки" про "бєсконєчний рєсурс" і перевагу в людській силі це дійсно байки. Кацапи закінчаться раніше...
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25.05.2024 08:49 Ответить
серед тих 500 тис не всі убиті. але без руки-ноги сильно не повоюєш.
до того ж можна почитати що пишуть московити у своїх тєлєгах

Суббота 18 мая 2024г., в утреннем отчете секретарю Совета Безопасности РФ Николаю Патрушеву безвозвратные военно-оперативные потери живой силы

личного состава ВС РФ- 489884 человека

. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня. Эта цифра

без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, вторник 1 августа это

76192 погибших. Большинство российских ЧВК перешли под контроль министерства обороны РФ и их потери теперь есть неотъемлемой частью общих потерь, с 1 августа отдельный подсчёт не ведётся.
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25.05.2024 08:52 Ответить
Ви правда вірите, що можна ось так запросто почитати стенограми совбезу рф? Вас же просто тролять.
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25.05.2024 10:34 Ответить
Население радостно пропивает гробовые. Реакция будет с лагом по времени, когда бабло закончится.
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25.05.2024 08:59 Ответить
поезд с пассажирами на концерт Кобзона прибывает в Рязань 10-го июня. Просьба пассажирам быть готовым к посадке. Вещи можно не брать.
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25.05.2024 08:32 Ответить
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25.05.2024 08:32 Ответить
це, як сарана.
з нею неможливо боротися, фізично.
поки, сама себе не вижере, не заспокоїться.
або витравити хімією, або спалити напалмом.
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25.05.2024 08:34 Ответить
Неможливо, але ЗСУ справляються )) 3 дні тягнуться вже 750 днів. Слава ЗСУ!
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25.05.2024 08:54 Ответить
Минув 3744 день москальсько-української війни.
98! одиниць техніки та 1140! чумардосів за день.
Арта 29, броня 26, логістика 39
Ліквідовані москалі перевалили за 500 000, сукупна арта за 14 000.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 500 000!!! це більше, ніж таке місто як Чебоксари. Кількість населення за 2 роки зменшилась на 2000!
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25.05.2024 08:39 Ответить
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25.05.2024 08:42 Ответить
Вчора було рівно 25 місяців з початку повномасштабного вторгнення. Тобто усереднено по 20 000 чумардосів на місяць. Сьогодні пів мільйона знищених москальських військових. Слава Україні!!!
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25.05.2024 08:45 Ответить
не будь Божою коровою друже! 500000 це вбиті+поранені,а вбитої русні там не більше третини. зрозумів? да..і не продави диван від надмірних емоцій!
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25.05.2024 09:11 Ответить
Дякую, що переживаєш про мій диван. Він в порядку, він дома, а я поки ні ...
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25.05.2024 09:17 Ответить
а де ж ти? в екзилі? тому й пишеш тут такі недалекі пости? таке враження,що ти інопланетянин....
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25.05.2024 09:20 Ответить
Я в ЗСУ, а тебе пам'ятаю на форумі, любиш залишати свої випорожнення тут ... За кораблем!
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25.05.2024 09:24 Ответить
в ЗСУ??? і тупо не розумієш елементарних речей про війну і дії ЗСУ?? і що це в тебе за ЗСУ,якщо ти сидиш тут днями? чи просто тупо набрехав?
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25.05.2024 09:39 Ответить
Гошааа, я не буду з тобою сперечатись і щось доказувати. Тема про втрати постійно з'являється в цій щоденній гілці форума. Кожен раз пояснювати набридло. Якщо цікаво зайди хоча би у вчорашній форум, там це теж було. А якщо копнути глибше, то нема тижня, щоб ця тема не піднімалась тут.
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25.05.2024 09:45 Ответить
Друже! "Забий" на кацапоїда...
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25.05.2024 09:53 Ответить
- ти кращий
Особливо коли черговому кацапоїду рве попу від слова ЛІКВІДОВАНІ НАЗАВЖДИ!!!
Я просто кожен ранок з кавою кайфую від кацапської пінічної атаки...
Так тримати!!!
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25.05.2024 12:19 Ответить
Из этих раненых еще часть возвращаются в строй после лечения. Аналогично и техника после ремонта.
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25.05.2024 10:32 Ответить
Ви з Гошею в одному офісі сидите? Він тебе лайкає, ти його ))
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25.05.2024 10:40 Ответить
Это что факториал?
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25.05.2024 10:35 Ответить
Колосальні втрати, а вони все лізуть. *уйло пішло ва-банк. Його так просто не зупиниш. Союзникам таки доведеться заводити сюди війська..
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25.05.2024 08:43 Ответить
Цитата: Його так просто не зупиниш.
Просто вірте в ЗСУ і допомагайте. 3 дні, які москалі відводили на взяття Києва тягнуться вже 750 днів, а до взяття Києва більше ніж "Як до Києва рачки" ))
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25.05.2024 08:57 Ответить
821 доба - 500 000 чумардосів.
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25.05.2024 11:09 Ответить
Щиро вітаю зі святом пів ляма кацапошашликів! Дякуємо ЗСУ!
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25.05.2024 08:44 Ответить
500 tysiac ubytyx i ecio gde to stolko budet tiazelo ranenix kotoryje uze nebudet vojevat u kacapov.Bolsinstve bomzovskoj rosiji zarabatyvajet gde to 300 dolarov,tak poka naxodit novyx durakov na vojnu
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25.05.2024 08:52 Ответить
ні не так. дані генштабу це вбити+ поранені. з названої цифри,вбитої русні десь 1/3,не більше...
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25.05.2024 09:09 Ответить
малоросс иди на путина...
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25.05.2024 09:30 Ответить
Ты ещё и оптимист
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25.05.2024 11:17 Ответить
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25.05.2024 09:04 Ответить
По данным чиновника, на данный момент в Германии находится почти 1 млн беженцев из Украины. Из них около 200 тысяч, предположительно, являются уклонистами. Министр назвал такую ситуацию "неприемлемой". "Неприемлемо, что мы принимаем их и позволяем им уклоняться от обязательной военной службы", - сказал Германн. Он считает неправильным тот факт, что Берлин, с одной стороны, поддерживает Украину в ее борьбе с российской агрессией, а с другой стороны, укрывает у себя уклонистов. Для решения проблемы чиновник предлагает лишить выплат мужчин Украины призывного возраста.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/world/295539_1716614775
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25.05.2024 09:07 Ответить
А що, ухилянти ще й виплати отримують? Типу, як постраждалі від війни? І мабуть отой херой з Одеси, що узяв рейхстаг дроном з власовським прапорцем?
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25.05.2024 09:46 Ответить
А ви усе просвіщаєте… Вам би, в оту ОПУ, просвітителем влаштуватися для зелєрмаків
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25.05.2024 10:39 Ответить
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25.05.2024 09:13 Ответить
Маємо опрокинути мем "баби еще наражают" шляхом массовового застосування дронів та касетників. У андрофагів і так демографічна невдача та заміщення етносу. Іншого вибору ми не маємо.
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25.05.2024 09:19 Ответить
Таджики нарожают умних таджиков - а кацапи пускай подыхают
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25.05.2024 12:29 Ответить
Дякуємо ЗСУ за цей визначний результат. Вашою мужністю та самопожертвою, день за днем.
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25.05.2024 09:57 Ответить
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25.05.2024 10:01 Ответить
500 080 осіб вбитими та пораненими. Це навіть неможливо уявити таку кількість, якщо б зібрати їх в одне місце. Навіть одні черепа вбитих москалів.

Пророча картина Верещагіна. Черепа російських солдатів на тлі українського прапора.

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25.05.2024 10:02 Ответить
Не потрібно це представляти. Адже доведеться уявити і свої втрати. Логіка підказує, що вони не менші.
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25.05.2024 10:30 Ответить
По законам війни, ті, які захищаються несуть втрати в 3-4 рази менші.
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25.05.2024 10:32 Ответить
Вам би, до зелієрмака в ОПУ, у помічники! Щоб їх просвітити…
Там розумних збирають….
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25.05.2024 10:37 Ответить
Це якщо сили приблизно рівні. А не коли прилітають КАБи по 1,5 тонни.
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25.05.2024 10:38 Ответить
Історичний досвід - наступаюча сторона завжди втрачає у 3-5 разів більше, якщо тільки не прорвано фронт, з оточенням угруповань. Коли це кацапи у нас фронт прорвали? Так що кацапчику - йди за координатами "Мацкви".
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25.05.2024 10:37 Ответить
Менші. Значно менші. Крім того, нашу тактичну медицину навіть порівнювати не можна з кацапським "бінтом", "жгутом" і "йодом".
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25.05.2024 11:37 Ответить
Логіка підказує, що їх тактична медицина не може бути гіршою.
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25.05.2024 11:41 Ответить
Ага. Саме тому кацапські "підранки" масово здійснюють самогубство. Тут таких відосів багато... А ще дуже радіють коли вдається "затрофеїти" українську аптечку...
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25.05.2024 11:59 Ответить
Якщо орієнтуватися не на логіку, а на відосики , то Ви праві звичайно.
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25.05.2024 12:02 Ответить
Де логіка в "заградотрядах", "мясних штурмах" і "обнулєніі" тих хто відмовився приймати в них участь?
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25.05.2024 12:13 Ответить
Теж відосики?
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25.05.2024 12:16 Ответить
Ні. Їх соціальні мережі. Став собі VPN і влазь. Там "всьо чудєсатєє і чудасатєє" з кожним днем.
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25.05.2024 13:17 Ответить
Влазив. Там одні кажуть, що все погано, інші - все добре. Один одного називають ЦИПСО (путіна/зеленського). Коментарі в мережі це не об'єктивний критерій.
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25.05.2024 13:54 Ответить
Там така ж каша в головах як і на їхньому тв. У нас же все просто "Смерть фашистським окупантам".
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25.05.2024 16:15 Ответить
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25.05.2024 10:54 Ответить
Це ювілейна цифра, ящщєтаю 😅 Можна й чарочку підняти, за вічне пекло скаженій псоті
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25.05.2024 10:18 Ответить
Слава нашим рідним ЗСУ!
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25.05.2024 10:30 Ответить
У прутіна пішли дивні лінії, але зовсім не червоні, проте ж і смердючі…
Воєнний злочинець гадить прямо під себе, чемодани наповнені отими 500.000 орками, як біоМотлохом…
Вялічіє СРУСЬкага міфа…
Слава Захисникам України та їх Родинам!! Це їх, важка та вимушена робота з очищення СВІТУ від московитів, що вдерлися в Україну!
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25.05.2024 10:35 Ответить
Броня 26 одиниць найменше в цьому місяці, проте на разі 30 240 чумардосів, попередній мічяний рекорд 29 970 грудень 23-го
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25.05.2024 11:13 Ответить
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25.05.2024 11:50 Ответить
З повідомлень ЗМІ:

В РФ за 2023 год отмечается резкий рост на 42% - более чем на 137 тысяч человек россиян, которым требовались кресла-каталки, кресла-стулья и протезы ног.
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25.05.2024 12:40 Ответить
просто цікаво: коли наступні півмільона?
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25.05.2024 14:53 Ответить
 
 