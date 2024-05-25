Общие боевые потери РФ с начала войны – около 500 080 человек (+1140 за сутки), 7 650 танков, 12 929 артсистем, 14 786 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 500 080 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.05.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 500080 (+1140) человек,

танков - 7650 (+15) ед,

боевых бронированных машин - 14786 (+11) ед,

артиллерийских систем - 12929 (+27) ед,

РСЗО - 1082 (+2) ед,

средства ППО - 814 (+1) ед,

самолетов - 356 (+0) ед,

вертолетов - 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 10414 (+4),

крылатые ракеты - 2209 (+0),

корабли /катера - 27 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 17608 (+39) ед,

специальная техника - 2104 (+3)

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"ВНИМАНИЕ! В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника - БпЛА оперативно-тактического уровня. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме. Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.