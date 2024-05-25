За сутки Силы обороны юга ликвидировали 78 оккупантов и 31 единицу вооружения и военной техники россиян
Силы обороны юга продолжают наносить огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. За сутки уничтожено 78 оккупантов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Силы обороны юга.
Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 78 человек.
Также россияне потеряли 31 единицу вооружения и военной техники, в частности:
- 2 реактивные системы залпового огня;
- 1 танк;
- 6 пушек;
- 2 миномёта;
- 14 единиц авто-бронетехники;
- 6 лодок.
Кроме того, украинские защитники уничтожили полевой пункт боеснабжения, наблюдательный пункт и пункт управления БпЛА.
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