За сутки Силы обороны юга ликвидировали 78 оккупантов и 31 единицу вооружения и военной техники россиян

Силы обороны юга продолжают наносить огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. За сутки уничтожено 78 оккупантов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Силы обороны юга.

Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 78 человек.

Также россияне потеряли 31 единицу вооружения и военной техники, в частности:

2 реактивные системы залпового огня;

1 танк;

6 пушек;

2 миномёта;

14 единиц авто-бронетехники;

6 лодок.

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Кроме того, украинские защитники уничтожили полевой пункт боеснабжения, наблюдательный пункт и пункт управления БпЛА.