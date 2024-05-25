РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11364 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
406 1

За сутки Силы обороны юга ликвидировали 78 оккупантов и 31 единицу вооружения и военной техники россиян

знищення

Силы обороны юга продолжают наносить огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. За сутки уничтожено 78 оккупантов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Силы обороны юга.

Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 78 человек.

Также россияне потеряли 31 единицу вооружения и военной техники, в частности:

  • 2 реактивные системы залпового огня;
  • 1 танк;
  • 6 пушек;
  • 2 миномёта;
  • 14 единиц авто-бронетехники;
  • 6 лодок.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 500 080 человек (+1140 за сутки), 7 650 танков, 12 929 артсистем, 14 786 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Кроме того, украинские защитники уничтожили полевой пункт боеснабжения, наблюдательный пункт и пункт управления БпЛА.

Автор: 

армия РФ (19154) ликвидация (3523) уничтожение (6883) Силы обороны юга (301)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Молодці наші Воїни ,
дякуємо 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показать весь комментарий
25.05.2024 16:37 Ответить
 
 