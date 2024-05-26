Сили оборони відбивають атаки ворога в районах Вовчанська та Липців, триває бій неподалік Білогорівки, - Генштаб

З початку доби найбільше ворог атакував на Покровському напрямку. Також підвищена активність противника спостерігається на Харківщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, наші воїни жорстко відповідають на штурмові і наступальні дії загарбників, знищують піхоту та техніку.

Від початку доби загальна кількість бойових зіткнень - 57.

Обстановка на Харківщині

За даними Генштабу, на Харківському напрямку російські окупанти проводили вісім штурмових і наступальних дій. Шість разів були відкинуті назад поблизу населених пунктів Тернова і Липці. Наразі українські воїни продовжують відбивати по одній атаці противника в районах Вовчанська та Липців. По цих же населених пунктах, а також по районах Нескучного, Зеленого і Глибокого, ворог завдав у сумі вісім авіаударів - скинув майже два десятки керованих авіабомб.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог 10 разів намагався просунутись уперед неподалік Синьківки, Новоєгорівки і Невського. Сім атак відбито, бойові дії тривають. Ситуація контрольована.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу на фронті 141 боєзіткнення. На Харківщині відбита загроза прориву окупантів, на Покровському напрямку інтенсивність бойових дій досить висока, - Генштаб

Обстановка на Сході

На Сіверському напрямку триває бій неподалік Білогорівки. Окупанти били некерованими авіаракетами в район Спірного.

Двічі загарбники спробували атакувати на Краматорському напрямку - біля Іванівського та Андріївки. У районі останнього бойове зіткнення триває. Ворог активно задіює на напрямку авіацію – відбулося чотири авіаудари по районах Дружби, Часового Яру і Північного.

На Покровському напрямку найвища на сьогодні інтенсивність атак ворога – загалом вже 24 рази російські окупанти намагалися покращити тактичне положення. На цей час відбуваються пʼять бойових зіткнень біля Новоолександрівки і Яснобродівки, ще по одному – в районах Калинового, Сокола і Уманського.

Чотири рази з початку доби росіяни вдавалися до штурмових дій на Курахівському напрямку - в районах Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки та Костянтинівки. Всі атаки відбито нашими воїнами.

Обстановка на Півдні

На Времівському напрямку ворог застосував вісім НАРів по району Старомайорського. Безуспішними були три атаки окупантів - біля того ж Старомайорського і в районі Роздільного.

На Оріхівському напрямку окупанти вдарили майже трьома десятками некерованих авіаракет у район Лобкового та проводили одну штурмову дію у бік Малої Токмачки. Загарбники отримали гідну відсіч і відійшли.

На Придніпровському напрямку кількість бойових зіткнень зросла до трьох. Вісім КАБів російські терористи скинули у райони Берислава, Високого, Тягинки і Велетенського.

На решті напрямків обстановка без особливих змін.

Також читайте: Кількість бойових зіткнень за минулу добу зросла до 110. Сили оборони мали успіх на Куп’янському напрямку, - Генштаб

Обстановка на Півночі

Під вогнем артилерії росіян перебували 10 прикордонних населених пунктів Чернігівської і Сумської областей. Серед них – Порозок, Рясне, Миропілля та Попівка.