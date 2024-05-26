Від початку доби на Покровському напрямку відбулося вже 27 бойових зіткнень, 6 - ще триває, - Генштаб ЗСУ

Найбільше боїв від початку цієї доби відбулося на Покровському напрямку, вже 27 бойових зіткнень. Водночас упродовж дня окупанти не полишають спроб просуватися на Харківщині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні Генерального штабу щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 26 травня.

Зазначається, що кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла ще на десять, до 67.

Обстановка на Харківщині

На Харківському напрямку російські окупанти проводили штурмові дії від Мурома в бік Стариці. Ще два бойових зіткнення тривають в районах Вовчанська і села Липці. А загальна кількість боїв на напрямку на цей час становить 11. До попередніх дев’яти авіаударів додався ще один – російські терористи скинули керовану авіабомбу неподалік Слобожанського.

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На Куп’янському напрямку триває ворожа атака біля Новоєгорівки. Два рази, у район Першотравневого та неподалік Кислівки, била ворожа авіація.

Обстановка на Сході

На Лиманському напрямку окупанти, отримавши відкоша біля Невського, провели ще два безуспішних штурми в районі Тернів.

На Сіверському напрямку російська авіація вдарила чотирма керованими авіабомбами неподалік Закітного.

На Покровському напрямку ще триває шість бойових зіткнень. З початку доби їх уже 27. Противник зосереджує зусилля, зокрема, в бік Новоолександрівки і Уманського, підтримуючи дії своїх підрозділів ударами авіації. Ситуація контрольована, українські захисники дають жорстку відсіч окупантам. За сьогодні загарбники вже втратили на напрямку 244 військовослужбовця вбитими та пораненими. Також наші воїни знищили ворожий танк, дві БМП, три бронетранспортери та автомобіль, а також пошкодили міномет.

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На Курахівському напрямку число бойових зіткнень не змінилося. Два КАБи російські терористи скинули у район Костянтинівки.

Обстановка на Півдні

На Придніпровському напрямку, у районі Кринок, відбито ще одну атаку. Загальна їх кількість зросла до чотирьох.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 501 190 осіб (+1110 за добу), 7662 танки, 12953 артсистеми, 14803 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА