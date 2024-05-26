Від початку доби на Покровському напрямку відбулося вже 27 бойових зіткнень, 6 - ще триває, - Генштаб ЗСУ
Найбільше боїв від початку цієї доби відбулося на Покровському напрямку, вже 27 бойових зіткнень. Водночас упродовж дня окупанти не полишають спроб просуватися на Харківщині.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні Генерального штабу щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 26 травня.
Зазначається, що кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла ще на десять, до 67.
Обстановка на Харківщині
На Харківському напрямку російські окупанти проводили штурмові дії від Мурома в бік Стариці. Ще два бойових зіткнення тривають в районах Вовчанська і села Липці. А загальна кількість боїв на напрямку на цей час становить 11. До попередніх дев’яти авіаударів додався ще один – російські терористи скинули керовану авіабомбу неподалік Слобожанського.
На Куп’янському напрямку триває ворожа атака біля Новоєгорівки. Два рази, у район Першотравневого та неподалік Кислівки, била ворожа авіація.
Обстановка на Сході
На Лиманському напрямку окупанти, отримавши відкоша біля Невського, провели ще два безуспішних штурми в районі Тернів.
На Сіверському напрямку російська авіація вдарила чотирма керованими авіабомбами неподалік Закітного.
На Покровському напрямку ще триває шість бойових зіткнень. З початку доби їх уже 27. Противник зосереджує зусилля, зокрема, в бік Новоолександрівки і Уманського, підтримуючи дії своїх підрозділів ударами авіації. Ситуація контрольована, українські захисники дають жорстку відсіч окупантам. За сьогодні загарбники вже втратили на напрямку 244 військовослужбовця вбитими та пораненими. Також наші воїни знищили ворожий танк, дві БМП, три бронетранспортери та автомобіль, а також пошкодили міномет.
На Курахівському напрямку число бойових зіткнень не змінилося. Два КАБи російські терористи скинули у район Костянтинівки.
Обстановка на Півдні
На Придніпровському напрямку, у районі Кринок, відбито ще одну атаку. Загальна їх кількість зросла до чотирьох.
На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.
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2 год ·
В національному виді спорту з пошуку крайніх у "********" чомусь впритул не бачать Баканова з кротами, любителів порозводити війська, порозміновувати акваторію Маріуполя, зупинити ракетні програми, покласти асфальт замість збільшити армію, пересажати генералів, просрати мобілізацію з фортифікацієй та признчити Кірюшу Тимошенко на потоки в МО - зато знову розкручують провину "західних куколдів" (с)
Це тих "куколдів", які рекомендували буквально рити окопи (а з них ржали), які за півроку до нападу попереджали про нього (а їх називали "хуже скабєєвой"), які надали дані своєї розвідки про напрями ударів (а їм казали "нам тут видніше, у нас шашликі") - і завдяки зброї, координації, врешті решт грошам яких Україні вдалося зірвати бліцкріг та досі тримати тиск армій рф.
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Вектор позітівної пропаганди зрозумілий, їм постійно потрібен умовний Порошенко для переадресації агресії суспільства (якому ніхто нічого нє должен крім Байдена) - така технологія успішно обкатана не тільки у нас, але наприклад в Грузії, і я думаю ми в кроці від того ж самого сценарію, з криками про "внєшнєє управлєніє" та "іноагєнтов".
Що ж, якщо українці знову подібне схавають, то таку вдячність західні партнери обов'язково оцінять, всім сподобається, от побачи.Тє.