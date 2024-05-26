С начала суток на Покровском направлении произошло уже 27 боевых столкновений, 6 - еще продолжаются, - Генштаб ВСУ
Больше всего боев с начала этих суток произошло на Покровском направлении - уже 27 боевых столкновений. В то же время, в течение дня оккупанты не оставляют попыток продвигаться на Харьковщине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке Генерального штаба по ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 26 мая.
Отмечается, что количество боевых столкновений по всей линии фронта выросло еще на десять, до 67.
Обстановка на Харьковщине
На Харьковском направлении российские оккупанты проводили штурмовые действия от Мурома в сторону Старицы. Еще два боевых столкновения продолжаются в районах Волчанска и села Липцы. Общее количество боев на этом направлении в настоящее время составляет 11. К предыдущим девяти авиаударам добавился еще один: российские террористы сбросили управляемую авиабомбу неподалеку от Слобожанского.
На Купянском направлении продолжается атака врага около Новоегоровки. Два раза в район Первомайского и неподалеку от Кисловки била вражеская авиация.
Обстановка на Востоке
На Лиманском направлении оккупанты, получив отпор возле Невского, провели еще два безуспешных штурма в районе Тернов.
На Сиверском направлении российская авиация ударила четырьмя управляемыми авиабомбами неподалеку от Закитного.
На Покровском направлении еще продолжается шесть боевых столкновений. С начала суток их уже 27. Противник сосредоточивает усилия, в частности, в сторону Новоалександровки и Уманского, поддерживая действия своих подразделений ударами авиации. Ситуация контролируемая, украинские защитники дают жесткий отпор оккупантам. За сегодня захватчики уже потеряли на направлении 244 военнослужащих убитыми и ранеными. Также наши воины уничтожили вражеский танк, две БМП, три бронетранспортера и автомобиль, а также повредили миномет.
На Кураховском направлении число боевых столкновений не изменилось. Два КАБа российские террористы сбросили в районе Константиновки.
Обстановка на Юге
На Приднепровском направлении, в районе Крынок, отбита еще одна атака. Общее их количество возросло до четырех.
На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.
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2 год ·
В національному виді спорту з пошуку крайніх у "********" чомусь впритул не бачать Баканова з кротами, любителів порозводити війська, порозміновувати акваторію Маріуполя, зупинити ракетні програми, покласти асфальт замість збільшити армію, пересажати генералів, просрати мобілізацію з фортифікацієй та признчити Кірюшу Тимошенко на потоки в МО - зато знову розкручують провину "західних куколдів" (с)
Це тих "куколдів", які рекомендували буквально рити окопи (а з них ржали), які за півроку до нападу попереджали про нього (а їх називали "хуже скабєєвой"), які надали дані своєї розвідки про напрями ударів (а їм казали "нам тут видніше, у нас шашликі") - і завдяки зброї, координації, врешті решт грошам яких Україні вдалося зірвати бліцкріг та досі тримати тиск армій рф.
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Вектор позітівної пропаганди зрозумілий, їм постійно потрібен умовний Порошенко для переадресації агресії суспільства (якому ніхто нічого нє должен крім Байдена) - така технологія успішно обкатана не тільки у нас, але наприклад в Грузії, і я думаю ми в кроці від того ж самого сценарію, з криками про "внєшнєє управлєніє" та "іноагєнтов".
Що ж, якщо українці знову подібне схавають, то таку вдячність західні партнери обов'язково оцінять, всім сподобається, от побачи.Тє.