С начала суток на Покровском направлении произошло уже 27 боевых столкновений, 6 - еще продолжаются, - Генштаб ВСУ

Больше всего боев с начала этих суток произошло на Покровском направлении - уже 27 боевых столкновений. В то же время, в течение дня оккупанты не оставляют попыток продвигаться на Харьковщине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке Генерального штаба по ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 26 мая.

Отмечается, что количество боевых столкновений по всей линии фронта выросло еще на десять, до 67.

Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении российские оккупанты проводили штурмовые действия от Мурома в сторону Старицы. Еще два боевых столкновения продолжаются в районах Волчанска и села Липцы. Общее количество боев на этом направлении в настоящее время составляет 11. К предыдущим девяти авиаударам добавился еще один: российские террористы сбросили управляемую авиабомбу неподалеку от Слобожанского.

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На Купянском направлении продолжается атака врага около Новоегоровки. Два раза в район Первомайского и неподалеку от Кисловки била вражеская авиация.

Обстановка на Востоке

На Лиманском направлении оккупанты, получив отпор возле Невского, провели еще два безуспешных штурма в районе Тернов.

На Сиверском направлении российская авиация ударила четырьмя управляемыми авиабомбами неподалеку от Закитного.

На Покровском направлении еще продолжается шесть боевых столкновений. С начала суток их уже 27. Противник сосредоточивает усилия, в частности, в сторону Новоалександровки и Уманского, поддерживая действия своих подразделений ударами авиации. Ситуация контролируемая, украинские защитники дают жесткий отпор оккупантам. За сегодня захватчики уже потеряли на направлении 244 военнослужащих убитыми и ранеными. Также наши воины уничтожили вражеский танк, две БМП, три бронетранспортера и автомобиль, а также повредили миномет.

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На Кураховском направлении число боевых столкновений не изменилось. Два КАБа российские террористы сбросили в районе Константиновки.

Обстановка на Юге

На Приднепровском направлении, в районе Крынок, отбита еще одна атака. Общее их количество возросло до четырех.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

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