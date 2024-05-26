С начала суток произошло 95 боевых столкновений. На Купянском направлении враг 22 раза пытался вытеснить наши подразделения, - Генштаб

Самой горячей остается ситуация на Купянском и Покровском направлениях. Там произошло более половины всех сегодняшних боев. Всего с начала суток произошло 95 боевых столкновений.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по ситуации на фронте по состоянию на 22:30 26 мая.

"Российский агрессор пытается использовать преимущество в живой силе и технике и поддержку с воздуха. Украинские воины дают бой врагу, а на отдельных направлениях - сами осуществляют результативные штурмовые действия для улучшения устойчивости обороны и восстановления позиций. За эти сутки Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия поразили 16 районов сосредоточения живой силы оккупантов", - рассказали в Генштабе.

Обстрелы Украины

В течение суток российские оккупанты нанесли по территории Украины четыре ракетных удара с применением 14 ракет и 46 авиаударов 69-ю КАБами, применили 311 дронов-камикадзе. Осуществили более 2600 обстрелов по позициям украинских войск и населенных пунктах с использованием различных типов вооружения.

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Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении произошло 12 боевых столкновений. Отбито 10 атак в районах сел Липцы и Терновая, продолжаются бои в районах Волчанска и Старицы. Ситуация - контролируемая. Потерь позиций не допущено. Погибшими и ранеными в 118 единиц составили потери захватчиков за текущие сутки. Украинские воины уничтожили два танка, семь БПЛА, восемь автомобилей, четыре единицы спецтехники. Повреждены четыре артсистемы и три автомобиля. Кроме того, наши защитники продолжают уничтожать вражеские укрытия - за сегодня восемь из них перестало существовать.

На Купянском направлении противник 22 раза пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Боевые действия происходили, в частности, в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Новоегоровка, Дружелюбовка, Грековка и Невское. В настоящее время продолжаются бои вблизи Петропавловки, Берестово и Новоегоровки. Ситуация - контролируемая. Враг потерял за сегодня на Купянском направлении 69 человек. Уничтожено российское средство ПВО и две пушки, еще одна артсистема - повреждена.

Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении было отбито три попытки противника продвинуться вперед. Продолжается бой в районе Тернов.

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На Краматорском направлении атака противника отбита возле Ивановки. Еще одно боевое столкновение продолжается в районе Андреевки. Ситуация контролируется нашими подразделениями.

На Покровском направлении в течение суток российские оккупанты продолжили попытки вклиниться в нашу оборону из района населенного пункта Очеретино - продолжаются четыре атаки. Также идут бои возле Сокола и Уманского. Всего на направлении произошло 31 боевое столкновение. На отдельных участках враг имел частичный успех. Наши защитники принимают активные меры для стабилизации ситуации.

Как добавили в Генштабе, на остальных направлениях существенных изменений ситуации нет.

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