На Донеччині інтенсивні бої тривають на Покровському та Курахівському напрямках, - ОСУВ "Хортиця"

Ворог трохи зменшив кількість та інтенсивність бойових дій у Донецькій області, проте на Покровському й Курахівському напрямку тривають жорсткі бої.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це коментарі LIGA.net повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

"Не слід на тлі прикутої уваги до ситуації на півночі Харківської області забувати про ситуацію на Донеччині", - заявив Волошин.

Він зазначив, що на інших напрямках також неспокійно, але кількість та інтенсивність бойових дій значно менші.

"На лінії фронту в одних районах противник має частковий успіх, в інших – захисники оборони витісняють противника та покращують своє тактичне положення", - розповів він.

Зазначається, що армія РФ не припиняє спроб і надалі штурмувати позиції українських захисників, використовуючи артилерію, танки й безпілотники різних типів. Також за словами Волошина, ворог застосовує авіацію, щоб завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та забудовах.

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"Мета ворожої армії незмінна - вийти на адміністративні кордони Донецької й Луганської областей. Наші захисники ведуть активні операції, завдають значних втрат окупаційним військам у живій силі й техніці та виснажують противника по всій лінії фронту", – наголосив він.