В Донецкой области интенсивные бои продолжаются на Покровском и Кураховском направлениях, - ОСГВ "Хортица"

Враг немного уменьшил количество и интенсивность боевых действий в Донецкой области, однако на Покровском и Кураховском направлениях продолжаются жесткие бои.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии LIGA.net сообщил представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин.

"Не следует на фоне прикованного внимания к ситуации на севере Харьковской области забывать о ситуации в Донецкой области", - заявил Волошин.

Он отметил, что на других направлениях также неспокойно, но количество и интенсивность боевых действий значительно меньше.

"На линии фронта в одних районах противник имеет частичный успех, в других - защитники обороны вытесняют противника и улучшают свое тактическое положение", - рассказал он.

Отмечается, что армия РФ не прекращает попыток и в дальнейшем штурмовать позиции украинских защитников, используя артиллерию, танки и беспилотники различных типов. Также по словам Волошина, враг применяет авиацию, чтобы наносить удары по гражданской инфраструктуре и постройкам.

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"Цель вражеской армии неизменна - выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Наши защитники ведут активные операции, наносят значительные потери оккупационным войскам в живой силе и технике и истощают противника по всей линии фронта", - подчеркнул он.