Враг оккупировал Нетайлово и продвинулся возле нескольких населенных пунктов, включая Часов Яр, - DeepState. КАРТА

Российские захватчики продвинулись возле 7 населенных пунктов и оккупировали Нетайлово Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявляют аналитики DeepState.

"Враг продвинулся возле Солодкого, Новомихайловки, Сокола, Очеретино, Новоалександровки, Часова Яра, в Берестовом и оккупировал Нетайлово", - говорится в сообщении.

Напомним, на днях в ОСГВ "Хортица" сообщили, что враг немного уменьшил количество и интенсивность боевых действий в Донецкой области, однако на Покровском и Кураховском направлении продолжаются жесткие бои.

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