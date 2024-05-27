Враг оккупировал Нетайлово и продвинулся возле нескольких населенных пунктов, включая Часов Яр, - DeepState. КАРТА
Российские захватчики продвинулись возле 7 населенных пунктов и оккупировали Нетайлово Донецкой области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявляют аналитики DeepState.
"Враг продвинулся возле Солодкого, Новомихайловки, Сокола, Очеретино, Новоалександровки, Часова Яра, в Берестовом и оккупировал Нетайлово", - говорится в сообщении.
Напомним, на днях в ОСГВ "Хортица" сообщили, что враг немного уменьшил количество и интенсивность боевых действий в Донецкой области, однако на Покровском и Кураховском направлении продолжаются жесткие бои.
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+27 Rostyslav Komarnytsky
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Але Рішення КСУ від 2014 року, однозначне, як не крути! ФСЬО… давай …Пока… Слідчі в ГПУ ДБР СБУ МВС та ще з десяток структур, їх УЖЕ ЧЕКАЮТЬ! Не тягни Зеля, марно час з оточенням, слідчим, усе належним чином, треба оформити! Скільки фатів з 2019 року задокументовано!! Гончарук із Шмигалем, та призначенці, на нервах усі!
Lida Sha
З 2022 року на вивчення пінгвінів було виділено мільярд гривень, - Prozorro.
У 2022 році було виділено - 1.5 млн доларів;
у 2023 - 11.7 млн доларів;
у 2024 - 11.6 млн доларів.
В переліку є вина, шампанське, червона ікра і навіть набір професійних дротиків для гри в дартс.
Євген Дикий, який часто істерить на різних каналах ТВ про "воювати будуть всі".
порядок такой?
- байден дает команду отправить оружие в Украину на 60 млрд
- остин организует отправку
- конвои доходят до границы Украины
- выходит команда Зе к границе и говорит: нэ нэ нэ, это не нам, да и вообще мы саботируем.
- по итогу на фронт оружие на 60млрд не поступает
вот так в вашей голове всё отложилось?