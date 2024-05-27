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На подступах к Часову Яру продолжаются интенсивные бои, Силы обороны контратакуют в районах Волчанска и Старицы на Харьковщине, - Нацгвардия

Бої на Харківщині

Россияне не оставляют попыток захватить Часов Яр в Донецкой области, там идут адские бои. На Харьковском направлении подразделения Сил обороны отбили атаки российских оккупантов в районах сел Липцы и Терновая.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом LIGA.net сообщил спикер Национальной гвардии Руслан Музычук.

"Враг осуществляет огневое воздействие на Часов Яр с применением минометов и артиллерийских обстрелов. Для проведения штурмовых действий в большинстве использует группы пехоты", - проинформировал Музычук.

На Харьковском направлении подразделения Сил обороны отбили атаки российских оккупантов в районах сел Липцы и Терновая. А также украинские военные контрнаступали в районах Волчанска и Старицы.

Напомним, на днях стало известно, что в Волчанске приостановили эвакуацию гражданского населения, поскольку подъезжать к городу опасно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сутки на Харьковщине: оккупанты били КАБами, дронами и артиллерией, есть погибшие и раненые

Автор: 

Харьковщина (5577) боевые действия (4015) Национальная гвардия (2114) Волчанск (387)


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Слава ЗСУ!!!
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27.05.2024 12:54 Ответить
Слава воїнам світла !
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27.05.2024 12:59 Ответить
Орки окончательно перешли к советской "Науки побеждать" образца 1942 года:

целый год штурмовать какой-нибудь райцентр Ржев или посёлок Сычевка, укладывая пол-миллиона трупов...
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27.05.2024 15:09 Ответить
Минулого літа ЗСУ у щоденних зведеннях сотнями тисячами вибивали ворожу артилерію. Чому зараз все зупинилося? Сидіти в обороні не означає відходити і чекати ударів противника.
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27.05.2024 16:21 Ответить
Смерть окупантам на українській землі 🤬
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27.05.2024 19:08 Ответить
Солдати перебувають у стаціонарних укріпленнях, де планерні бомби російської армії можуть бути більш корисними. Солдатам слід дозволити воювати в русі.
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27.05.2024 22:14 Ответить
 
 