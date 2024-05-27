На подступах к Часову Яру продолжаются интенсивные бои, Силы обороны контратакуют в районах Волчанска и Старицы на Харьковщине, - Нацгвардия
Россияне не оставляют попыток захватить Часов Яр в Донецкой области, там идут адские бои. На Харьковском направлении подразделения Сил обороны отбили атаки российских оккупантов в районах сел Липцы и Терновая.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом LIGA.net сообщил спикер Национальной гвардии Руслан Музычук.
"Враг осуществляет огневое воздействие на Часов Яр с применением минометов и артиллерийских обстрелов. Для проведения штурмовых действий в большинстве использует группы пехоты", - проинформировал Музычук.
На Харьковском направлении подразделения Сил обороны отбили атаки российских оккупантов в районах сел Липцы и Терновая. А также украинские военные контрнаступали в районах Волчанска и Старицы.
Напомним, на днях стало известно, что в Волчанске приостановили эвакуацию гражданского населения, поскольку подъезжать к городу опасно.
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